Кому принадлежит улица Ленина в Уфе: обувной магнат, подрядчик «Роснефти» и казахский олигарх

Исследование «Реального времени»: кто владеет одной из старейших улиц в столице Башкирии? Часть 2

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает исследовать владельцев улицы Ленина в Уфе — одной из центральных и старейших в башкирской столице. В первой части мы останавливались на госсобственности и юридических лицах, завладевшими недешевыми квадратными метрами. Сегодня мы расскажем о физлицах, сумевших отхватить себе лакомые кусочки Уфы. Среди них оказалось немало интересных людей, в том числе попадающих в списки Forbes.

Партнер международных спортивных сетей

«Реальное время» продолжает изучать владельцев площадей на одной из главнейших улиц Уфы. Если в первой части исследования мы сконцентрировались на федеральной, республиканской и городской собственности на улице Ленина и упомянули крупные компании, то сегодня обратим внимание уже на физлиц. Некоторые «физики» тоже сумели завладеть немалыми помещениями.

Так, бизнесмен Ринат Абдуллин владеет 2,5 тыс. кв. метров на Ленина, 56. Точней, этими площадями кадастровой стоимостью в 201 млн рублей распоряжается ООО «Спорттовары», принадлежащие предпринимателю. Компания, несмотря на название, не занимается продажей лыж, тренажеров или мячей: просто сдает помещения в аренду. Но среди арендаторов как раз выступают торговцы товарами для спорта и активного отдыха.

Так, по тому же адресу прописано ООО «Идель Сервис», принадлежащее в равных долях тому же Абдуллину и Светлане Корзининой. Компания продает те самые спорттовары. Также на первом этаже жилого дома находятся спортивный магазин международного бренда Intersport и точка сети спортивного питания Fitness Formula. «Интерспорт» работает во всем мире по франчайзингу. Так что кому принадлежит уфимская франшиза европейского бренда, догадаться несложно. Кроме тогов том доме расположились цветочный бутик «Флоранж», магазин «Улыбка радуги» и офисы турфирм Ilona Travel, «Веста».

Бизнесмен Ринат Абдуллин владеет 2,5 тыс. кв. метров на Ленина, 56. Фото: Дмитрий Михайлов / domofoto.ru / CC-BY-SA

Кроме того, на 62-летнего Абдуллина зарегистрирована другая фирма в Уфе — ООО «Магазин Юность» на проспекте Октября, 15. И основным видом деятельности является «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Именно по этому адресу располагаются те же Intersport и Fitness Formula.

Чуть поменьше площадей в 56-м доме (2 тыс. кв. м стоимостью 171,5 млн рублей) — у Натальи Викторовны Абдуллиной, которая также владеет 0,3% «Спорттоваров».

«Респектабельный» торговец обувью и брендом

Ринату Абдуллину до 2011 года принадлежала ТК «Самос-Агидель» — компания по сдаче в аренду нежилой недвижимости. Причем место, которое принадлежит фирме, в буквальном смысле остается хлебным — Ленина, 74 (в собственности — 240 кв. м). Этот дом находится недалеко от перекрестка с улицей Революционной. Здесь ежедневно проходят огромные потоки машин и людей. Неслучайно на первом этаже дома разместились несколько общепитов на любой вкус и кошелек, включая фастфуд-точки Burger King, «Вилка Ложка», итальянский ресторан Barzini, кофейни Chat House и MAKE cUP & coffee.

Теперь же основным владельцем «Самос-Агидель» является Сергей Порутчик. 50-летнему уроженцу Минска принадлежат в Уфе и другие компании — «Уфа-Инвест» и «Респект-Башкирия». Обе фирмы специализированы на продаже обуви и изделий из кожи.

Надо отметить, одной башкирской столицей Сергей Леонидович не ограничился. У него имеются полтора десятка компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Белгороде. Одни из них сдают помещения в аренду, другие, в основном имеющие в своем названии слово «Респект», торгуют обувью.

Порутчик основал бренд Respect в 2000 году, который впоследствии стал франшизой. Под этим же знаком в Петербурге наладил производство обуви. Затем он открыл свой первый обувной салон в Москве. Франчайзи «Респекта» разрешается закупать обувь других марок, но не более 30% от общего ассортимента. В итоге под его вывеской в странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки заработали свыше сотни магазинов. Российский Forbes включил Recpect в список самых выгодных отечественных франшиз, отведя бренду Порутчика восьмую строчку.

О необычной дружбе руководителей ПТБ и «Мархамата» довольно много писала региональная пресса. Фото promtransbank.ru

Банкир хамитовских времен

Свыше 2400 квадратов в здании на Ленина, 70 имеет ООО «ПромТрансБанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову. Общая стоимость этой площади составляет 58,5 млн рублей.

К слову, местные СМИ неоднократно писали о том, что банк пользовался протекцией властей региона во времена Рустэма Хамитова. Например, в конце 2016 года сообщалось, что финансовая организация запросила поддержки у правительства республики — тогда обсуждался вариант, при котором Башкортостан разместит в «Промтрансбанке» субординированный депозит объемом до 1 млрд рублей. А банк, в свою очередь, выступал одним из ключевых меценатов благотворительного фонда «Мархамат», который основала бывшая первая леди региона Гульшат Хамитова. Собственно, о необычной дружбе руководителей ПТБ и «Мархамата» довольно много писала региональная пресса. Отдельные общественники даже пытались привлечь к суду Гульшат-ханум за некоторые финансовые сделки, но не получилось.

Год назад, когда Башкирией уже руководил Радий Хабиров, региональный банк подал на банкротство своей «дочки» — «ПТБ-лизинг» — и оценил требования к должнику в 214,1 млн рублей. Эксперты посчитали это тревожным знаком для финансовой организации. За самим же АО «ПТБ-лизинг» в 70-м доме значится 1,3 тыс. кв. м стоимостью 66,9 млн рублей.

Кроме ПТБ, у Мухаметдинова также есть в Москве ООО «Промфинтранс», занимающееся вложениями в ценные бумаги, и «МГАО Промжелдортранс» (деятельность, связанная с железнодорожным транспортом).

В том же самом здании, где находится ТЦ «Гарда» и ПТБ (Ленина, 70), немалыми площадями владеет бизнесмен Наил Марданов. Фото: Андрей В. / domofoto.ru / CC-BY-SA

На транспортном подряде у Игоря Сечина

В том же самом здании, где находится ТЦ «Гарда» и ПТБ (Ленина, 70), немалыми площадями владеет бизнесмен Наил Марданов. Его 1200 кв. м оцениваются в 33,1 млн рублей. По случайному стечению обстоятельств, он оказался родом из Балтачевского района Башкортостана — историческая родина Рустэма Хамитова. В башкирской столице у него также имеется медицинский центр «СЭЛ».

Если в Уфе он получает доход с недвижимости и медуслуг, то на Севере (в Ямало-Ненецком автономном округе) у Наила Магдануровича работают предприятия по предоставлению спецтранспорта — в Салехарде, Губкинском, Ноябрьске, Тарко-Сале, Муравленко и др. С 2003 года он сотрудничает со структурами ПАО НК «Роснефть» Игоря Сечина. Основными заказчиками выступают «РН-Бурение», «РН-Снабжение», «Пурнефтепереработка» (дочерние компании «Роснефти»), а также «Шлюмберже» и «Халлибуртон».

Общая сумма его контрактов с госкорпорацией «Роснефть» превышает миллиард рублей. В 2017 году РБК включил его в число ИП, которые смогли взять самые крупные тендеры у государства (7-е место).

В связи с распространением корнавируса ИП Марданов был включен в перечень лиц, на которых распространяется мораторий на банкротство. К тому же он является одним из лидеров мусульманских общин Салехарда и Губкинского.

Подрядчик «Татавтодора»

Вообще, здание на Ленина, 70 богато на собственников. Например, привлекает внимание уроженец Мензелинска Айрат Зигангиров, располагающий здесь 274 кв м стоимостью 7,2 млн рублей.

В Уфе он владеет ООО «Юнекс» (торговля стройматериалами). Компания заключает немало госконтрактов в Татарстане. Зигангиров является партнером «Татавтодора»: его уфимская фирма неоднократно получала тендеры на поставку песка и щебня.

В марте 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов наградил директора «Юнекса» медалью «За доблестный труд» с формулировкой «за большой вклад в развитие дорожного строительства в Республике Татарстан».

У себя на родине Боранбаев считается одним из самых богатых, влиятельных бизнесменов и рантье. Фото twitter.com/fc_kairat

Казахстанский олигарх

Уфимские старожилы помнят «Детский мир» на Ленина, 5, где теперь разместился McDonald’s. Здание в 1300 кв. метров стоимостью в 66,2 млн рублей теперь принадлежит московской «Региональной сети предприятий питания» (СПП) Кайрата Боранбаева. Именно этот казахстанский предприниматель является франчайзи «Макдака» в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России.

У себя на родине Боранбаев считается одним из самых богатых, влиятельных бизнесменов и рантье. Такой человек частенько попадает в рейтинги казахстанского Forbes. Он владеет компанией по управлению активами «Алмалы», нефтехимической компанией «Кемикал», ТОО «Алекс» (минеральная вода «Алекс-Сарыагаш»). Ему принадлежат сеть фитнес-клубов Fitnation, отели «Рахат Палас», Comfort Hotel Astana, доли в ТРЦ Esentai Mall, БЦ Esentai Tower ТЦ «Алмалы» в Алматы.

Его компания «Азиягаз Чунджа» (входит в холдинг «Алмалы») провела газификацию поселка Чунджа Алматинской области. Предприятием построен газопровод-отвод от магистрального газопровода Казахстан–Китай до автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Шарын», подводящей газопровод к поселку Чунджа.

Совместно с российским миллиардером Виктором Харитониным является собственником ТОО «НеоТекФарм», в которое также входит «Карагандинский фармацевтический комплекс». В России у казахстанца тоже есть немало активов: московские «Консадтинггаз», «А-Актив», «Фитнейшен» и др.

Олигарх из Казахстана занимается и общественной работой, особое внимание уделяя спорту. Он президент Национального паралимпийского комитета, председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» (за который выступал Андрей Аршавин), соучредитель Казахстанской федерации гольфа.

В 2017 году объект незавершенного строительства (степень готовности 60%) выставлялось на торги. Фото ufa.rbc.ru

Как бывший ресторан «Тинькофф» перешел в руки москвичу

Отдельного внимания заслуживает здание с необычной архитектурой на Ленина, 100. Кто-то из уфимцев помнит его как ресторан «Тинькофф», другие — как ночной клуб «ТТ», а отдельные олдфаги — «Аэросити».

С 2013 года здание находилось в собственности компании «Лидер групп» ресторатора Сергея Белкина. Предполагалось, что здесь построят многофункциональный ресторанный комплекс. Белкин брал в Сбербанке кредит, но не смог рассчитаться и стал банкротом.

В 2017 году объект незавершенного строительства (степень готовности 60%) выставлялось на торги. Первоначальная цена составляла 250 млн рублей, постепенно стоимость снижалась. Зимой этого года он был продан за 111 млн рублей. Его выкупила компания «Уфаойл» в интересах московского компании «СМАРТ-консалтинг». Второй участник торгов — уфимская компания «ЭСКО» — предлагала 110 млн рублей. Предполагается, что после завершения всех работ, на нижних этажах будут располагаться рестораны, на верхних — офисы.

Теперь, согласно данным аналитической службы «Реального времени», 2,4 тыс. кв метров комплекса принадлежат ООО «СМАРТ-консалтинг». Компанией владеет и руководит Сергей Кракович. В его активе есть и уфимское ООО «Смарт-трейд».

Разумеется, этими людьми список владельцев улицы Ленина не ограничивается. Среди крупных собственников недвижимости можно назвать Зиафа Бикмухаметова (1,2 тыс. кв. м, 34,3 млн рублей), Сурена Адамяна (1 тыс. кв. м, 26,1 млн рублей), Альберта Зарипова (661 кв м, 20,7 млн рублей), Ларису Даминеву (525 кв м, 12,5 млн рублей) и многих других.