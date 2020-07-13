«Санта-Барбара» в Тюлячах: после свадьбы 15-летней сироты ее опекунша угодила в СИЗО

Следком возбудил уголовное дело о хищении пенсионных средств со счета несовершеннолетней

В СИЗО Казани по решению Тюлячинского райсуда водворили 40-летнюю Далию Зинатуллину из Тюлячей. Следком заподозрил ее в уводе со счета бывшей воспитанницы-сироты 1,3 млн рублей. По версии силовиков, с 15-летней девушки в Тюлячах обманом получили нотариальную доверенность, а через несколько часов в Казани ее деньги были сняты со счета. Затем в распоряжении родной дочки опекуна оказалась квартирка в столице Татарстана. Как выяснило «Реальное время», вину женщина не признала, а статус опекуна потеряла, когда подопечная вышла замуж.

Копила сиротские «для себя»?



Потерпевшей по этому делу признана ученица 10-го класса. Своего отца Марина (имя девушки изменено) считает пропавшим без вести, родную мать не помнит. Росла в семье тети — Далии Зинатуллиной в Тюлячах.

Со слов тети, ее брат — отец Марины — больше 12 лет назад перевез дочку из Благовещенска в Тамбов, а через несколько лет подался на заработки в Москву и пропал. Девочка оставалась с бабушкой до 2009 года, а потом Зинатуллина, выполняя просьбу матери, забрала ребенка в Тюлячи, чтобы не поселили в детдом. Родную мать девочки лишили прав еще в Благовещенске.

У тети семья была немаленькая: две свои дочки — постарше племянницы, муж и его родители. Как складывались отношения в опекунской семье, сказать сложно. По версии подозреваемой, проблемы со здоровьем девочки требовали постоянного внимания, она якобы «была тяжелым ребенком, плохо училась, пропадала после уроков: иногда даже искать приходилось». В 15 лет воспитанница забеременела, в мае 2019-го родила дочку и сыграла свадьбу с ее 17-летним отцом.

Сейчас Марина на год старше, но полностью дееспособной ее признали уже после регистрации брака. Тогда же ее тетя лишилась статуса опекуна и пособий на содержание воспитанницы, причем опека над ребенком-инвалидом с детства оплачивалась государством лучше, чем над здоровым. А у девушки, ввиду родовой травмы, были определенные проблемы.

В Следкоме девушка рассказывала — сотрудница нотариальной конторы вопросов ей не задавала, ничего не разъясняла. Фото centro-pol.ru

Однако на руках у женщины, как рассказала потерпевшая в Следкоме, осталась ее банковская карта: персональный счет у сироты появился еще в детстве — туда из госбюджета ей перечисляют пенсию по потере кормильца и пенсию по инвалидности. В среднем по 15—18 тысяч рублей в месяц.

По данным источников «Реального времени», в конце мая 2019-го Зинатуллина навестила племянницу и пообещала помощь с оформлением медицинских документов по инвалидности.

Марина в тот момент могла думать только о новорожденной дочке и муже, поверила, что тетя хочет взять на себя вопросы с соцзащитой, поликлиникой. Поэтому следующим утром охотно отправилась с ней к нотариусу, где та распечатала и отдала на подпись уже готовую доверенность. Позже в Следкоме девушка рассказывала — сотрудница нотариальной конторы вопросов ей не задавала, ничего не разъясняла, тетя про банковский счет и деньги ничего не говорила, а получив нужную подпись, тут же забрала доверенность.

В ноябре 2019-го замужняя школьница потребовала у родственницы свою банковскую карту. В ответ, со слов потерпевшей, услышала предложение дождаться 18-летия. После уговоров карту женщина вернула. А Марина лишь через несколько месяцев проверила остаток средств на счете и узнала — ее пенсионные накопления в 1 млн 300 тысяч рублей сняли еще 31 мая 2019-го.

«Я возмутилась, позвонила тете и спросила ее — почему она сняла с моего счета деньги? На что Зинатуллина ответила — это ее деньги, она их копила вообще для себя, и мне об этом знать не нужно», — рассказывала бывшая воспитанница позже в прокуратуре Тюлячей, затем в Арском межрайонном отделе Следкома по Татарстану. Именно туда прокуроры направили материалы своей проверки, усмотрев нарушение прав несовершеннолетней сироты и признаки преступления в действиях ее родственницы.

Со слов девушки, перед оформлением нотариальной доверенности никакого разговора о ее счете и деньгах не было. Только о некой помощи с документами.

Марина лишь через несколько месяцев проверила остаток средств на счете и узнала — ее пенсионные накопления в 1 млн 300 тысяч рублей сняли еще 31 мая 2019-го. Фото: pxhere.com

Вернула деньги за день до возбуждения дела

Обратиться к силовикам девушка решилась не сразу. В марте 2020-го поделилась проблемой с сотрудниками органов опеки, которые обещали помочь. Дальше, со слов потерпевшей, к ней домой «с разборками» приехала Зинатуллина, заявила, что тратилась на ее содержание, а деньги на банковском счете копила для себя, пыталась убедить отказаться от этих денег.

Следующая встреча с опекуном состоялась буквально за день до возбуждения уголовного дела — 4 июня 2020 года в отделе опеки, где тетя в присутствии сотрудницы отдела вернула наличными все 1,3 млн рублей, исчезнувшие со счета в мае 2019-го. По мнению потерпевшей, без вмешательства правоохранительных органов она бы этих денег не увидела.

5 июня следователи Арского МРСО Следкома по Татарстану возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемая злоупотребила доверием бывшей подопечной, ввела ее в заблуждение относительно своих намерений, чтобы получить нотариальную доверенность от ее имени, а затем похитила ее деньги со счета.

Уже на старте расследования установили — операция с банковской картой сироты проведена в Казани 31 мая 2019-го через несколько часов после оформления доверенности. Предположительно установлена и цель операции — вскоре после обналичивания у дочки Зинатуллиной (тогда ей было 19) появилась своя квартира — в Казани, на улице Минской. Сейчас там живут две дочери подозреваемой — одна учится в казанском вузе, другая в колледже. Впрочем, по версии самой фигурантки, фактической собственницей этого жилья является ее сестра из Тамбова.

2 июля тетю сироты задержали, а 4 июля доставили в зал Тюлячинского райсуда. Следователь Динар Хазиев попросил изолировать бывшую опекуншу от общества на срок расследования, утверждая, что на воле та может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, в том числе задействует связи своего мужа — пенсионера МВД, бывшего оперативника угрозыска.

Ходатайство поддержал прокурор Тюлячинского района Рим Сунгатуллин.

Ходатайство поддержал прокурор Тюлячинского района Рим Сунгатуллин. Фото prokrt.ru

Подозреваемая заявила о невиновности. Просила не заключать ее под стражу. На этом настаивал и ее адвокат Евгений Потеряхин.

Материал рассматривал председатель Тюлячинского райсуда Рамиль Бикмиев, который согласился с доводами следователя и прокурора и отправил Далию Зинатуллину под стражу до 5 августа.

Версия экс-опекуна — спасала пенсию сироты от новых родственников

Подозреваемая предложила силовикам свою версию событий, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Якобы использовать деньги сироты в личных целях она не планировала, хотела защитить ее же интересы, чтобы новые родственники не воспользовались этими накоплениями. Зинатуллина уверяла — обмана при подписании доверенности не было.

Что до казанской квартиры для дочек, приобретенной после снятия денег со счета сироты, то подозреваемая уверяет — недвижимость на старшую из ее дочек переоформила родственница из Тамбова. Правда, непонятно, зачем в этом случае понадобилось именно в Казани снимать деньги с карточки Марины?

Согласно базе Тюлячинского райсуда, жалоба на арест по делу опекуна уже поступила. Прокомментировать позицию защиты по этому делу адвокат арестованной обещал «Реальному времени» лишь в случае получения согласия от доверительницы.

P. S. Пока этот материал готовился к публикации, подозреваемая поменяла показания, признав вину.