Шамиль Садыков, АО «Татмедиа»: «Мы не можем согласиться с тезисом об отсутствии перспектив»

Руководитель АО «Татмедиа» о том, что удалось сохранить, а в некоторых случаях и увеличить печатные тиражи

Сегодняшняя статья «Реального времени» о перспективах районной прессы в Татарстане вызвала большой резонанс в журналистской среде. Коллеги традиционно разделились на два лагеря: в одном призывают избавить посткоронавирусный бюджет республики от нагрузки в виде «районок», в другом — поддерживают локальные СМИ, из которых жители сел и малых городов могут черпать местные новости. Свою позицию по этому непростому вопросу специально для «Реального времени» подготовил генеральный директор госмедиахолдинга «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Холдинг стремится быть там, где есть запрос аудитории

Мы всецело разделяем позицию нашей коллеги и нового главного редактора издания «Новая жизнь» в Спасском районе. Действительно, наш холдинг стремится быть там, где есть запрос аудитории. Мы регулярно мониторим рынок как печатных СМИ, так и новых медиа. В первую очередь мы видим развитие в интернете. Вместе с этим мы не исключаем развитие традиционных медиа.

Проведенный нами анализ и результаты фокус-групп показали, что проблема традиционных форм СМИ в Татарстане во многом преувеличена. Сегодня главный вызов перед печатными изданиями выражается несколькими факторами: доступность, актуальность и достоверность, уникальность.



Фото Максима Платонова

Проведенный нами анализ и результаты фокус-групп показали, что проблема традиционных форм СМИ в Татарстане во многом преувеличена. Сегодня главный вызов перед печатными изданиями выражается несколькими факторами: доступность, актуальность и достоверность, уникальность

Исходя из полученных данных, в 2020 году наш холдинг добавил ряд новшеств в распространение печатной прессы в Татарстане: наши редакции в районах создают удобные маршруты по доставке прессы силами редакции (снижая затраты на почтовую доставку). Так, к примеру, только в Мензелинском районе создана сеть из маршрутов по распространению печатной продукции по 10 магазинам в крупнейших населенных пунктах. Подобная практика транслируется и на другие районы. Также издания распространяются с помощью 83 автолавок в районах РТ. Всего в республике издания АО «Татмедиа» представлены в 451 точке продаж.

Недавно наши газеты получили «свежую» верстку. Благодаря этим действиям, районным изданиям удалось сохранить тиражи на прежнем уровне, а некоторые издания, к примеру, «Нижнекамская правда» (+28,5%), «Туган як» (+18,8%) и «Теләче» (+7,6%) показали существенный рост подписных тиражей. Аналогичная ситуация наблюдается и с журнальной группой — новый подход к реализации печатной продукции в киосках (приоритетная выкладка), представленность изданий в вендинговых аппаратах и уже традиционные акции принесли позитивные результаты. К примеру, легендарный «Чаян» увеличил печатный тираж на 8,7% по отношению ко второму полугодию 2019 года, а Казан утлары»,«Безнен мирас» и журнал «Казань» показали прирост печатных тиражей от 2,4 до 2,7%. Эти факторы отражают прежнюю востребованность печатной продукции, но при качественном подходе к ее распространению. Совокупно по отношению ко второму полугодию розничные продажи выросли сразу на 46%. Это свидетельствует об эффективном подходе к реализации изданий.

Фото Максима Платонова

Легендарный «Чаян» увеличил печатный тираж на 8,7% по отношению ко второму полугодию 2019 года, а Казан утлары»,«Безнен мирас» и журнал «Казань» показали прирост печатных тиражей от 2,4 до 2,7%.

Работа медиашколы ведется непрерывно

Одновременно с этим каждая редакция в районах Татарстана и Казани развивает свои компетенции в области новых медиа: в АО «Татмедиа» запущен непрерывный процесс обучения редакций работе с поисковыми агрегаторами, соцсетями и мессенджерами. В январе обучение в медиашколе «Татмедиа» прошло более 300 творческих сотрудников редакций по направлениям: SMM, работа с текстами, эффективные продажи и ТВ. Еженедельно медиашкола проводит обучающие семинары по видеосвязи.

Работа ведется непрерывно. В июле запущена летняя медиашкола по теме: поиск и развитие местного инфоповода. Этот процесс сопряжен в том числе и с печатными изданиями, так как инфоповоды будут транслироваться не только в новых медиа, но и в традиционных печатных СМИ. Навыки, полученные в медиашколе, позволят перезагрузить материалы не только на сайтах и в соцсетях, но и в газетах и журналах.

На протяжении всего периода обучения в медиашколе наблюдается существенный прирост аудитории как на сайтах изданий, так и в соцсетях. Так, ежедневно все веб-сайты АО «Татмедиа» собирают 400 тысяч уникальных посетителей, по данным LiveInternet.

Фото tatar-inform.ru

В АО «Татмедиа» запущен непрерывный процесс обучения редакций работе с поисковыми агрегаторами, соцсетями и мессенджерами

Контент редакций востребован на разных платформах

В соцсетях аудитория стабильно растет — на настоящий момент совокупное количество подписчиков составляет 2,2 млн человек. Общая вовлеченность на страницах редакций поднялась с января 2020 года более чем на 10%. К примеру, редакция газеты «Хезмәт даны» в Кукморе имеет 19 тысяч подписчиков в Instagram. При этом редакция стабильно демонстрирует высокие показатели тиража — более 5,2 тысячи экземпляров выписывается в районе, при общей численности населения Кукморского района 50 тысяч человек.

Заметим, что подобная ситуация не является исключением — во многих районах РТ печатная продукция по-прежнему очень востребована для получения более качественной информации. В соцсетях и на сайтах жители районов, как и все жители Татарстана, получают лишь оперативную информацию. Таким образом, это показывает, что контент редакций востребован на разных платформах.

Мы убеждены, что подход к качественному развитию экосистемы редакций в виде традиционных и новых медиа будет давать подпитку каждому из направлений в будущем. Мы согласны с экспертами материала Людмилы Губаевой о важности своевременного развития интернет-направления, но вместе с этим не можем согласиться с тезисом об отсутствии перспектив. Перспективы есть — их нужно искать в качественном изучении собственной аудитории. «Татмедиа» движется именно в этом направлении.