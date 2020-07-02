Алина Загитова уже символ эпохи

Она не катается 200 дней, но продолжает оставаться самой обсуждаемой спортсменкой России

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию обратилась к согражданам с призывом участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России. После чего порядка двух тысяч человек отписались от ее Инстаграма, и Загитова снова вошла в топ наиболее обсуждаемых людей в стране. Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о феномене 18-летней спортсменки.

Что было?



Последний день перед голосованием по поправкам в Конституции принес очень печальную новость. На 73-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион Александр Кабанов — самый легендарный человек нашего водного поло, участник четырех Олимпиад в качестве спортсмена, главный тренер мужской и женской сборных России, игрок легендарных команд ЦСК ВМФ и МГУ, а затем и тренер армейской команды и чеховского «Штурма 2002». Это эпоха для ватерпола и спорта СССР — и ноунейм для нынешних болельщиков. Интернет на запрос «Александр Кабанов» выдает ссылки на личности актеров и поэтов, но не человека, увековеченного в международном Зале славы водных видов спорта.

И это в том числе потому, что Кабанов — уходящая эпоха, а не символ ее, каковым уже стала 18-летняя Алина Загитова. От которой за день отписалась пара тысяч человек из-за поста в Инстаграме, в котором она призвала россиян прийти на голосование по поправкам к Конституции. При этом каждый имел право на свое волеизъявление: недовольные подписчики на то, чтобы покинуть Инстаграм чемпионки, а сама Загитова — на то, чтобы написать эти слова для оставшихся 780 тысяч.

Ей ли не знать, с какого дна поднималась российское фигурное катание до нынешних высот. Осенью 2006-го четырехлетняя Алина пришла в фигурную секцию в Альметьевске, а в феврале того же года состоялась Олимпиада в Турине, после которой из спорта массово ушли все ее российские лауреаты. Олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин, Навка и Костомаров, призер Ирина Слуцкая, приостановил карьеру в первый раз Плющенко. И чемпионат мира 2006 года получился оглушительно провальным: только бронза парников Петровой и Тихонова и «деревянная» медаль Елены Соколовой.

Год спустя фигуристы умудрились выкопать норку на дне пропасти и зарылись в нее еще глубже. Ни одной медали на ЧМ-2007, лучшее место — пятое — у Домниной и Шабалина, парники Кавагути-Смирнов — девятые… Россия, родина Ирины Родниной и Екатерины Гордеевой, брала у Японии фигуристку, чтобы создать лучшую на тот момент пару в стране. Лучшая одиночница — все та же Соколова — 13-я, мужчины — 19-й и 20-й. Неисчерпаемый, казалось бы, запас воспитанников советского фигурного катания закончился, и президент российской федерации ФК Валентин Писеев писал отчет по итогам чемпионата мира, название которому придумал 105 лет назад Максим Горький: «На дне».

Для того, чтобы писать новые страницы национального фигурного катания необходимы были новые дворцы спорта (к тому времени, кстати, уже были построены арены в Питере, Ярославле, «Мегаспорт» на Ходынке, «Татнефть-Арена»), тренеры (Этери Тутберидзе уже заявляла о себе с Полиной Шелепень) и малыши. 10-летние тогда Сотникова и Туктамышева, семилетние Радионова и Погорилая и дочка хоккеиста альметьевского «Нефтяника» Ильназа Загитова из детского сада.

Рухнувшая «оборонка»

Его родная команда «Ижсталь» — это целиком и полностью продукт советской эпохи. Команда стала выступать на уровне чемпионата СССР в 1969 году и за какие-то десять лет поднялась в высшую лигу чемпионата страны. В основном усилиями «легионеров», поскольку город Ижевск был заточен на оборонку. Даже сам город в середине 80-х переименовывали в Устинов в память о министре обороны СССР Дмитрии Устинове. В 1987 году городу вернули исконное название, а год спустя «Ижсталь» покинула высшую лигу, в момент, когда та разрослась с 12 команд до 16-ти. Страна была «беременна» перестройкой, Михаил Горбачев носился по миру с идеями новой разрядки, а по Союзу — с идеями гласности и ускорения.

На судьбах ижевцев это сказалось прямым образом. Оборонные заводы переключились на производство чайников, «удивительным образом» разорившись. Было бы странно, если бы ижевский пацан Ильназ Загитов не видел всего этого, не понимал, чтобы потом не рассказать своей дочери историю его бывшей страны, родной хоккейной школы и команды. Воспитанники которой, вместо выступлений за «Ижсталь», в 90-е годы разбрелись по всей России (оказавшись в том числе в Казани, Нижнекамске и Альметьевске).

Каспаров же пошел дальше, превратив свою борьбу за шахматную корону с Анатолием Карповым в некое сражение с советской партэлитой, из рук которой щедро кормился. Фото wikipedia.org

Так что удивительного в том, что сейчас российские спортсмены, в большинстве своем, выступают за действующего руководителя страны? Та же Казань в 90-е годы имела только один ледовый Дворец спорта, уже не способный отвечать нуждам хоккеистов и фигуристов — пришлось пристраивать второй лед на улице. А в нулевые здесь уже была «Татнефть-Арена» и строилось множество других ледовых дворцов, как в столице, так и по всей республике. Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть, и глупым, чтобы не отдавать должное и тем, кто разбрасывал камни, и тем, кто впоследствии их собирал…

Лозунг о том, что спорт вне политики, увы, надо вывести из обращения, как ушли из него гусиные перья, огнива, монокли, печатные машинки, пейджеры… Многотысячная армия советских чемпионов конца 80-х, увы, молчала в тряпочку, когда страна уже даже не катилась, а летела в пропасть, чтобы расколоться на ее дне на 15 кусков. Зато громче всех тогда звучала протестная риторика Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и главного спортивного символа 80-х Гарри Каспарова. Первые двое боролись с системой Виктора Тихонова, подрывая, тем самым, устои всего советского спорта. Каспаров же пошел дальше, превратив свою борьбу за шахматную корону с Анатолием Карповым в некое сражение с советской партэлитой, из рук которой щедро кормился.

Когда мир сходит с ума

Волеизъявление Алины Загитовой перед днем голосования — это нормально. Как нормален и призыв ее конкурентки (в прошлом) Евгении Медведевой к россиянам идти на выборы президента страны в 2018 году. Ненормально выглядело соучастие «Спартака» и «Ротора» в кампании «Голосуй, а то проиграешь» Бориса Ельцина в 1996-м. За год до выборов угнали джип Виктора Онопко, после чего он решил уехать в Испанию. Через год после выборов расстреляли президента «Спартака» Ларису Нечаеву. И это не мем: «Вы хотите, как в девяностые»?» Это вопрос, вызывающий содрогание у тех, кто пережил те годы.

Более того, пост Загитовой становится еще более актуальным сейчас, когда едва ли не каждый божий день рождает предложение абсурднее предыдущего. Как призыв из Австралии к отмене тысячелетнего шахматного правила «белые ходят первыми». Даже в тренде BLM это звучит дико, поскольку никакой расовой подоплеки шахматы не несут. Как предложение из Канады разрешить политические протесты на Олимпийских и Паралимпийских играх (сейчас в хартии МОК записано, что любая политическая активность на Играх запрещена). Во-первых, не вами придумано и не вам решать что-то в олимпийском движении. Во-вторых, если в Канаде думают, что дело ограничится стоянием на коленях, а до призывов отсоединить франкофонский Квебек от метрополии не дойдет, то там глубоко заблуждаются.

И выступать сейчас с заявлениями, определяющими политическую позицию, — это даже не право, а обязанность спортсменов, включая Загитову. Не должен слышаться только голос из-за океана от Брызгалова, Задорова, Панарина и Ко, хотя никакого «Ко» там нет, я перечислил всех лидеров «спортивной оппозиции».

Переродившись в Мохаммеда Али, он порхал, как бабочка, борясь за права темнокожего населения, и жалил как пчела, выступая против войны США во Вьетнаме. Фото wikipedia.org

Загитова не суперчемпионка. Она суперзвезда

Да, она не суперчемпионка, ее регалии меркнут по сравнению, например, с Юдзуру Ханю из действующих спортсменов, или же в сравнении с Катариной Витт, если брать женское одиночное катание. Но «прямо сейчас» Загитова это один из лидеров общественного мнения, человек, который, даже не выступая 200 дней подряд, продолжает оставаться интересным миллионам.

Феномен подобного интереса не до конца изучен даже за всю 124-летнюю историю международного спорта. Такой суперзвездой была другая фигуристка Соня Хени, первая и единственная трехкратная олимпийская чемпионка. Но не это делало ее суперзвездой и «ЛОМом». И даже не карьера в Голливуде, где в те же годы, одновременно с Хени, блистал другой спортсмен, пловец Джонни Вайсмюллер, снявшийся в куда большем количестве картин.

Суперзвездой 60-х стал Кассиус Клей. Переродившись в Мохаммеда Али, он порхал, как бабочка, борясь за права темнокожего населения, и жалил как пчела, выступая против войны США во Вьетнаме. Ни один звездный спортсмен того времени, включая футболиста Пеле, пловца Спитца и даже скандального шахматиста Роберта Фишера, не обладал тем влиянием, какое было у Али. Примечательно, что вслед за ним темнокожие спортсмены стали обращаться в мусульманство — следующим из великих стал баскетболист Карим Абдул-Джаббар (Лью Алсиндор).

Но все эти случаи, как и последующие, не приводили к ситуации, которая складывается сейчас у Алины Загитовой. Когда за человеком продолжают следить и после ухода из основной сферы деятельности, и даже с большим интересом. Пожалуй, только гонщик Михаэль Шумахер, трагично покинувший спорт, продолжает интересовать поклонников, по большей части мужчин. Но даже здесь Загитова имеет преимущество, поскольку интерес к ней не разделяет болельщиков на мужчин и женщин.

И, кстати, на две тысячи покинувших Инстаграм Алины нашлось более 40 тысяч человек, поставивших лайк ее сообщению.

