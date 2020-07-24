Евсеев подвел итоги сезона для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги выступления команды в сезоне-2019/20. Уфимцы заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Подведу итоги сезона. На мой взгляд, он был успешным для «Уфы». Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет. Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Также тренер уфимцев заявил, что в его команде никогда не будет равнодушных футболистов.

«Пока я здесь тренер, в «Уфе» равнодушных игроков не будет. Они могут не любить друг друга, но на поле должны друг за друга умирать», — считает Евсеев.

Напомним, «Уфа» долгое время вела борьбу за попадание в зону еврокубков. После поражения в 29-м туре от «Динамо» уфимский клуб потерял все шансы на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Сам Евсеев во время паузы в чемпионате из-за коронавируса начал вести свой аккаунт в «Инстаграме». Его посты стали одними из самых любопытных на период пандемии.