Поцелуи Картера и Брежнева не спасли Олимпиаду-80 от бойкота

Как дуэт нобелевских лауреатов призывал к бойкоту московской Олимпиады

Фото: Global Look Press (iz.ru)

19 июля 1980 года, ровно 40 лет назад, в Москве стартовали XXII летние Олимпийские игры. Они запомнились самым глобальным бойкотом в истории олимпийского движения, огромным количеством стран-участниц, выступавших под олимпийским флагом. В «Реальном времени» — размышления об историческом значении этого бойкота.

За год до Олимпиады-80 с размахом провели Спартакиаду СССР

За год до старта Москвы-80 ничто не предвещало ее бойкота. Лидеры двух империй, Леонид Брежнев и Джимми Картер, подписали договор ОСВ-2 (об ограничении стратегических вооружений) и обменялись историческими поцелуями, страстности которых могли бы позавидовать молодожены. Произошло это 16 июня 1979-го, а через месяц стартовала VII Спартакиада народов СССР с участием зарубежных атлетов.

Дело в том, что МОК приветствует проведение в странах-организаторах международных соревнований за год до Олимпиад, но никогда ни до, ни после этого подобные старты не достигали такого масштаба — когда приезжали суперзвезды того времени.

В случае успеха иностранного атлета или команды прибегали к двойному зачету: так, в женском волейболе первое место отдали сборной РСФСР, уступившей в финале Японии, а второе — сборной Ленинграда, проигравшей в матче за бронзу команде США. В мужском волейболе играла и команда Японии, в легкой атлетике блистательно выступали американцы и спортсмены из ФРГ, в плавании отличилась Норвегия... Всё это — страны, которые через год полностью бойкотируют Олимпиаду.

В программе Спартакиады были и неолимпийские дисциплины — к примеру, эстафета 4 по 200 метров, которую выиграла мужская сборная США во главе с величайшим легкоатлетом в истории Карлом Льюисом. Золото Спартакиады СССР стало самым странным в коллекции девятикратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира. Австралия, Пуэрто-Рико, Швеция, без всяких помех стартовавшие на Спартакиаде, через год приедут выступать только под олимпийским флагом.



Два нобелиата против московской Олимпиады

Бойкот Олимпиады в Москве был далеко не первым в истории американского спорта. Власти США запретили своим спортсменам приезжать в Москву на чемпионат мира по хоккею еще в 1957-м, протестуя таким образом против событий в Будапеште 1956 года. А вот с Мемориалом Капабланки была связана первая попытка запретить участие не целой команде, а одному американскому спортсмену. В 1965 году 22-летний Роберт Фишер столкнулся с запретом американских властей выступать на Кубе — из-за осложнившихся отношений между странами. Фишер наплевал на запрет, приняв участие в турнире по телексу.



Бойкот московской Олимпиады был мгновенной реакцией Картера на ввод советских войск в Афганистан, который состоялся 25 декабря 1979 года. И уже через месяц мистер президент призвал к бойкоту Москвы-80.

«Мне лично хотелось бы... в агрессивной форме бросить вызов Советскому Союзу и другим странам, разумеется, мирным путем, чтобы приобрести влияние во всех регионах мира, которые, по нашему мнению, имеют для нас сегодня решающее значение или могут приобрести такое значение через 15—20 лет». Это из речи Картера, призывающей к бойкоту. Кстати, годы спустя зацелованного Брежневым президента Америки наградили Нобелевской премией мира. А в Советском Союзе идею бойкота поддержал еще один нобелиат — Андрей Сахаров.

На сессии МОК в феврале 1980 года госсекретарь США Сайрус Вэнс заявил: «Проводить Олимпийские игры в стране, которая ведет войну против другой страны, — значит прикрывать олимпийским флагом действия этой нации...» Правда, при этом никто как бы и не заметил 10-летнего присутствия американской армии во Вьетнаме.

Нельсон Ледски, возглавлявший штаб Госдепартамента США по бойкоту, заявил, что «главными инициаторами были Канада, США и Великобритания, чьи правительства договорились о бойкоте в январе 1980-го».

Нацистский след в немецком спорте

Вскоре к бойкоту присоединилась ФРГ. Кстати, в спортивном руководстве ФРГ в те годы проскальзывали бывшие нацисты или военнопленные. К примеру, федерацией футбола руководил бывший капитан вермахта Герман Нойбергер.



Определенную симпатию к нашей стране питал редактор ведущего футбольного еженедельника Карл-Хайнц Хайманн — ходили слухи, что причиной тому было четырехлетнее пребывание в СССР в качестве военнопленного, во время которого он якобы прижил незаконнорожденного ребенка где-то в Туле.

Бывший «главный по спорту» в ФРГ, виднейший член МОК с 1956 года, президент оргкомитета Олимпиады в Мюнхене-1972 Вилли Дауме с 1937 года был членом нацистской партии. С 1943 года он был информатором службы безопасности рейхсфюрера СС, на его сталелитейном заводе работали военнопленные. В его память Международный олимпийский комитет учредил приз Фэйр Плей, церемонию торжественного вручения которого проводили в Казани в 2014 году.

Как бы то ни было, в итоге западные немцы вместо Москвы стартовали на так называемых «Олимпийских играх бойкота», прошедших в Филадельфии. Соревнования проводились только по легкой атлетике и спортивной гимнастике.

В 1984 году социалистические страны, бойкотировавшие, в свою очередь, Олимпиаду в Лос-Анджелесе, тоже провели турнир «Дружба 1984» — правда, полномасштабный, во всех олимпийских дисциплинах. Более того, советские спортсмены получали точно такие же денежные премии, как было положено за олимпийские награды.

Итоги Олимпиады

Несмотря на бойкоты, спортсмены-участники из 81 страны установили на московской Олимпиаде 36 мировых и 39 европейских рекордов, что в совокупности оказалось больше, чем достижения предыдущей, монреальской Олимпиады. А команда Великобритании даже оказалась самой многочисленной из стран Западной Европы, прислав 170 спортсменов.

В московской Олимпиаде приняли участие и африканские страны, бойкотировавшие Монреаль. И среди них тоже были свои лауреаты. К примеру, женский турнир по хоккею на траве выиграла команда Зимбабве, страна, которая ранее называлась Родезией и где годом ранее произошла народная революция. Новое правительство нашло средства, чтобы делегировать команду хоккеисток на соревнования.

Кстати, любопытна реакция МОК на то, как США и СССР последовательно бойкотировали Олимпиады друг друга. Проследить ее можно по такому факту. В водном поло с 1979 года стали проводить кубки мира, где участвовали сильнейшие команды по итогам предыдущей Олимпиады или чемпионата мира. Так вот, в 1985 году сборную СССР не допустили до старта, поскольку мы бойкотировали Лос-Анджелес-1984. Казалось бы, логично, да только в 1981 году сборную США, бойкотировавшую Москву-1980, не только допустили до Кубка мира, но и позволили стать его хозяйкой. Спорт вне политики?

