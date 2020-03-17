Карта убитых дорог: где в Казани снег опять растаял вместе с асфальтом

На карте казанского бездорожья — десятки улиц

Сегодня Исполком Казани собирает журналистов в пресс-тур на тему состояния городских дорог: снега практически не осталось, и пора «собирать камни» — оценивать качество дорожного полотна после зимы. Жители города его уже оценили: не очень лестно — впрочем, как и всегда весной.

На «Карте убитых дорог» России пользователи из Казани весьма активны. Вот некоторые цитаты (жалуются в основном на Ново-Савиновский район, но есть и Московский, и, конечно же, поселки):

улица Четаева: полностью убит асфальт, многочисленные выбоины, необходимо положить новый асфальт.

Улица Бондаренко, 27: огромные ямы на дороге, невозможно пройти-проехать, необходимо положить новый асфальт.

Ново-Караваевская улица: дорожное покрытие полностью отсутствует, непролазная грязь в любое время года.

Проезд Хезмэт (дорога к поселку Султан Ай): на сегодняшний день дорога представляет из себя сеть ненормативных выбоин, то есть выбоин размером свыше 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину.

Улица Фатыха Амирхана: дорога полностью разбита, многочисленные ямы и выбоины.

Улица Короленко, 33А: У нас во дворе отсутствует дорога, летом формат «дороги» это куски асфальта с клубами пыли и песка в квартиры и окна, осень и весна это просто потоп и грязевая жижа, ливневки и бардюры отсутствуют напрочь. Думаю по фото это видно. Просим обратить особое внимание!

В Салмачах традиционная «катастрофа»

Дороги в поселке Салмачи стали уже притчей во языцех среди горожан, и дело не только в том, что на выезде в «бутылочном горлышке» всегда собирается страшная пробка, но и в состоянии дорожного покрытия.

Например, директор магазина «Колеса даром» Руслан Шаракаев в беседе с «Реальным временем» посетовал на качество дорог в поселке:

— Неудовлетворительное состояние, в первую очередь, в поселке Салмачи. Там катастрофа. Люди мучаются, не могут ни выехать, ни заехать, тратят на дорогу очень много времени, потому что не могут перемещаться на автомобилях с нормальной скоростью. Понятно, зима бесследно не проходит. Если говорить о тех городских дорогах, где езжу, в целом их состояние в этом году получше, на «четверку». Но не все заморозки еще прошли, и не все дороги сделаны.

Теплая зима еще хуже для дорог, чем холодная

Экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ Ринат Губаев объяснил «Реальному времени», что такая теплая зима еще более способствует образованию дорожных ям:

— У нас температура ночью минус, днем плюс — эта разница и создает проблему. Проникающая способность воды такова, что она попадает даже в поры асфальтобетона. При замерзании вода превращается в лед, который расширяется в дорожном покрытии и разрывает его. К тому же, усугубляют ситуацию и шипы. Зима-то практически сухая была, и сейчас многие еще не поменяли резину, тем самым помогают разрушать асфальтобетон. И реагенты тоже провоцируют разрешение покрытия. В такую неустойчивую зиму дорожники посыпают его песком и реагентами, снег все-таки немного сметает эти вещества. А когда снега нет, на покрытии все это остается. Ледяная корка плавится, что добавляет грязи на дорогах. Сейчас еще обещают заморозки, и медленное разрушение дорог пока продолжается.

«Татарстанцам грех жаловаться»

Командир полка ДПС Михаил Савин ждет, когда дорожники обобщат аналитику:

— Обсуждать отдельные улицы без сводной информации пока неправильно. Не скажу, что ямочный ремонт так заметен в городе, но его уже начали делать.

Председатель территориального отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин не унывает: он заметил, что в целом дорожная ситуация сейчас в Казани лучше, чем несколько лет назад и в сравнении с другими регионами:



— Каждую весну такая ситуация с дорогами. У любой дороги есть определенный срок службы. Мне показалось, что в этом году было больше ям, чем прошлой весной — по крайней мере, на тех маршрутах, по которым езжу. Хотя, надо отметить, быстро латают. Теперь нет такого, как лет 15 назад: мы объезжали ямы, которые образовались будто бы после войны. Лучше стало намного. Но такая болезнь не только у нас в Казани, это болезнь всей России. Мы много ездим по дорогам страны с детьми на соревнования. Весной, если выехать на федеральную трассу, ситуация не очень хорошая. Могу сказать, татарстанцам грех жаловаться, у нас дороги лучше, чем в соседних регионах, допустим, в Нижегородской, Саратовской областях.

Екатерина Аблаева, Людмила Губаева