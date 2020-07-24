Рифкат Минниханов выведет ГИБДД Татарстана на частоту дальнобойщиков

В республике создается система оповещения водителей на популярной радиочастоте — в том числе «в режиме прямого диалога с водителями»

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», с подачи республиканского ГИБДД в Татарстане началось создание системы непрерывного круглосуточного оповещения водителей на участках федеральных автодорог, проходящих по территории Республики Татарстан. Любопытно, что вещать татарстанская госавтоинспекция планирует на 15-м канале «Си-Би» — той самой частоте дальнобойщиков и профессиональных водителей. Стоимость работ по системе составит почти 9,5 млн рублей, куратор — республиканское ГБУ «Безопасность дорожного движения».

«Наверное, мы будем первыми»



Извещение об электронном аукционе стоимостью 9,433 млн рублей на право выполнения комплекса работ по созданию системы оповещения водителей на 15-м канале «Си-Би» на федеральных автодорогах, проходящих по территории Татарстана, появилось на этой неделе.



Заказчиком работ выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения», но, как пояснил «Реальному времени» руководитель этой организации Рифкат Минниханов, инициатива создания системы принадлежит руководству республиканской ГИБДД, и на этот счет Комиссией по безопасности дорожного движения было принято соответствующее решение.

— Идея создать такую систему на пятнадцатом канале, я считаю, очень актуальна, — сказал «Реальному времени» Рифкат Минниханов. — Кто предупрежден, тот вооружен, а цель системы оповещения — сообщать водителям о ситуации на дорогах. Особенно важно знать ее заранее зимой…

Минниханов подчеркнул, что его организация участвует в реализации проекта чисто номинально:

— Деньги на него выделяются из республиканского бюджета, поэтому конкурс объявили мы.

А на вопрос, где в России такая система уже создана и работает, шеф ГБУ «БДД» довольно уверенно ответил:

— Наверное, мы будем первыми. Точно не знаю, но не слышал, чтобы это уже где-то в России работало.

От передачи сообщений до записи переговоров

Как следует из техзадания, являющегося частью документации электронного аукциона, за 9,33 млн рублей подрядчику предстоит создать систему из радиосервера, ретрансляторов, компьютера и радиосервера, которая позволит оповещать водителей о погодных катаклизмах и ЧП на дорогах федерального значения Москва — Уфа (М-7, участок длиной 431 км), Москва — Челябинск (М-5, 34 км), Казань — Оренбург (1Р-239, 389 км), Казань — Ульяновск (1Р-241, 137 км), Казань — Йошкар-Ола (1Р-175, 13 км) и Елабуга — Ижевск (Р-320, 29 км). Управляться система будет из здания республиканской ГИБДД на Оренбургском тракте, там будет размещен и радиосервер.

Система должна обеспечивать запись, архивирование и воспроизведение происходящих радиопереговоров, создание и воспроизведение по расписанию голосовых сообщений в автоматическом режиме, переговоры диспетчеров. Фото 32.mchs.gov.ru

Как указано в техзадании, система должна обеспечивать запись, архивирование и воспроизведение происходящих радиопереговоров, создание и воспроизведение по расписанию голосовых сообщений в автоматическом режиме, переговоры диспетчеров, в том числе в режиме прямого диалога с водителями, объединение переговоров водителей, находящихся на различных ретрансляторах, визуальное отображение на карте расположения ретрансляторов относительно автомобильных дорог и крупных населенных пунктов, возможность прямого выхода на связь оператора на месте расположения ретранслятора через штатную гарнитуру.

Подрядчик также обязан обеспечить 5-летний срок службы системы, 12-месячную гарантию на все оборудование и устранение неполадок по гарантии не дольше чем через 72 часа.

Срок выполнения работ — 4 месяца (120 дней) со дня подписания контракта.

«Пусть нас записывают — лишь бы предупреждали»

15-й канал, известный как «канал дальнобойщиков», — это определенная радиочастота в диапазоне 27 МГц. В зависимости от страны, частота канала дальнобойщиков может меняться. В России частота канала дальнобойщиков равна 27,135 МГц, эту частоту «дальнобои» используют во многих странах мира. Чтобы иметь возможность вести переговоры, они оборудуют машины рациями.

Чат на этом канале принципиально отличается от других гражданских радиочатов: здесь можно узнать от коллег обстановку на том или ином участке дороги, получить подсказку, как проехать в нужный пункт, где заправиться и даже подать сигнал SOS, если пробил колесо или нужен срочный ремонт прямо на дороге. Не рекомендуется: просто трепаться, рассказывать анекдоты или проталкивать рекламу — за это сразу выписывают «бан» в самых непарламентских выражениях. И возникает вопрос, не «забанят» ли «дальнобои» диспетчеров, не сочтут ли их заход на свою частоту, а тем более запись переговоров недопустимым вмешательством.

— Я не вижу ничего плохого в том, что появится такая система оповещения на нашем канале, — прокомментировал «Реальному времени» новую инициативу башкирский дальнобойщик Андрей Никитин. — Напротив, оповещать заранее водителей об обстановке на дорогах — дело полезное, а что при этом запись переговоров с водителями и разговоров водителей будет идти, так нам скрывать нечего, да и вообще сейчас многие переговоры записываются, и что?

Никитин, который в момент этого разговора находился в Новом Уренгое, сказал, что был бы только рад в режиме реального времени узнавать о «сюрпризах», которые ждут его за поворотом — на дороге, по которой предстоит возвращаться.

Правда, будут ли диспетчеры предупреждать водителей о дорожных патрулях и камерах, равно как записывать, отслеживать и наказывать водителей, которые активно этим занимаются, пока не ясно...