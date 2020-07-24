Евсеев подвел итоги сезона для «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги выступления команды в сезоне-2019/20. Уфимцы заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Подведу итоги сезона. На мой взгляд, он был успешным для «Уфы». Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет. Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего», — написал Евсеев в «Инстаграме».
Также тренер уфимцев заявил, что в его команде никогда не будет равнодушных футболистов.
«Пока я здесь тренер, в «Уфе» равнодушных игроков не будет. Они могут не любить друг друга, но на поле должны друг за друга умирать», — считает Евсеев.
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Подведу итоги сезона. На мой взгляд, он был успешным для «Уфы». Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет. Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего. Сезон разделю на 3 части. 1 — лето. Было мало времени на подготовку к сезону из-за того, что по итогам прошлого пришлось сыграть в стыковых матчах. К тому же в августе шло обновление команды: одни игроки уходили, другие приходили. Шла притирка состава и игра была волнообразной, как и наше перемещение по таблице. Но к концу осени все наладилось, появилась качественная игра и «Уфа» начала регулярно набирать очки. Выделю выездную победу в Самаре, первую на чужом поле за долгое время. В отпуск ушли с хорошим настроением и стали готовиться к весне, закладывая фундамент. 2 — в самом начале этого этапа сыграли с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Никому не уступили по игре. Даже пропущенный гол, который решил судьбу матча с «Краснодаром» не был ошибкой. Одно качественное действие соперника принесло ему 3 очка. Но мы убедились, что наша модель игры и идеи работают, что они дают и будут давать результат. А потом был ковид, коллапс, кризис... Кто-то отпускал игроков домой, кто-то тренировался, кто-то ждал новостей. Появилась ясность и сразу началась спешка. Наши иностранцы тоже уехали, по возвращению им пришлось сесть на карантин. Команда в эти дни ударно работала в Аше. Тот сбор заложил фундаментальную базу для третьего этапа, команда отлично была готова функционально. В общем, то решение уехать в Аше было верным. 3 — за 8 последних туров проиграли лишь раз, прошли ударно этот отрезок. Ввели в состав воспитанников клуба, к многим нашим игрокам сейчас повышенный интерес. Это тоже критерий успешности сезона. Все увидели, что «Уфа» крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по 2 игрока. И что важно, не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду. #фкуфа #уфа #футбол
Напомним, «Уфа» долгое время вела борьбу за попадание в зону еврокубков. После поражения в 29-м туре от «Динамо» уфимский клуб потерял все шансы на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
Сам Евсеев во время паузы в чемпионате из-за коронавируса начал вести свой аккаунт в «Инстаграме». Его посты стали одними из самых любопытных на период пандемии.СпортФутбол Башкортостан
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