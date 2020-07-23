Ключевая неопределенности: почему ЦБ продолжает идти на снижение ставки

Мегарегулятор готовится снова взяться за главный инструмент удержания инфляции

На завтрашнем заседании совет директоров Центробанка будет выбирать между снижением на 0,25 п.п. и сохранением ставки на неизменном уровне в 4,5%. «Многое будет зависеть от обновленного макропрогноза на 2021 год», — полагают эксперты. Вместе с тем неопределенность в проведении кредитно-денежной политики все больше нарастает, что может помешать восстановлению экономики. Какое решение мегарегулятор может принять завтра и как оно отразится на стране, выясняло «Реальное время».

Еще раз вниз

Завтра совет директоров Центрального банка готовится в третий раз с начала года снизить ключевую ставку, полагают аналитики российских и иностранных банков. Как сообщили накануне федеральные СМИ, ставка может опуститься либо на 25 п.п., либо на 50 п.п. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ЦБ пойдет на еще одно резкое понижение — до рекордного минимума в 4%. Такого мнения придерживается большинство из 27 опрошенных экономистов.

В последний раз ЦБ понижал ставку в июне. Тогда впервые с 2015 года она снизилась сразу на 100 б.п., до 4,5%. Такое решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось ранее, воздействия дезинфляционных факторов.

О вероятности дальнейшего смягчения первым высказался Сбербанк в середине июля. Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявил, что ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания совета директоров Банка России, запланированного на 24 июля. «Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., но вполне возможен выбор ЦБ в пользу снижения на 25 б.п. <…> Мы полагаем, что риски дезинфляции все еще высоки, и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 б.п.», — сказал он.

О вероятности дальнейшего смягчения первым высказался Сбербанк в середине июля. Фото wikipedia.org

Минко напомнил, что в июне регулятор снизил ставку сразу на 100 б.п., указав на растущие риски, что в 2021 году инфляция не вырастет до цели в 4%. Также ЦБ сообщил, что исходил из предположения, что второй волны закрытия экономики не будет.

«С тех пор отдельные штаты [США] возобновили введение карантинных мер, что увеличивает риск того, что американская экономика будет восстанавливаться медленнее, чем это было ранее. Кроме того, последние данные по экономике России (промпроизводство за июнь, объем платежей предприятий торговли и услуг) указывают на то, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным», — объяснил стратег свой прогноз.



«Разницу между 4,25% и 4,5% объективно учесть сложно»



«Мы ожидаем, что на ближайшем заседании совет директоров будет выбирать между снижением на 0,25 п.п. и сохранением ставки на неизменном уровне, — заявил «Реальному времени» заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. — Многое будет зависеть от обновленного макропрогноза на 2021 год, потому что в конечном итоге ЦБ видит основные эффекты от своей процентной политики на сроках более года от момента изменения ставок. Более позитивный прогноз будет означать, что риски подавленного спроса, а значит и подавленной инфляции, стали меньше, а значит дальше отклоняться вниз от нейтральной ставки может быть уже не нужно. Наш собственный прогноз с учетом оперативных данных состоит в том, что квартальный ВВП к середине — концу 2021 года вернется к предкризисным значениям и при неизменном уровне ставок, хотя, конечно, разницу между 4,25 и 4,5 объективно учесть сложно».

Тот факт, что первые 2 недели июля показали относительно высокую инфляцию 0,4 м/м, для решения по ставке сейчас не очень важен, полагают в АКРА. Конец лета при условии нормального урожая ежегодно проходит с околонулевыми темпами или сезонной дефляцией — этого разумно ожидать и в 2020 году. Текущие инфляционные ожидания профессиональных экономистов (и наши в том числе) согласно консенсус-опросам на 2021 год, скорее смещены в область заметно ниже 4%, добавляет Куликов.

— Для Банка России с точки зрения долгосрочного достижения цели по инфляции было бы нежелательно допустить ситуацию, в которой ожидания закрепятся слишком низко. С учетом влияния на долгосрочные ожидания, на ближайшем заседании может быть принято решение о снижении ключевой ставки — и это наш базовый прогноз с учетом всей доступной на 20 июля информации (снижение на 0,25 п.п.). Далее мы видим возможность сохранения ставки на неизменном уровне до конца года, — полагает эксперт.

Ключ неопределенности



Главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что курс на смягчение кредитно-денежной политики вносит больше неопределенности, чем предсказуемости. «С тем слабопредсказуемым подходом, который выбрал ЦБ для снижения ставки, регулятор еще больше увеличивает неопределенность в экономике», — полагает он.

— Основная задача ЦБ заключается в создании предсказуемой деловой среды, благоприятной для дальнейшего экономического роста. Главная цель, выбранная самим регулятором, — удержание инфляции в пределах 4 процентов годовых, что, по задумкам властей, должно способствовать выходу на 2—4 процента темпов роста в годовом выражении при адекватной реализации мер правительством. Однако скорость смягчения со стороны ЦБ, похоже, сильно опережает меры властей, а «рваные шаги», которые при этом делает регулятор, заставляют гадать, зачем и почему так происходит. Самое главное, что точка остановки не ясна. Поскольку основной экономический эффект от снижения ЦБ проявляется не сразу, а спустя несколько кварталов, то этот «рваный бег» удивляет, — добавляет Надоршин.

Регулятор явно дал понять еще весной, что перешел к стимулирующей денежно-кредитной политике и нейтральные коридоры ставок более неактуальны. Более того, на пресс-конференции в июне Эльвира Набиуллина допускала ситуацию, при которой ставка ЦБ может быть ниже уровня инфляции длительное время и переживать по этому поводу не станут. Это значит, что легко можно было двигаться предсказуемыми равными шагами по 50—100 базисных пунктов и достичь нужного результата в тот же срок, что и нынешними скачкообразными и малообъяснимыми движениями, считает эксперт.

При этом сложилась ситуация, когда ставки по многим, весьма недолгосрочным кредитам перестали реагировать на ключевую ставку ЦБ, поскольку они определяются сейчас почти исключительно премиями за риск, что является следствием неопределенности.

— При выдаче кредита банки теряются: сегодня у заемщика есть доход, а завтра? Вот эту неопределенность регулятор должен был бы уменьшать своими действиями, а сейчас он ее скорее увеличивает, что негативно для экономической активности и кредитования в частности. В теории, из риторики ЦБ складывается ощущение, что ключевая ставка ЦБ может упасть хоть до ноля процентов. Но станут ли от этого дешевле кредиты, которые власти не субсидируют? А может быть, наоборот, ставки вырастут на фоне увеличения неопределенности в экономике. Такое мы уже проходили в первом десятилетии этого века, когда ставки на межбанковском рынке были нулевыми, а, например, ипотечные кредиты выдавались под 15 процентов годовых, и дешевле найти было невозможно. На мой взгляд, предсказуемость в экономической политике вообще и в денежно-кредитной в частности как никогда важна в нынешних условиях. Ее увеличение гораздо важнее резких и малопредсказуемых снижений ставки, — заявил Надоршин.