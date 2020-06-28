Соцсети: в Новых Салмачах местные жители сами начали делать дорогу до трассы «Казань-Куюки»

Жители Новых Салмачей начали самостоятельно прокладывать дорогу до трассы «Казань-Куюки» до КПП НС. Фото и видео появились в соцсетях.

По словам автора поста, на помощь пришло много людей. На опубликованных кадрах видно, как около 10 мужчин работают лопатами, а один из них на бульдозере укладывает асфальт.

Ранее в Салмачах начали строительство моста через реку Нокса. Новый мост позволит полностью исключить подтопление поселков Салмачи и Вишневка и автомобильной дороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.

