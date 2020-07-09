Можно ли вдохнуть жизнь в районную прессу Татарстана?

Фото: Роман Хасаев

В «Новой жизни»— новый главред

Как стало известно «Реальному времени», главным редактором районной газеты «Новая жизнь» (издается в Болгаре при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа») стала Евита Саможенова — опытная журналистка и пиарщица, хорошо известная в медиасреде республики.

В Татарстане она в свое время работала журналистом в «Комсомольской правде» и в нескольких других крупных изданиях, много лет была пресс-секретарем в ОАО «Таттелеком» и ОАО «Агропромышленный парк «Казань». Редкий случай, когда персона со столь значительным бэкграундом встает во главе небольшого регионального издания.

Сама Евита рассказала «Реальному времени», что в Болгар впервые переехала в 2017 году, причем только на лето — вместе с мужем они открыли кафе исторической кухни в музее-заповеднике. А потом случилось так, что в 2018-м супруги решили остаться в Болгаре на весь год: «Пока я себя здесь чувствую комфортнее, чем в большом городе: чистый воздух, милый маленький городок, снег зимой белый...» В этом году из-за коронавируса кафе закрылось, а в конце июня Саможенову неожиданно для нее самой пригласили возглавить «Новую жизнь», чтобы поменять газету и сделать ее интереснее для читателя — по сути, на роль антикризисного менеджера.

В связи с этим «Реальное время» поговорило с Евитой и с другими представителями республиканских медиа о том, каковы сейчас перспективы развития районных СМИ Татарстана.

Евита Саможенова: «Во многих районах местная газета — это рупор»

Евита Саможенова считает: жителям небольших городов и деревень интересно, что происходит у них на родине, и запрос на это достаточно велик.

«Во многих районах местная газета — это рупор. Потому что не во всех есть собственное телевидение и радио — только центральное. Население получает местный контент из соцсетей. Так что бумажную газету здесь многие читают — у нас две с лишним тысячи подписчиков, и сейчас мы выходим в розницу. В маленьких деревнях не у всех даже и телевизор-то есть, и для таких людей районная газета — единственное окно в мир.

Районы живут замкнуто, вдалеке от большого города. И людям интересно читать о том, что происходит у них дома. Интересно почитать про своих земляков — представляете, человек смотрит в газету и говорит о герое: «О, так я ж его знаю!» И им это важно!

Так что думаю, что районные газеты будут жить — правда, вполне возможно, уйдут в интернет, потому что население молодеет. Но даже относительно молодые люди в районах тоже не всегда спешат за прогрессом. Например, у нас в редакции есть люди, которые не пользуются смартфонами, а корреспонденты по старинке работают с ручкой и блокнотом, не пользуясь диктофоном.



Кстати, я пытаюсь здесь реализовать такой путь развития — разделить контент бумажной и электронной версии, потому что это разные форматы. И если градировать контент таким образом — можно и печатную газету сохранить. А здесь привыкли работать по старинке, поэтому впереди у нас большой путь. Не нужно убивать СМИ — нужно делать его интереснее, нужно уходить от архаичности».



Юрий Алаев: «Это искусственные образования, реликты»

Юрий Алаев, советник ректора КФУ, руководитель общественно-информационного центра КФУ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, видит перспективу районных газет так:

«Новая жизнь», но короткая. Что касается небольших региональных СМИ — конечно, многое решает уровень развития того или иного конкретного районного центра и прилегающих к нему окрестностей. Если это совсем глубинка, то люди (особенно старшего возраста), с моей точки зрения, по-прежнему склонны к таким патриархальным способам коммуницирования или социализации. Они по-прежнему читают газеты, они им верят, они предпочитают послушать агитатора вживую, а не смотреть на него через YouTube или Instagram. Существенное значение имеет уровень, назовем так, технического прогресса в конкретном районе — везде ведь все по-разному.

Что же касается какой-то материальной основы для существования таких традиционных СМИ — ну понятно же всем, что тут комментировать? Если государство будет их бюджетировать и поддерживать — значит, они будут существовать. Остановят финансирование — самостоятельно ни одно издание не выживет, потому что не будет никаких рекламных и других источников дохода. Могли бы выживать партийные издания, но у нас и политических партий нет как таковых, которые субсидировали бы проведение своей линии, — КПРФ, например. Ну а какая КПРФ, если они и сами из бюджета кормятся? Вот и все, какие тут могут быть перспективы... Это искусственные образования, реликты».

Антон Райхштат: «Газеты существуют — значит, все же это нужно кому-то»

Антон Райхштат, главный редактор интернет-издания «Казанский репортер», считает, что региональная пресса нужна жителям районов республики, но задается вопросом, должны ли они по старинке выходить на бумаге:

«Я могу процитировать Владимира Маяковского: «Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?». Газеты существуют — значит, все же это нужно кому-то — как минимум учредителям и издателям в лице правительства. И очень хочется надеяться на то, что нужно и самим жителям этих районов. Потому что откуда еще им получать информацию? У нас вообще сильно вырос запрос на локальные новости — людям неинтересно, что происходит в Москве — им интересно, что происходит там, где они живут. И, конечно же, такие маленькие районные местные издания нужны. Другой вопрос — в каком формате они нужны, обязательно ли они должны быть в бумаге или это может быть только онлайн?

Я хотел бы высказать некоторые надежды по поводу подобных изданий в связи с приходом Евы — знаю, она очень грамотный специалист и человек с очень хорошей репутацией в медиа. Конечно, очень классно, что в такие издания приходят люди с именем в журналистике. С точки зрения экономики — думаю, шансов у них гораздо больше, чем у нас с вами. Потому что это мы вынуждены искать способы зарабатывать деньги для выживания. А у них основной источник денег — бюджет. Хорошо это или плохо, но это так. Поэтому вопрос монетизации — вопрос вариантов и возможностей. Есть варианты с краудфандингом, есть классические варианты — с рекламой...»

Никита Ишмуратов: «По сути дела, такие издания уже мертвы»

Казанский журналист Никита Ишмуратов тоже не показывает особенного оптимизма по поводу ситуации, сложившейся вокруг региональной прессы. По его словам, ситуация, в которой областные власти пытаются контролировать все районные газеты, не уникальна, а в Татарстане это произошло после «бунта глав» в 1998 году. Он считает, что в 1998 году агентство «Татмедиа» было создано и собрало под своей эгидой всю районную прессу республики, чтобы газета не стала «грозным оружием главы района в плане возбуждения определенных настроений в массах».

«Так или иначе, все эти районные газеты достаточно зависимы. Я считаю, что они отмирающий тип. И как бы нам ни пытались (особенно «Татмедиа» и другие чиновники) представить, что в районах живут какие-то архаичные люди, которые смотрят телевизор и читают все эти бумажные газеты, — это ведь все изменилось. Бабушки уже спокойно сидят в интернете, потому что в свое время Роман Шайхутдинов взял на себя ответственность покрыть всю республику интернетом.

Естественно, в случаях, когда у тебя есть интернет, большее значение для тебя начинают играть сайты и группы по интересам — например, это могут быть группы в соцсетях и мессенджерах. Самый яркий пример — Иннополис, когда весь город обсуждает свои проблемы внутри сообщества. Естественно, Иннополис — это драйвер прогресса, но, так или иначе, такая ситуация развивается потихоньку везде. И никакой интересной информации, которую хотелось бы узнать жителю, он не будет брать в архаичных изданиях, которые зависят от «Татмедиа» и от главы района. Поэтому, по сути дела, такие издания уже мертвы. Поэтому условно «Татмедиа» носится с этими трупами и пытается представить их живыми, показать республиканской власти: «Нам на них нужны деньги».

Но вспоминает Ишмуратов и о другой стороне вопроса: по районам «набирается большая армия сотрудников этих газет, несколько сотен человек». А значит, стоит задуматься о социальной ответственности этого сегмента. Однако в глобальном ключе журналист не видит в существовании районной прессы в нынешнем формате разумной перспективы:

«Перспективы, конечно же, нет. По-хорошему районное СМИ должно быть каким-то общественным рупором, содержаться на какие-то деньги района. Понятно, что это уже не должна быть бумажная газета. Но мы же опять говорим о какой-то идеальной ситуации, которая в России, к сожалению, в силу ментальности и истории никоим образом невозможна. А сейчас существование районной прессы несет чисто декоративную функцию — им надо получать бюджет, надо его как-то оправдывать».

Людмила Губаева