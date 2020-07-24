В Агентстве Башкирии по предпринимательству опровергли обыски у себя и в Госкомитете республики

Руководитель АНО «Агентство РБ по предпринимательству» Ирек Гареев опроверг информацию об обысках в организации и в Госкомитете Башкирии по предпринимательству.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» он уточнил, что агентство работает в штатном режиме.

Сегодня в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Госкомитете РБ по предпринимательству и его «дочке», Агентстве по предпринимательству, проводятся обыски. По их данным, силовики заподозрили комитет в выводе и обналичивании средств.

