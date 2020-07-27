Казанские велодорожки отложили до лучших времен

Как пандемия помогла бизнесу, но не велосипедистам

Фото: Олег Тихонов

Ровно три года назад в Казани со скандалом отменилась «Велоночь» — московский проект с массовым заездом велосипедистов, слушающим экскурсии по радио на тему истории города. Вместо это Казань получила «Велофест», а велоактивизм из яркой повестки дня ушел в тень. При этом количество людей, покупающих этот вид транспорта, увеличилось в разы. Однако, как выяснило «Реальное время», столица Татарстана так и не смогла подготовить достойные условия и инфраструктуру.

Фест вместо ночи

В 2017-м за неделю до казанской «Велоночи» ее организаторы опубликовали сообщение на своем сайте: «Мы вынуждены отменить «Казанскую звездную велоночь», поскольку стандарт авторского мероприятия не может быть реализован в условиях несогласованных действий городских служб. Мы как могли оттягивали принятие этого решения, идя навстречу административным структурам и органам правопорядка, поскольку за четыре года успели полюбить этот город, поскольку разработали для вас интереснейший маршрут, записали суперрассказы, но есть вещи, от которых зависит судьба проекта, а это — наша репутация, которую мы как его создатели обязаны отстаивать, даже если это идет вразрез с нашими желаниями. Мы приносим извинения и ждем вас на «Велоночах» в Красноярске, Москве и Ереване. Там у нас все по плану».

До этого «Велоночь» трижды проходила в Казани и собирала до пяти тысяч участников. В четвертый раз сначала событие трижды переносилось, в результате в похожем формате прошел «Велофест», финансируемый по линии республиканской программы «Visit Татарстан». Выбор партнеров проекта в этом случае был возможен только по результатам аукциона. Московские организаторы во главе с Сергеем Никитиным решили в нем не участвовать. Его жалобу, как владельца товарного знака «Велоночь», на действия чиновников исполкома Казани при проведении открытого аукциона по проведению «Казанской звездной велоночи» УФАС по РТ посчитало необоснованной. По официальным данным «Велофест» собрал тогда 3000 человек. В 2018-2019 году, уже «Ночной велофест» — по 5000 соответственно.

При этом ушло в прошлое другое массовое событие — открытие велосезона. Каждая активная группа, команда, клуб велосипедистов теперь собирается сам и проводит заезды отдельно. По той же причине велосипед перестал быть орудием борьбы за свои права. А дороги закрывают для бегунов.



До этого «Велоночь» трижды проходила в Казани и собирала до пяти тысяч участников. Фото kzngo.ru

Еще один фактор, повлиявший на имидж велосипеда — серии спортивных мероприятий Timerman и IRONSTAR, популяризовавшие среди элиты Татарстана велосипед-бег-плавание. Как шутили сами предприниматели: «Дела идут неплохо — на триатлон хватает». Однако будет честным — не каждый человек сможет принять участие в этом изнурительном состязании с многомесячной подготовкой. На этой недели история получила печальное продолжение — основатель Timerman Вадим Янгиров попал под следствием в связи с тратами грантов. Им занимается УБЭП и ФСБ РТ.

Последним занятным событием в области велоивентов стал маршрут «Путь Тукая». Туристическая тропа, созданная по инициативе Союза велосипедистов и Союза журналистов РТ, была представлена летом прошлого года. Маршрут длиной до 100 км пролегал по памятным места Заказань, связанных с жизнью поэта и завершался в музее Тукая в селе Новый Кырлай.

В этом году сайт маршрута не работает. Участникам предлагается найти информацию о проекте самостоятельно в «Фейсбуке» — массовые заезды официально не планируются, инфраструктура с питанием и жильем не отлажена. Красивые информационные таблички, разработанные в КГАСУ, в указанных районах обнаружить не удалось — нет их и в Кырлае. Бегун Наиль Набиуллин так рассказывает о том, как был организован маршрут в прошлом году: «Все это прошло один раз. Для Риммы Ратниковой (главы Союза журналистов) и прочих устраивали концерты в деревнях и прочее. Чего-то для простого человека я не увидел, не решен был даже вопрос с питьевой водой, таблички мелкие, куда идти — непонятно. Мне показалось, что это был однодневный проект».

При этом и сам Союз велосипедистов, и его лидер Ильдус Янышев продолжают деятельнсть. У бизнесмена только что вышла книга «За счастьем на велосипеде», работает социальный проект «Велодобро», в ходе которого старые велосипеды ремонтируются и дарятся детям из малообеспеченных семей. В этом году он с коллегами протестировал маршрут «Путь Державина» длиной 58 км — от Казани до родины поэта Лаишево. Как сообщили в Союзе, «Тукай юлы» не забыт: «Встречались с функционерами из комитета по туризму г. Казань, где нами была озвучена идея организации поэтического фестиваля «Тукай юлы». С 15 по 29 августа будут организованы экскурсии пешие и велосипедные по городу и на родину поэта в Арский район. С ночёвкой у костра в палатках и гостевых домах. Кому интересно, кто хочет поучаствовать, прокатиться по маршрутам, установить указатели, скамейки, выступить гидом — проводником, почитать стихи у костра, буду рад отзыву».

«Для роста количества поездок вовсе не обязательны какие-то объединяющие «ритуалы». Люди ездят на автомобиле или автобусе без всяких ночей и открытий, то же самое с велосипедом, то есть просто происходит нормализация ещё одного вида транспорта, — говорит Владимир Кумов, создатель и куратор проекта Let's bike it!, советник заместителя Министра транспорта РФ. — У роста количества поездок есть целый ряд причин: от усталости от пробок, до желания быть более свободным и жить в более чистом/здоровом/европейском городе.

В этом году рост большой и это заметно, особенно по статистике продаж велосипедов — уже есть некоторые дефицит и он нарастает, продавцы оказались не готовы к такому спросу. И это во всём мире так. Основная причина — пандемия, страх ездит в переполненном общественном транспорте. При этом, также есть рост количества поездок на автомобилях. То есть, растёт весь сектор индивидуальных средств передвижения. Риск такой тенденции в том, что без развития инфраструктуры, количество поездок на велосипедах снова начнёт сокращаться. Подобное уже было в 70-х годах в Европе и США, поэтому сейчас они используют возможность и быстро развёртывают инфраструктуру, чтобы люди не перестали ездить на велосипеде после пандемии. Что касается мероприятий, они, конечно, полезны и втягивают какое-то количество новичков, но глобального влияния на количество ежедневных

поездок не имеют. А открытия и вовсе вредны, на мой взгляд, так как усугубляют стереотип о сезонности велосипеда».



Колесами по пандемии

Да, в 2020-м никаких крупных двухколесных мероприятий явно не ожидается, а сам велосипед превратился из орудия активиста в повседневный транспорт. Как указывает и председатель совета директоров ООО «Информационные системы», один из самых видных велосипедистов Казани Марат Бикмуллин, в период эпидемии поднялся спрос на велосипеды (и тут же демонстрирует видео из магазинов, буквально начиненных техникой).

Это доказывают и исследования сервиса «Авито» — во время самоизоляции спрос вырос на 36%, велосипеды подорожали на 44%, их средняя цена достигла 10,7 тыс. рублей. Причем это простые дорожные велосипеды для поездок в магазины и аптеки.

При этом, если посмотреть на развитие дорожной инфраструктуры, мегасобытия и спрос не рождают предложения. Велодорожки появляются лишь как атрибуты крупных объектов — набережной озера Кабан, территории у «Чаши». А люди сами выстраивают себе маршруты по существующим дорожкам, тротуарам и крайним полосам.

Позабылся проект Большого казанского велокольца

Позабылся проект Большого казанского велокольца (Большая Красная — Горького — Ершова — парк Горького — Подлужная — Кремлевская набережная — Нужина — Университетская) 2015 года. О ней объявили после того, как тогдашний министр культуры России Владимир Мединский открыл малое (Кремлевская, Чернышевского, Дзержинского). Его удалось реализовать за счет гранта в 15 млн рублей на проект «Уникальная Казань». Отменился проект велодорожки до Деревни Универсиады к КФУ, стоимость которой предварительно оценивалась в 643 млн. рублей.

Илья Евлампиев, один из велоактивистов, участвовавший в ее разработке, рассуждает философски: «Велосипед стал наконец-то полноценным транспортом, не дождавшись в большинстве мест какой-то особой инфраструктуры. Сейчас, в целом, глупо проводить какие-то акции, например, за абстрактное «автодвижение». Да, есть группы автолюбителей, мотоциклистов, которые объединены определенным стилем катания или любовью к определенным моделям, типам машин. Это группы единомышленников с более узко выраженными ценностями. Аналогичное есть и у велосипедистов, внутри этих групп есть свои интересности, развитие, мир и гармония. Количество «просто велосипедистов» выросло из нее, из этого максимального размера «стаи», чтобы ужиться друг с другом. Всегда есть незамороченная масса, для которой велоклубы, мероприятия, объединительный фактор не нужны. Но этой массе преимущества велосипеда как транспорта известны, и ее не нужно в чем-то убеждать. Это голосование за велосипед, как за транспорт, ногами. С этим фактором должны работать транспортные планировщики, проектировщики и как-то удовлетворить запрос».

Тимур Валеев, руководитель группы «Экскурс», организующий путешествия по Казани и округе, присоединяется к этому мнению: «Да, все владельцы веломагазинов зафиксировали рост спроса в конце апреля-начала мая. Люди стали больше ездить. Но их мало прельщают массовые заезды. Может, они от них отвыкли, может, просто осознали, что велосипед — это просто вид транспорта, туристический, спортивный снаряд, позволяющий проводить досуг. Такой европейский подход. Я проводил турпоходы в этом году, спрос на это есть, велосипед для людей — инструмент к познанию. К тому же развивается внутренний туризм. В этом плане велосипеду в Казани сильно повезло.

Я думаю, сейчас общества сильно оппозиционно, среди велосипедистов это всегда было заметно. Среди голосовавших против поправов в Конституцию среди моих знакомых — процентов 80, если не больше. Если чиновник показательно проедет сейчас на велосипеде, сработает обратный фактор».

«Кто действительно пострадал, так это дети, — говорит куратор некоммерческого велопроекта «Обгоняй-ка» Гузель Сибгатуллина. — Наши велогонки рассчитаны для детей от 2 до 14 лет. В этом сезоне, к великому сожалению, соревнования по детскому кросс-кантри и памп-треку, а также большой летний фестиваль пришлось отменить. А дети растут — на следующий год кто-то уже выйдет за пределы возраста участия».

Не крути, а толкай

То ли в помощь, то ли в укор велосипедистам в Казани увеличилось количество самокатов. Тенденция это глобальная — на AliExpress в мае 2020-го отметили, что рост спроса на электросамокаты всего за месяц вырос в 3,5 раза.

В столице Татарастане даже место многострадальных велопрокатов заменили места выдачи этого транспорта. Кроме того, на этой неделе в Казани появился сервис проката Whoosh, который работает с помощью мобильных приложений.

Дмитрий Полосин, Директор музея чак-чака, окончательно отказавшийся от велосипеда в пользу самоката, указывает на его плюсы и минусы: да, можно взять с собой в офис и объезжать любые пробки, но нельзя возить ничего тяжелее рюкзака, необходимо заряжать на каждые 30-40 км. И статус на дороге еще ниже, чем у велосипеда. А значит, без инфраструктуры не обойтись.

«Велосипед пошел в народ»

Сергей Никитин, после 2017-го возивший свой проект в Берлин и Лондон, а в Москве придумавший Веловечер имени Дашковой в северной части города, не ждет о нынешнего времени крупных событий: «Глобально наступила эпоха приоритета безопасности, к власти пришли люди over-protected — как в песне Бритни Спирс. Реально, это ничего не даёт, но зато затрудняет культурно-массовые события. Россия в этом тренде, увы, ещё и по политическим причинам: администрации важна лояльность органов, они стараются не затруднять сотрудников МВД работой на культурных проектах на открытом воздухе. И в Казани — в более спокойные годы — каждый раз это была сложнейшая работа по согласованию до последнего момента — вместе с мэрией мы уговаривали Полицию.

Пандемия и новая волна экономического кризиса, с ним связанная, повсеместно двигает велосипед. Дальше — вопрос организации движения, велодорожек, парковок. Для этого нужны общественные институты. В этом году — благодаря пандемии — многие врачи поняли необходимость независимого профсоюза врачей: это вопрос безопасности. Сейчас возник Союз экскурсоводов, цель которого защитить этот вид творчества от излишней регуляции.

Я уверен, что нам нужны общественные велосипедные институты, локальные и всероссийские конечно, и сейчас момент, когда они могут появиться. Велосипед пошёл в народ, так что будем ждать новых лиц».

Хотите как в Милане?

Ситуацию с велодорожками может изменить программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2020 год», в рамках которого предусмотрено строительство сети велосипедных дорожек, организация информационно-пропагандистских кампаний о развитии транспорта малой мобильности, а также велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и прочего. «Реальное время» подробно писало об этом проекте.



Однако в дело вмешалась пандемия. Тем не менее, уже известно, что новая дорожка пройдет по Лево-Булачной, связав предыдущие — на набережной Кабана и Кремлевской набережной (а там, пока что — по тротуарам Ленинской дамбы и «Миллениума»).

Идеолог этого проекта, заместитель главного архитектора, куратор бюро транспортного планирования Казани Тимур Кадыров в ходе онлайн-лекции «Двор — это (не) парковка» привел опыт Милана, где в период пандемии автополосы отдали велосипедистам и пешеходам — целых 35 км. Также поступили в Мехико, Сиэтле, Барселоне, Боготе, Нью-Йорке. В Париже для того, чтобы разгрузить транспорт, мэр города выделали под сеть велодорожек 300 млн евро.

По словам Кадырова, у нас самоизоляция лишь сместила сроки по текущим идеям: «Есть план по велополосам в центре, это недорогое решение. Мы не успели включить ее в программу по безопасности. И теперь ждем возможной экономии, если она будет в это году, то мы сможем ее реализовать. Либо будем планировать на следующий год».