Террорист Шредингера и ламантин-сценарист: как рождаются фейки вокруг COVID-19

Конспект лекции Александра Панчина «Лженаука в эпоху COVID-19. Как распознать фейк»

Недавно прошел очередной большой Нефорум блогеров — на этот раз онлайн. Одним из его гостей был популяризатор науки, известный российский биолог, писатель и научный журналист Александр Панчин. Он прочел лекцию о лженауке в эпоху коронавируса, о том, какие конспирологические теории вокруг него складываются и почему им нельзя верить. Конспект этой лекции «Реальное время» представляет своим читателям.





Что общего между коронавирусом и Усамой бен Ладеном



Начнем с того, зачем вообще нужно разоблачать фейки о науке, пусть даже самые безобидные. Представим себе человека, который верит в то, что земля плоская. Понятно, что ему это никак не повредит, он не пойдет прыгать с края земли. Но следующий логический шаг идеи о плоской земле — «все ученые врут и состоят в заговоре». И в этом случае возникает вопрос: как теперь верить остальным их заявлениям? Например, о том, что прививки не вызывают аутизма? И в итоге одни заблуждения ведут к другим, опасным не только для заблуждающихся, но и для всего социума.

В книге Роба Бразертона «Недоверчивые умы» о конспирологических теориях описывается история про «террориста Шредингера». Ученые провели исследование о конспирологических теориях относительно Усамы бен Ладена. Их две. По одной, его убили гораздо раньше, чем было официально объявлено, но этот факт скрыли, чтобы приписывать ему теракты, которые на самом деле совершало государство, чтобы развязывать войны. А вторая теория говорит о том, что Усама бен Ладен до сих пор жив, все у него в порядке, он всегда был заодно с государством, сейчас он живет в Вашингтоне и общается с людьми из Белого дома.

Так вот, по результатам исследования оказалось, что те же люди, которые склонны верить в первую теорию заговора, склонны верить и во вторую — лишь бы не в официальную версию. Получается, что у них в голове бен Ладен одновременно и жив, и мертв — террорист Шредингера!

С коронавирусом история примерно похожая: про него тоже глобально есть две теории заговора. Одна — о том, что на самом деле никакой пандемии нет, это все придумано, чтобы всех вакцинировать и под этим предлогом чипировать, чтоб нами управлять. Вторая — на самом деле, это биологическое оружие, которое было создано искусственно, чтобы сократить численность населения Земли (вариация — само сбежало из лаборатории).

Три причины популярности теорий заговора

Почему же теории заговора в принципе так популярны? У Бразертона в книжке есть несколько замечательных объяснений этому факту.

Людям свойственна так называемая ошибка пропорциональности. Это представление о том, что если случилось большое событие, то у него обязательно должна быть большая причина. Теория заговора не возникает, если случилось что-то маленькое — например, неудавшееся покушение на второстепенного политика. То же с вирусами — есть теория о том, что ВИЧ создан искусственно в лаборатории, есть и о том, что там создан коронавирус. Но никто не слышал конспирологической теории о том, что искусственно создан вирус герпеса — видимо, это не так масштабно для мирового заговора. Телеологическое мышление. Это представление о том, что все происходит с какой-то целью, ничего не происходит просто так. Но у эпидемии нет цели и нет причины. Просто вирус случайно мутирует и становится способен размножаться в людях, только и всего. У вируса нет ни цели, ни мотива, но людям хочется их находить. И теории заговора обильно снабжают нас этими «мотивами». Проекции. В одном исследовании людей спрашивали, насколько они верят в разные теории заговора и как охотно они бы сами в каком-нибудь заговоре поучаствовали. Оказалось, что те, кто более склонны участвовать в заговорах, более склонны и им верить.

Все это и делает конспирологические теории такими популярными и просматриваемыми.

Фейк о коронавирусе №1: никакой эпидемии на самом деле нет

Первый распространенный фейк — на самом деле, никакой эпидемии нет. Что здесь не так?

Действительно, есть проблема с тем, чтобы померить, насколько вирус опасен для отдельно взятого человека, потому что мы не знаем, сколько точно людей заразилось — не всех проверяют на этот вирус. Не всегда мы можем быть уверены в том, что диагнозы ставятся правильно — в разных странах по-разному их ставят и измеряют количество зараженных.

Но есть одно четко диагностируемое явление — смерть. Мы можем посмотреть, как выросла общая смертность людей в определенный период времени до эпидемии и во время нее.

Например, в Великобритании средняя смертность показывает пик, она сейчас почти вдвое выше той, которая в обычные годы должна быть в это время. В Москве в мае смертность была в полтора раза выше, чем она бывает обычно в это время года. Это явно не статистическая флуктуация.

Вторая важная вещь — эффективность принимаемых мер. Есть исследования, которые пытались ее оценить в разных странах. В журнале Nature недавно вышла статья: эпидемиологи посчитали, что только в части Европы удалось спасти от 2,8 до 3,5 миллиона жизней. В Science вышла статья о том, какие из мер были самыми действенными. Вывод сделан такой: социальная изоляция — когда люди минимизируют контакты и общаются только внутри узкого круга — стала самым эффективным способом предотвращения распространения инфекции.

Так что вирус существует, он опасен. Это не значит, что мы все умрем — большинство людей его переживают бессимптомно, но он сильно сказывается на смертности.

Фейк о коронавирусе №2: SARS Cov-19 «слепили» из двух разных коронавирусов

В части искусственного происхождения вируса конспирологические теории возникают как грибы после дождя. Был фейк о том, что это насильственно созданный гибрид двух коронавирусов, сбежавший из лаборатории. Была теория о том, что в коронавирусе есть вставки генома ВИЧ. Была — о том, что в нем есть вставки генома человека.

Начнем с первой гипотезы: она была самой влиятельной из всех, поскольку опиралась на конкретные исследования. В журнале Nature Medicine несколько лет назад опубликовали статью, в которой ученые из Америки и Китая описывали создание модифицированного коронавируса, который мог заражать клетки легочного эпителия человека в пробирке. И они предупреждали о том, что довольно простая перестановка генов приводит к угрозе эпидемии. Поэтому надо к этому подготовиться — ведь мир уже получал историю, когда вирус атипичной пневмонии сбежал от летучих мышей к людям и вызвал эпидемию.

Создатели конспирологической теории ссылаются на это: «раз они предупреждают, значит они сами это и сделали». В действительности, из этой работы очень легко установить, какие коронавирусы были использованы в том эксперименте. И если сравнить геномы нового коронавируса с тем, который описан в статье, то можно увидеть, что тот сильно отличается от SARS Cov 19, а вот другой вирус летучей мыши (RaTG13) похож на него намного больше. При этом даже «мышиный» вирус имеет много отличий — видно, что между ними несколько десятков лет эволюции. Причем эти отличия равномерно «разбросаны» по геному.

Все это означает, что «наш» коронавирус не имеет никаких признаков искусственного происхождения. И совершенно точно можно сказать, что он никакого отношения к описанному в статье не имеет. То есть научную статью интерпретировали совершенно некорректно.

Поисковики и спутники доказывают: лаборатория вирусологии в Ухане ни при чем

В поддержку вышеприведенной версии конспирологи добавляли: не может быть совпадением, что место, где предположительно произошло первое заражение, — Уханьский рынок морепродуктов — очень близко расположено к лаборатории вирусологии в Ухане.

Но сейчас в среде ученых активно развивается альтернативная точка зрения: Уханьский рынок и не был первым местом заражения — просто он был первым местом, где зафиксировали МАССОВОЕ заражение. Появились исследования о том, что коронавирус появился гораздо раньше, чем мы думали. А нашли его на рынке, потому что институт вирусологии занимается коронавирусом и его сотрудники знают, где потенциально могут быть места заражения.

В Китае исследовали, как меняется количество запросов в интернете, ассоциированных с эпидемией. Сегодня «Гугл» умеет лучше, чем обычные методы эпидемиологии, определять распространение гриппа. Все просто: когда человек начинает чихать, он забивает свои симптомы в «Гугл». Такие массовые данные обрабатываются и по ним можно заранее предсказать, где начнется эпидемия гриппа. То же самое китайцы пытались сделать с коронавирусом. Выяснилось, рост числа соответствующих запросов пришелся на раннюю осень.

И еще один метод — изучение спутниковых снимков парковок возле госпиталей, когда сравнивают количество припаркованных рядом с ним машин в разные моменты времени. Это говорит о том, как часто люди обращаются в больницы. Так вот, рост этого показателя регистрировался тогда же — ранней осенью.

Так что, возможно, коронавирус циркулировал в Китае еще раньше «официального» начала пандемии.

Фейки о коронавирусе №3 и №4: он создан из ВИЧ и с использованием генома человека

Есть еще одна конспирологическая теория — о том, что коронавирус создан из ВИЧ. Ее сторонники апеллируют к тому, что в геноме «нашего» вируса есть фрагмент, совпадающий с фрагментом генома ВИЧ. Это правда, можно найти короткие похожие фрагменты. Но это вовсе не означает, что между ними лежит даже какое-то общее происхождение. Потому что точно такое же сходство можно найти между Sars Cov 2 и массой других коронавирусов. И между другими коронавирусами и ВИЧ тоже можно найти сходство.

Это совпадение вполне объяснимо случайностью. Если вы возьмете два больших текста, то вы, скорее всего, найдете там два одинаковых сочетания слов. Так и здесь: сравнивая геномы разных вирусов, вы с большой вероятностью найдете похожие фрагменты.

Более интересным кейсом было нахождение у SARS Cov2 некоторого фрагмента, который совпадает с человеческим белком. И на это конспирологи сказали:

— АГА! Смотрите! Значит, он точно искусственно создан, раз в нем есть человеческий ген!

Но для биолога не представляет проблемы поискать, у каких еще организмов можно найти такой же фрагмент, кодирующий подобный белок. Например, я навскидку нашел его у замечательных приматов, у отличных паразитических червей, у прекрасного пенициллового грибка и даже у ламантина.

Значит, руководствуясь логикой разработчиков теории, червей создали, чтобы управлять людьми, грибок — чтобы обогащать фармацевтическую промышленность, а ламантина — чтобы он писал сценарии для РЕН-ТВ.

Из подобных закономерностей можно высасывать любые выводы.

А докажите, что не вы!

У сторонников конспирологических теорий имеется и так называемая финальная гипотеза: «А докажите что не...»!

На это есть отличный контраргумент: а тогда докажите, что не вы. Может быть, это у вас, конспирологов, есть тайная лаборатория, это вы — агенты Ми-6, пытаетесь переложить свою вину на других людей, чтобы скрыть свое участие в создании коронавируса. А то что-то вы про него больно много знаете.



А если серьезно, то мы точно знаем, что коронавирус имеет природное происхождение. Он прекрасно вписывается в эволюционное дерево разных коронавирусов, у него совершенно нормальная скорость изменений. Его отличия от ближайших родственников равномерно распределены по геному, нет признаков точечных модификаций. Кроме того, уже бывали ситуации, когда коронавирусы перескакивали от летучих мышей к людям, и в этом нет ничего удивительного. Не нужно здесь искать какую-то таинственную силу, которая за всем этим стоит и пытается чего-то добиться.

Пособие по «антифейку»: семь тезисов для борьбы с конспирологией

В итоге я хотел бы подвести некую мораль под все это дело. Она умещается в семь тезисов, которые работают не только для коронавируса, но и для любого другого научного фейка.

Научные гипотезы должны быть проверяемыми.

Они должны опираться на конкретные научные исследования и данные. Наука — это международное явление. Есть лицензированные научные журналы, в которых публикуются научные статьи. Так вот, статей конспирологов вы там не найдете. Почему? Потому что экспертное сообщество не рассматривает их на полном серьезе.

Надо проверять как наличие первоисточников, так и качество их пересказа.

Не все источники одинаково хороши.

Наука не опирается на авторитеты.

Некоторые события происходят без воли людей.

Понимание науки важно для принятия решений.