Жизнь на месте встречи города и природы: старт продаж новых домов в ЖК «Светлая долина» от «Ак Барс Дом»

Фото: пресс-служба «Ак Барс Дом»

Жилой комплекс «Светлая долина» от татарстанского застройщика «Ак Барс Дом» не нуждается в долгом представлении. О его расположении на Мамадышском тракте знает любой казанец.

«Светлая долина» является одним из самых первых проектов группы компаний «Ак Барс Дом». С момента начала строительства первого дома на территории в 45 га появились школа, которую открыли в сентябре 2018 года, а также два детских сада. Третий детский сад — на этапе строительства. Всего по плану в комплексе планируются 34 дома разной этажности и семь многоуровневых паркингов.

В июле компания анонсировала старт продаж новых домов. Приобрести квартиру в комплексе, в котором уже проживают около 2 000 семей, можно от 2,5 млн рублей.

Двор «Пчелиный рай»

Жителей Казани и соседних регионов в «Светлую долину» привлекает полностью сформированная инфраструктура как внутри комплекса, так и в его окружении, а также транспортная доступность. Пять минут — до остановки общественного транспорта на Мамадышском тракте, 5—7 минут на машине — до «Агропромышленного комплекса» за фермерскими продуктами, 10 минут — до самых крупных торговых центров в Казани, «Меги» и «Южного», а за 20 минут можно доехать до центра города.

Каждый двор жилого комплекса уникален и разрабатывается индивидуально. Уже сегодня дети играют, а взрослые отдыхают во дворах со сказочными названиями «Пчелиный рай» и «Речные просторы». Есть многофункциональная площадка, на которой можно поиграть в футбол или волейбол, и ледовая коробка, которая заливается зимой. Ну и, наконец, отличное футбольное поле во дворе школы.

Приобрести квартиру в ЖК «Светлая долина» можно в режиме online на сайте застройщика или посетить безопасный офис продаж по адресу: Казань, пр. А. Камалеева, 28/9. Телефон для консультаций: 8 (843) 295-77-77.

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