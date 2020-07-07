Как жители Салмачей перестали ждать чуда и начали ремонтировать дорогу в поселок сами

Фото: предоставлено Александром Джапариди

Первая ассоциация, которая возникает у большинства казанцев при упоминании Салмачей, — совершенно бедовые дороги. Страшные пробки и отвратительное состояние дорожного покрытия уже не раз становились причиной аварий и даже смертей. Недавно эта тема снова привлекла внимание общественности: на сей раз жители поселка Новые Салмачи, не дождавшись решения транспортной проблемы от властей, самостоятельно отремонтировали «убитую» дорогу. Как рассказал «Реальному времени» член инициативной группы местных жителей Александр Джапариди, из-за огромных ям у автомобилей буквально рассыпались ходовые, а некоторые водители и вовсе улетали с разбитой дороги в кювет. Подробнее о том, как организовывался ремонт, не оштрафовал ли салмачинцев за самодеятельность владелец земли, почему транспортная проблема долгое время игнорировалась властями и как именно жители Новых Салмачей планируют положить конец своим мучениям — читайте в нашем интервью.

«Мы — заложники этой ситуации»



— Александр, для начала хотелось бы оценить масштаб бедствия — почему возникла необходимость в самостоятельной починке дороги?



— Я живу в Новых Салмачах уже год и, по крайней мере при мне, эту дорогу ни разу не ремонтировали. Поселок энергично застраивается, соответственно, здесь постоянно ездят длинномеры и грузовые машины. Вся дорога была в рытвинах, на ней постоянно разбивались машины, разламывались ходовые. Последней каплей стало то, что одна из жительниц угодила в кювет, пытаясь объехать большую яму. Слава богу обошлось: машина не перевернулась и ее тут же вытащили соседи.

Собственник дороги обещал нам ремонт еще с весны, но вы и сами видите, что по сей день «воз и ныне там». Основной вопрос заключается в том, что это частные, а не муниципальные земли. Мы — заложники этой ситуации. На территории поселка находится 1 600 участков, а дороги, включая въезд, принадлежат частному лицу.

Кстати, большой вопрос — почему у нас только один въезд. Случись что, мы все останемся заблокированными на этой территории.



— О каком частном лице речь?



— Это некий Абзалов [Рустам Абударович], который выкупил этот участок, когда тот еще был полем. Со временем собственник все размежевал, продал участки, а дороги оставил себе.

Собственник дороги обещал нам ремонт еще с весны, но вы и сами видите, что по сей день «воз и ныне там»

«Не получится сейчас — будем биться дальше»

— У вас была какая-то коммуникация с властями по этому вопросу?



— Я писал и в администрацию Пестречинского района, и в администрацию президента Татарстана. Мне отвечали, что они не имеют права вмешиваться, поскольку это частная земля. В этом плане их, конечно, тоже можно понять.



После того, как мы сами взялись за работу и поднялся шум, с нами начал активно сотрудничать пресс-центр администрации Пестречинского района. Они приезжали на место, общались с нами. Также у нас в поселке живет представитель собственника — с ней тоже были встречи. Помимо этого, глава Пестрецов планирует общение с местными жителями.



Я хотел бы обратить внимание на то, что у нас в поселке также есть некая «ассоциация», которая занимается управлением. Мы должны платить ей примерно по 650 рублей ежемесячно — за благоустройство, озеленение и другие блага. По факту же, никаких действий со стороны этой организации не предпринимается. На весь поселок установлено всего 12 фонарей, стоит охрана, которая впускает всех подряд (в месяц на нее уходит порядка 170 тыс. рублей). У людей назрело недовольство, и где-то с января большинство перестало платить ежемесячный взнос.



После того, как мы сами взялись за работу и поднялся шум, с нами начал активно сотрудничать пресс-центр администрации Пестречинского района. Они приезжали на место, общались с нами

— Вопросов, конечно, безумное количество. А эта организация как-то отреагировала на ваши действия?



— Никакой реакции не было. Вопросов действительно много, но основные, которые мы надеемся сейчас решить, связаны с передачей земель в муниципалитет, чтобы у них был нормальный владелец.



Сейчас собственник обещает провести ямочный ремонт на дорогах (мы сами сделали только въезд — буквально 1/5 или 1/10 часть), а затем планирует передать их в ту самую ассоциацию, которая является некоммерческой организацией. Фишка в том, что ее учредителем является тот же Абзалов (на него записано сразу несколько организаций, которые занимаются управлением, эксплуатацией нежилого фонда и одна — эксплуатацией жилого фонда, — прим. ред.)



Очень надеемся на то, что наша проблема все-таки решится. Не получится — будем биться дальше. У нас нет другого выхода — нам тут жить, как и нашим детям.



— А какое-то объяснение было касательно того, почему не проводят ремонт? Я тоже живу в строящемся поселке, и нам уже лет пять не ремонтируют въездную дорогу, мотивируя это тем, что это бессмысленно, поскольку по ней постоянно ездят грузовики с кирпичами и другими материалами. Вот когда стройка закончится, тогда и положат асфальт, но есть ощущение, что этот день вообще никогда не настанет.



— Мы находимся в схожем положении. Понятно, что дорога будет разбиваться, но ее все равно надо делать. Ей пользуются не только большегрузы, но и местные жители, плюс, у нас нет тротуаров, соответственно там ходят, в том числе женщины и дети.

Сейчас собственник обещает провести ямочный ремонт на дорогах (мы сами сделали только въезд — буквально 1/5 или 1/10 часть), а затем планирует передать их в ту самую ассоциацию, которая является некоммерческой организацией

Если у нас все срастется с передачей земель, мы видим следующий выход из ситуации: наша «управляющая компания» аннулируется, а на ее месте создается ТСН (товарищество собственников недвижимости). Въезд для большегрузов становится платным (буквально 200—300 рублей — пока идет стройка), благодаря чему будет формироваться дорожный фонд, который позволит хоть как-то ремонтировать дорогу.

«Он согласовал нам ремонт его же собственности за наши деньги»

— Как вам удалось организоваться и самостоятельно отремонтировать часть дороги?



— Сначала мы бросили клич о сборе средств в соцсетях, указали номер счета одного из соседей, которому мы доверяем... Вообще, это уже не первый раз, когда мы сами ремонтируем дорогу. Весной мы засыпали щебнем ямы на другом «убитом» участке. Тогда ассоциация поставила нам условие: мы сами собираем деньги, переводим их на счет, а они заказывают щебень и так далее. То есть, все деньги пришлось проводить через них. Многие жители отказались скидываться по этой причине.



В этот раз все так же началось с клича в соцсетях. Среди соседей нашлось два человека, которые профессионально занимаются ремонтом дорог, они примерно составили смету, а один из них предоставил технику. После этого опубликовали в группе нашего поселка объявление с указанием дня начала ремонта дороги. Все рабочие — это местные жители, у кого было свободное время и хватало здоровья. Сделали все исключительно своими силами.



Все рабочие — это местные жители, у кого было свободное время и хватало здоровья

— Вы сказали, что отремонтировали буквально 1/5 или 1/10 часть. Смету считали на всю дорогу или только на этот отрезок?



— Когда начались разговоры о том, что надо отремонтировать дорогу, активизировалась наша соседка, которая является представителем собственника земли. Она собрала людей, попросила не торопиться, поскольку «собственник все отремонтирует». Время проходило, но ничего не менялось.



Мы написали письмо на имя собственника, он согласовал нам ремонт его же собственности за наши деньги. Изначально мы хотели сделать основную улицу, но поскольку представительница собственника доказывала, что он все сделает сам, мы переключились на въезд, которым пользуются все жители поселка. Так что в смете мы посчитали именно этот участок.



— В сети можно встретить информацию о 212 тысячах рублей — действительно была собрана такая сумма?



— Да, на ремонт ушло в районе 212—220 тысяч. Осталось еще чуть-чуть денег, так что мы планируем завезти щебенку и хотя бы отсыпать края, чтобы пешеходы шли не по дороге.



На мой взгляд, проблема в отсутствии инфраструктуры. Первого сентября начинается дорожный ад. Пока лето, каникулы, все нормально

— Как бы вы оценили общую ситуацию с дорогами в Салмачах? Есть много нареканий в части пробок, качества дорожного покрытия.



— Такие проблемы есть и они никуда не денутся. Если говорить о загруженности, то летом, конечно, еще куда ни шло. Я работаю на ул. Декабристов, рабочий день начинается в 8:00, так что мне приходится выезжать из дома где-то в 6:45. Когда начинается учебный год, я выезжаю в 6:00 или максимум в 6:15, чтобы был запас времени.



На мой взгляд, проблема в отсутствии инфраструктуры. Первого сентября начинается дорожный ад. Пока лето, каникулы, все нормально. Сделать рейсы автобусов чаще, расширить дорогу — это более проблемно, чем построить школу где-нибудь в Восточных Салмачах или Куюках, чтобы поток школьников направлялся туда. На мой взгляд, это бы решило проблему.



Сейчас инициативная группа готовит пакет вопросов ко встрече с главой Пестречинского района, думаю, этот вопрос там тоже будет поднят.



1 / 42 предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди

предоставлено Александром Джапариди