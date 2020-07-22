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Башкирский карикатурист нарисовал Фургала в СИЗО

06:15, 22.07.2020
Башкирский карикатурист нарисовал Фургала в СИЗО
Фото: Камиль Бузыкаев

Известный карикатурист из Башкирии Камиль Бузыкаев опубликовал новую карикатуру, на этот раз посвященную аресту экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

На картинке человек, похожий на Фургала, стоит в шапочке для бани, завернутый в простыню, с тазиком в руках перед дверью с табличкой «Взрослая жизнь».

«В городе Хабаровск, Хабаровский край», — подписал картинку автор.

Ранее Камиль Бузыкаев отреагировал на диалог между президентом России Владимиром Путиным и главой Башкирии Радием Хабировым.

Общество Башкортостан
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