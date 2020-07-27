«Готовы пойти по головам наших дедов»: погубит ли новая дорога татарское село под Волгоградом?

В Волгоградской области жители татарского селения возмущены начавшимся без обсуждения с ними дорожным строительством

Старинное село Малые Чапурники Волгоградской области из одного из культурно-религиозных центров татар региона может превратиться в придорожный поселок с шаурмячными, шашлычными и автомойками, считают местные жители. Кроме того, они опасаются, что кладбище, где упокоены их предки, станет отхожим местом для дальнобойщиков и пассажиров автобусов. Дело в том, что в селении с недавних пор начались дорожно-строительные работы на трассе Волгоград — Элиста, о которых сельчан никто не предупредил. Как выяснило «Реальное время», гордых чапуринцев такое отношение крайне возмутило.

«Кощунство и издевательство над народом»

В старинном татарском селе Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области разгорается скандал. В поселении начался ремонт трассы Волгоград — Элиста. Также через село с недавних времен проходит объездная трасса Р-22 — Обход Волгограда.

Ремонтно-строительные работы начались примерно месяц назад. Однако местным жителям, которых здесь, по официальным данным, меньше тысячи человек, никто не сообщал о планах властей и дорожников. Так, две недели назад чапуринцы с удивлением обнаружили, что автобусная остановка, которая находилась в центре села еще с советских времен и была удобна для жителей — была перенесена на самую окраину.

В поселении начался ремонт трассы Волгоград — Элиста

По селу поползли разные слухи. Якобы на узком участке между двумя мусульманскими кладбищами собираются построить стоянку для большегрузных машин и автобусов, направляющихся преимущественно на Кавказ. Сельчане боятся, что автопарковку втиснут впритык к захоронениям, построят шашлычные, автомойки и придорожные кафе. Жители села, зная менталитет среднего россиянина, стали опасаться, что водители фур и пассажиры автобусов будут топтать могилы их предков. А ведь там покоятся выдающиеся татарские деятели, религиозные просветители, отважные фронтовики Великой Отечественной войны. Более того, не исключено, что дальнобойщики попросту устроят «дикий» туалет и мусорную свалку. А работники шалманов могут сливать на могилы отходы.

Возмущает сельчан и поведение местных властей, кулуарно с подрядчиками решивших вопросы, связанные с инфраструктурой.

— Мы усматриваем в этом деле подлог и скрытую форму несправедливости против местных жителей в пользу частных предпринимателей, которые не считаются не только с нами, но даже готовы в прямом смысле пройти по головам наших дедов, — рассказывает «Реальному времени» житель села Айбулат Мигранов, местный имам. — И они готовы татарское культурно-религиозное село превратить в придорожный поселок. Мини-отели, кафе, шашлычницы, шиномонтажки, мойки, стоянки для фур и т.д. — разве не это является кощунством и издевательством над народом, как живым, так и умершим?!

Сельчане, зная менталитет среднего россиянина, стали опасаться, что водители фур и пассажиры автобусов будут топтать могилы их предков

Скорректировать с учетом мнения людей

По словам Мигранова, люди обращались к сельским и районным властям за объяснениями, но внятного ответа не получили. Напряжение нарастало. Граждане стали писать в различные инстанции.

В администрации Большечапурниковского сельского поселения, в состав которого входят Малые Чапурники, подтвердили нам, что местные жители недовольны начавшимися строительно-ремонтными работами. Однако возмущение жителей вызывает не обходная автомагистраль, которую «все ждали 25 лет», а начавшийся ремонт участка трассы в Элисту.

Корреспондент «Реального времени» обратился в ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград» (структура Росавтодора) за пояснениями. В пресс-службе организации к моменту публикации материала ответов не дали, сославшись на занятость всех специалистов. Комментарий обещали представить позже.

В доме культуры Больших Чапурников состоялось собрание, организованное по инициативе сельских властей. На него пришла инициативная группа граждан. Их требования выслушивали и давали свои пояснения замглавы Светлоярского района Андрей Горбунов, главный архитектор района Виктор Жуков, глава Большечапурниковского поселения Александра Гулян, директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград» Александр Колобродов и главный инженер подрядной компании Александр Савельев.

Чапуринцы негодовали: почему работы начались месяц назад, уже появились первые объекты, а представители муниципальной власти и строители молчали

Чапуринцы негодовали, что их мнение спросили только тогда, когда они на этом настояли. Свои претензии высказали и местные предприниматели.



В конце концов сельчане добились того, что проектировщики передают им на руки всю документацию, включая схемы строительства дороги. В течение двух недель внутри села обсуждается каждый квадратный метр в проекте, вносятся свои правки.

После этого опять пройдет собрание, на котором местные жители передадут свои замечания. Как пообещали «Реальному времени» в администрации Большечапурниковского сельского поселения, итоговый проект будет скорректирован с учетом мнения людей.

В селе сохранилась деревянная мечеть, построенная без единого гвоздя. Культовому зданию более 250 лет

Село основано переселенцами из Казанской губернии

Село Малые Чапурники основано в XVIII веке переселенцами из Казанской губернии. Как писала в 1906 году газета «Вакыт» (автор — Муслим, предположительно это псевдоним Ризаэтдина Фахретдинова), сюда, в Нижнее Поволжье, прибыли несколько семей насильственно крещеных татар, которые продолжали жить по мусульманским канонам. На новой родине их, записанных как христиан, тоже закрепили за церквями. Но они, несмотря на попытки церковных и светских властей приобщить к православию, все равно считали себя приверженцами ислама.

«В 1889 году чапуринцы через Оренбургский муфтият писали прошения на имя губернатора, далее министра о том, что они истинные мусульмане и никогда не придерживались христианской веры, а записали их в христианские списки насильно и неправедно попы и чиновники. Но все их прошения остались без внимания. После объявления манифеста 17 апреля 1905 года совместно со всеми мусульманами, считавшимися по бумагам христианами, чапуринцы тоже вздохнули свободно и, подав прошение на имя астраханского губернатора, попросили зарегистрировать исламскую махаллю, в соответствии с манифестом. Астраханское губернское правление 25 декабря 1905 года официально зарегистрировало чапуринцев как мусульман», — писала газета «Вакыт».

К слову, в селе сохранилась деревянная мечеть, построенная без единого гвоздя. Культовому зданию более 250 лет. Во время Великой Отечественной войны в Малых Чапурниках была сформирована 184-я стрелковая дивизия. Местные жители продолжают чтить татарские традиции, гордятся своими предками. В селе работает культурно-этнографический центр «Туган Як».

Во время Великой Отечественной войны в Малых Чапурниках была сформирована 184-я стрелковая дивизия

В мае 2014 года в селе прошел V Всероссийский сельский Сабантуй, среди почетных гостей праздника были президент Татарстана Рустам Минниханов и волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Областные власти включили Малые Чапурники в туристический маршрут «Дорогами мировых религий». Приезжающим туристам показывают краеведческий музей и мечеть, знакомят с татарской культурой, исламом и угощают национальными блюдами.