Соцсети: в Новых Салмачах местные жители сами начали делать дорогу до трассы «Казань-Куюки»
Жители Новых Салмачей начали самостоятельно прокладывать дорогу до трассы «Казань-Куюки» до КПП НС. Фото и видео появились в соцсетях.
По словам автора поста, на помощь пришло много людей. На опубликованных кадрах видно, как около 10 мужчин работают лопатами, а один из них на бульдозере укладывает асфальт.
Ранее в Салмачах начали строительство моста через реку Нокса. Новый мост позволит полностью исключить подтопление поселков Салмачи и Вишневка и автомобильной дороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.
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