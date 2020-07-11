Видеоопрос: «Вы уже открыли купальный сезон, несмотря на официальный запрет?»

Забыв об «антиковидных» ограничениях, люди массово потянулись к воде из-за изнуряющей жары. Но официально купальный сезон в республике еще не открыт ввиду эпидемиологической обстановки — Татарстан прошел лишь второй этап снятия ограничений. Чтобы купаться разрешили, республика должна пройти третий этап. Пляжи формально закрыты, но фактически на них нет свободных мест.