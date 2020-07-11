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Видеоопрос: «Вы уже открыли купальный сезон, несмотря на официальный запрет?»

00:00, 11.07.2020
Видеоопрос: «Вы уже открыли купальный сезон, несмотря на официальный запрет?»
Фото: Максим Платонов

Забыв об «антиковидных» ограничениях, люди массово потянулись к воде из-за изнуряющей жары. Но официально купальный сезон в республике еще не открыт ввиду эпидемиологической обстановки — Татарстан прошел лишь второй этап снятия ограничений. Чтобы купаться разрешили, республика должна пройти третий этап. Пляжи формально закрыты, но фактически на них нет свободных мест.

— А вы уже открыли купальный сезон, несмотря на официальный запрет? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
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