Два ЧМ, два «золотых» матча и Кубок мира впервые в России: поклонников бенди ждет уникальный сезон

Из всех игровых видов спорта, соревнования по которым были прерваны из-за эпидемии коронавируса, хоккею с мячом повезло меньше всего. Казалось бы, парадокс: к середине марта, когда в КХЛ, к примеру, претенденты на Кубок Гагарина успели провести только первый раунд, в чемпионате Суперлиги оставалось сыграть всего три матча. Но зато эти матчи должны были стать кульминацией яркого сезона — «золотой» и серия за «бронзу». Произошло, как если бы военный парад провели, а на праздничный салют средств не хватило. Зато в сезоне 2020/21 (если он состоится) таких ярких «парадов» и «салютов» должно быть предостаточно. О новостях самого зимнего хоккея в разгар лета рассказывает корреспондент «Реального времени» Александр Норден.

Борис Скрынник: «Мы считаем, что финал чемпионата России должен быть сыгран»



Напомню, что в решающем матче за титул, отмененном буквально в последний момент, должны были встретиться действующий чемпион «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и действующий обладатель Кубка России московское «Динамо». Какой «вишенкой» стала бы эта битва в Кемерове на «торте» сезона, прошедшего, на удивление, без скандалов и с большим количеством сенсаций, остается только догадываться. Даже если исходить из результатов очных встреч между командами Михаила Юрьева и Евгения Иванушкина (7:5 и 7:4 в пользу «кабанов» в чемпионате и 3:1 в пользу москвичей в полуфинале кубка), предсказать исход «золотого» матча не решился бы никто.

Не менее интригующим обещало получиться и «бронзовое» противостояние. Мощный «Енисей», который в предыдущем сезоне неожиданно остался вне пьедестала, провел, на первый взгляд, отличный сезон и выиграл регулярный этап, опередив чемпиона. Но тем более шокирующими для красноярских болельщиков стали два разгромных поражения в полуфинальной серии от московского «Динамо», которое подопечные Михаила Пашкина по итогам сезона опередили на… 21 очко. И вот за этим последовали 1:9 в «Крылатском» и 2:6 на футбол-арене «Енисей». Так что в серии за третье место с «Водником», которая должна была стартовать 17 марта, фаворита тоже не было, тем более что на два поражения в ходе чемпионата (5:6 и 3:4) архангелогородцы ответили победой в кубковом полуфинале (4:3).

Коварный вирус тем временем не дремал, и 16 марта на официальном сайте ФХМР было объявлено об отмене «бронзовой» серии. В течение этого же и двух последующих дней там же была опубликована информация Дирекции по организации и проведению соревнований федерации об отмене второго этапа Всероссийских соревнований среди команд Высшей лиги в «Крылатском» и финальных соревнований на призы клуба «Плетеный мяч», финала первенства России среди юношей в Ульяновске и финала первенства России среди юниоров в Красноярске.

Что же касается главного матча сезона, который должен был определить обладателя титула, то еще раньше, 14 марта, в адрес Федерации пришло письменное обращение за подписью губернатора Кемеровской области о невозможности (отмене) проведения финальной игры в областном центре «из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции». В итоге, «после консультаций с клубами», ФХМР объявила на своем сайте о переносе финала. Отмена и перенос — нетрудно почувствовать разницу.

Уверен, что руководители российского бенди поступили дальновидно, оставив, в условиях полного неведения о сроках и масштабах пандемии, этой формулировкой вариант для того, чтобы жирная точка в сезоне 2019/20 была поставлена. Русский хоккей ушел на карантин, клубы по традиции в конце марта расторгли трудовые соглашения с игроками, с апреля начались трансферная кампания, отдых и «самоподготовка» спортсменов в условиях самоизоляции.

Спустя почти 3 месяца весеннее-летнего «простоя» тему «золотого» матча и «бронзовой» серии активировал президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник. Фото Валентина Кожуханцева (rusbandy.ru)

И вот, спустя почти 3 месяца весеннее-летнего «простоя» (в принципе, естественного для хоккея с мячом), тему «золотого» матча и «бронзовой» серии активировал в большом интервью «Спорт-Экспрессу» президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник. Мы позволим себе, чтобы не было кривотолков, привести в полном объеме вопрос корреспондента «СЭ» и ответ на него главного на планете человека из царства «оранжевого мяча»:

— Из-за пандемии спортивные федерации вынуждены действовать в форс-мажорных обстоятельствах: кто-то решил распределить комплекты наград, кто-то — все-таки доиграть сезон. К чему склоняется ФХМР?

— К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы вынуждены были буквально в последний момент отменить финал чемпионата России, а также серию за 3-е место. В прессе муссируются разные мнения: кто-то выступает за то, чтобы команды-финалисты получили два комплекта золотых наград, а выбывшие в полуфинале — бронзовых. Есть также те, кто выступает за присуждение медалей по итогам регулярного сезона. Но, во-первых, спорт создан для болельщиков — мы же играем для зрителей! Во-вторых, у чемпионата России есть своя утвержденная формула, принятая перед его началом. Каждый клуб имеет свою стратегию на сезон, и итоги «регулярки» в первую очередь — это стартовые позиции клубов перед плей-офф. Поэтому распределение медалей без соревновательной части, на наш взгляд, отнюдь не самое справедливое решение.

В ближайшее время федерация проведет ряд консультаций с членами Исполкома ФХМР и клубами. Мы считаем, что финал чемпионата России должен быть сыгран. Кто-то скажет, что клубы-финалисты уже изменили состав, но я уверен, что в сезоне наши болельщики видят не так много матчей, и соревновательная часть и интересы зрителей должны быть на первом месте.

Жаль, что Золотарев не отметит свое 50-летие на льду

На наш взгляд, позиция ФХМР, озвученная ее руководителем, разумна — согласитесь, обидно не нанести «последний мазок» на полотно интересного и насыщенного сезона. Здесь ситуация принципиально отличается от хоккея с шайбой и волейбола, где плей-офф в марте только успел стартовать, и уж тем более от баскетбола или футбола, где регулярные чемпионаты и вовсе «оборвались на полуслове». Но вот как действительно быть с главным аргументом противников «отложенного» финала (который привел Борис Иванович в своем интервью) о том, что составы команд-финалистов серьезно изменились? Посмотрим, насколько серьезно.

Пожалуй, самая активная «миграция» наблюдается в стане столичного «Динамо». Во-первых, в клубе полностью сменилась вратарская линия. «Динамо» покинул лучший вратарь ЧМ-2012, голкипер сборной Казахстана, 4-кратный чемпион России и 3-кратный триумфатор Кубка мира Андрей Рейн, который в свои 37 лет в прошедшем сезоне защищал ворота в 14 матчах. Несмотря на действующий еще год контракт, вернулся в родной «Енисей» обладатель Кубка и двукратный серебряный призер чемпионатов России Артем Драничников (110 матчей и 480 пропущенных голов за «Динамо»). В «Саяны» перешел Алексей Барабанщиков, который, находясь в клубе с 2013 года, принял участие всего в 35 матчах основной команды (на Кубок и чемпионат), в основном защищая ворота фармклуба. Теперь пост №1 у москвичей будет принадлежать 35-летнему вратарю сборной России, шестикратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону России и двукратному обладателю Кубка мира, лучшему голкиперу ЧМ-2018 Роману Черных. Сезон 2019/20 опытнейший воспитанник сосновоборского хоккея и объективно лучший сейчас воротчик России провел в «Воднике» и во многом способствовал тому, что средний по кадровому потенциалу клуб стал финалистом Кубка России, занял третье место в «регулярке» и навязал в полуфинальной серии настоящий бой «СКА-Нефтянику», победив армейцев (неслыханное дело) на «Арене Ерофей» со счетом 7:5. Напарником Черных станет чемпион России 2014 и 2015 годов в составе «Енисея», обладатель Кубка Мира-2015 Вячеслав Лисак. На перспективу взят 19-летний Артем Деркач, в начале этого года ставший чемпионом мира среди юниоров.

Двое хоккеистов влились в команду Иванушкина из «Байкала-Энергии». Это 26-летний защитник Никита Юрлов, в 19 матчах минувшего сезона набравший 110 минут штрафа, и 29-летний хавбек Антон Шевцов, который в сезоне 2015/16 уже защищал цвета «Динамо», став на следующий год чемпионом Суперлиги в составе хабаровчан.

Список тех, кто (помимо представителей вратарской линии) столичный клуб покинул, возглавляет 37-летний защитник Павел Булатов, который семь раз поднимал над головой кубок за победу на первенствах планеты. Один из лучших защитников современного бенди возвращается в Швецию — правда, не в «Венерсборг», цвета которого он защищал в сезоне 2016/17, а в стокгольмский «Хаммарбю». Шведы, кстати, спокойно завершили чемпионат своей элитной серии, проведя «золотой» матч 21 марта — в нем «Эдсбюн» легко расправился с «Виллой», а будущий клуб Булатова занял скромное 10-е место. В третий раз возвращается в родной «СКА-Нефтяник» бортовой полузащитник Дмитрий Стариков, который всего на год моложе Булатова и который в «Динамо» тоже приходил три раза, став за эти «пришествия» двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем российского «золота».

Андрей Золотарев провел за клуб в общей сложности 20 сезонов и имеет в своем активе 5 мировых и 14 национальных титулов. Фото rusbandy.ru

После нескольких сезонов в составе «Динамо» игроком «Водника» стал 24-летний полузащитник Михаил Сергеев. Произошли изменения и в штабе Иванушкина — Сергей Тарасов покидает «Динамо», уступив свое место повесившему, увы, коньки на гвоздь за год до своего 50-летия(!) главному долгожителю российской Суперлиги, легендарному защитнику Андрею Золотареву, который провел за клуб в общей сложности 20(!) сезонов и имеет в своем активе 5 мировых и 14 национальных титулов. Эх, как было бы здорово, если бы Андрей Иванович встретил свой юбилей на льду с клюшкой в руках.

Король бенди приехал, чтобы оставить корону на Дальнем Востоке

У другого финалиста, действующего чемпиона, перестановок в составе тоже хватает, а по именам они даже громче. И самое главное изменение — в «голове»: «кабанья стая» поменяла вожака.

Михаил Юрьев, один из самых успешных тренеров последнего десятилетия, возглавлял «СКА-Нефтяник» девять сезонов — с октября 2011 года. За это время он сумел сделать крепкого середняка сильнейшим клубом России, завоевав с ним 3 чемпионских титула, 4 Кубка и 3 Суперкубка России. С 2012 по 2015 и с 2017 по 2019 годы воспитанник новосибирского хоккея еще советской эпохи руководил сборной России и, выиграв 4 из 6 чемпионатов мира, в которых участвовал, ушел из национальной команды после триумфа в Венерсборге-2019.

Но чемпион «без присмотра» не окажется. У штурвала непобежденного 53-летнего Юрьева сменил один из самых ярких самородков в истории мирового бенди Михаил Свешников. Мастер, ставший легендой еще в разгар своей беспрецедентной карьеры, которую он начал 17-летним юнцом в московском «Динамо» и завершил (завершил ли?) только этой весной, во втором главном клубе своей жизни «Юсдале» в… вы не поверите, 46 лет!

Чего только не видела эта уникальная карьера форварда, переквалифицировавшегося в полузащитника, — обладающего потрясающей техникой, несравнимым ни с кем умением читать игру, видеть поле, понимать партнеров. «Карпинский феномен», которого по дару таланта и достижениям специалисты ставят в один ряд с великими Николаем Дураковым и Валерием Масловым, в течение 10 лет выводил сборную России на лед в качестве капитана и стал в ее составе 6-кратным чемпионом мира, будучи признанным MVP ЧМ-2011. Пять Кубков мира, 10 российских титулов, 7 Кубков России, звание чемпиона и обладателя Кубка Швеции в рядах «Сандвикена», 15 включений в число 22 лучших игроков сезона, 7 званий лучшего полузащитника чемпионата России, 857 (320+537) очков в 427 играх чемпионатов СССР, СНГ и России… Но все это как игрок, а вот тренерский опыт Маэстро исчерпывается пока только ролью помощника Сергея Мяуса, а в настоящее время Павла Франца — наставников сборной России. В роли клубного тренера Свешников фактически дебютирует, и сразу же на посту наставника чемпиона трех последних сезонов — ответственность огромная.

«В процессе перезаключения контрактов, однозначно, будем предпринимать все усилия, чтобы сохранить костяк действующих игроков, — сказал в интервью клубному сайту при «вступлении в должность» молодой наставник. — Я нисколько не сомневаюсь в мастерстве и умении ребят, которые намерены продолжить выступать за «СКА-Нефтяник».

В роли клубного тренера Свешников фактически дебютирует, и сразу же на посту наставника чемпиона трех последних сезонов. Фото skabandy.ru

Увы, сохранить весь костяк не удалось. Дальневосточный клуб покинули лидеры — два шестикратных чемпиона мира Максим Ишкельдин и Алан Джусоев, главный снайпер чемпионата России (70 голов), нападающий сборной Швеции Эрик Петтерссон и лучший игрок молодежного чемпионата мира-2019, самый перспективный, по мнению специалистов, молодой российский хоккеист Дмитрий Аникин.

Помимо Дмитрия Старикова, который был «кабаном» первые 5 лет своей карьеры, в Хабаровск вернулся еще один прославленный ветеран, 39-летний нападающий Павел Рязанцев, один из лучших бомбардиров в истории российских первенств — 1 086 (856+230) очков, набранных в 533 встречах 21(!) сезона. Знаменитая «Башня», пятикратный чемпион мира и обладатель множества других титулов, с 2015 по 2019 год выступал за «СКА-Нефтяник» и стал в его составе трехкратным чемпионом Суперлиги. Прошлый сезон голеадор провел в шведском АИКе, и примечательно, что именно в этот клуб нынешним летом по обратному маршруту из Хабаровска проследовал хавбек российской сборной Алан Джусоев.

Кроме «возвращенцев», новичками чемпиона стали полузащитники Туомас Мяяттяя и Дмитрий Сидоров. Первый финн в истории дальневосточного клуба с 2016 года выступал за «Эдсбюн» и стал в его составе трехкратным чемпионом Швеции. В минувшем сезоне хавбек был признан лучшим игроком Элит-серии, что является свидетельством высокого класса представителя славной семейной бендийной династии. Бортовой 29-летний полузащитник Сидоров перешел из «Уральского трубника», где в 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата. Интересно, что набравший 102 (79+23) балла в первенствах России хавбек является, как и Свешников, воспитанником карпинского хоккея. И еще одно интересное совпадение: штаб нового наставника «кабанов» усилил хорошо известный в России шведский специалист Тони Линдквист, который работал и с национальной сборной своей страны, и в 2006 году с казанской «Ракетой», и приводил к титулу «Сандвикен». Так вот, когда в 2011—2014 гг. скандинав возглавлял московское «Динамо» и дважды завоевывал с клубом российское «золото», побеждал в кубках мира и России, среди его подопечных был… Михаил Свешников.

Ну а что до чемпионского костяка, то контракты с хабаровским клубом перезаключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Вот и остается только гадать, сможет ли обновленный «СКА-Нефтяник» сохранить за собой титул, который клуб никому не уступает с 2017 года. По мнению вашего автора, сделать это будет весьма проблематично с учетом как потерь в составе, так и необходимости главного тренера «раздваиваться» — напомним, что Михаил Свешников продолжает сохранять пост старшего тренера национальной сборной России, которой предстоит участвовать сразу в… двух первенствах планеты в ходе одного сезона.

Валерий Носов: «Финал между «СКА-Нефтяником» и «Динамо» при таких изменениях в составах — это нонсенс»

Мы связались с директором ХК «Ак Барс-Динамо» (да, с этого сезона казанская команда носит такое название), чтобы узнать его мнение о финале-2020, который планируется провести перед началом сезона 2020/21, тем более что в интервью Бориса Скрынника высказано намерение руководства российской федерации узнать по этому поводу мнение клубов:

«Пока из ФХМР с целью узнать наше мнение по вопросу проведения финальных матчей официально не обращались, — сразу оговорился Валерий Носов. — Но лично от себя скажу, что при таких изменениях в составах, когда некоторые хоккеисты будут играть против своих бывших клубов, финал станет нарушением спортивного принципа, проще говоря, нонсенсом. Из клубов-финалистов ушли такие ведущие мастера, как Джусоев, Ишкельдин, Булатов, Стариков, в Хабаровске сменился тренерский штаб, а в «Динамо» вратарская линия, да и «Водник» с «Енисеем» уже не те. Да, жаль, что буквально нескольких дней не хватило, чтобы завершить запоминающийся сезон, но что поделаешь? Вот провести «золотой» матч и «бронзовую» серию в прошлогодних составах — наверное, это было бы справедливо. Но это фантазия — прежние трудовые соглашения завершены, подписаны контракты с новыми клубами. Хотя стремление президента и руководства федерации официально завершить чемпионат абсолютно естественно».

Валерий Носов: «При таких изменениях в составах, когда некоторые хоккеисты будут играть против своих бывших клубов, финал станет нарушением спортивного принципа, проще говоря, нонсенсом» Фото dynamo-kazan.ru

Что касается подопечных Валерия Носова и Ильяса Хандаева (главному тренеру казанцев 12 мая исполнилось 50 лет, по поводу чего он получил от ФХМР поздравление и пожелания «крепкого здоровья и семейного благополучия, покорения новых высот и ярких побед, тренерской мудрости и неиссякаемой энергии»), то после выхода из режима самоизоляции команда 22 мая возобновила тренировочный процесс на своей базе — МБУ СОК «Ракета» в Дербышках. На втягивающем сборе «Динамо» работало в усеченном формате — из опытных игроков Игорь Ларионов, Максим и Олег Рязановы, Артем Платонов плюс молодые Самигуллин, Хрустов, Влад Веселов, Григорьев и Бубнов. По словам отрастившего бороду капитана «бело-голубых» Ларионова, опубликованным на клубном сайте, хоккеисты работали «в легком режиме, поддерживали форму». «Очень приятно встретиться с ребятами, потренироваться, — поделился своими впечатлениями лидер и лучший бомбардир «Динамо». — До июня будем тренироваться три раза в неделю, затем продолжим заниматься самостоятельно».

Что касается изменений в составе, то казанский клуб не продлил отношения с Егором Дашковым, с 30 (10+20) очками ставшим четвертым снайпером и первым ассистентом команды — и это серьезная потеря. Роман Козулин, который с 22 передачами был лучшим ассистентом казанцев в сезоне 2016/17, в минувшем чемпионате больше лечился, чем играл (всего одна передача в 18 играх), а еще один покинувший Казань полузащитник Евгений Неронов, несмотря на свою школу и технику, не проявил характера — без него у Хандаева доверия не получишь. Не будет в будущем сезоне в составе и легендарного Сергея Обухова, которому 29 июня исполнилось 46 лет, с чем его поздравил звонком в родной для форварда Киров корреспондент «Реального времени».

— Что касается приобретений, то пока их нет. Но ряд предварительных договоренностей уже имеется, работа в этом направлении идет, — продолжает Валерий Носов.

— Когда игроки соберутся вместе в следующий раз?

— Сейчас ребята в отпуске до середины июля. Далее они соберутся в Казани, ориентировочно 17 июля пройдут медосмотр и с 20 числа начнут предсезонную подготовку под руководством штаба Ильяса Хандаева, который остался в прежнем составе — сам наставник и его помощники Александр Косынчук и Сергей Харитонов.

— Ну и самая интригующая новость — по поводу переименования клуба?

— Ничего особо интригующего в этом событии нет — например, хоккеистки на траве из «Динамо Гипронииавиапром» еще раньше нас стали называться так же, «Ак Барс-Динамо». Все логично — наш главный и единственный спонсор имеет право на то, чтобы в названии клуба присутствовало его имя. Мы называемся по-новому с 28 мая, обращу ваше внимание — без изменения правового статуса и реквизитов — с 2015 года учредителем клуба остается ОГО ФСО «Динамо» РТ. Главное — не смена названия, а то, что всех нас, любителей хоккея с мячом, ждет поистине уникальный сезон, прецедентов которого в истории российского (да и советского) хоккея не было.

Сезон, каких еще не было

Если по поводу будущего золотого матча-2020 ваш покорный слуга с Валерием Юрьевичем мог бы и поспорить, то вот под тем, что сезон 2020/21 будет «уникальным и беспрецедентным» я подписываюсь без намека на возражения.

Действительно, стартует этот «бесконечный» сезон в сентябре матчами предварительного этапа Кубка России. С 5 по 11 октября на новенькой крытой арене «Байкал» в Иркутске пройдет чемпионат мира-2020 среди сильнейших команд, который на берегах Ангары не успели провести в марте по известным причинам.

В ноябре начнется чемпионат Суперлиги, в котором примут участие 14 команд и который, по предварительным раскладам, пройдет по прежней формуле с двумя этапами — «гладким» и плей-офф. Перед чемпионатом запланированы «золотой» матч и «бронзовая» серия, «перешедшие» с сезона 2019/20.

С 17 по 29 декабря еще одна «модерновая» арена, «Енисей», примет Кубок мира — самое престижное международное соревнование для клубов, которое впервые за свою почти что полувековую историю сменит шведскую прописку на российскую. До конца года пройдет финальный этап и другого знакового и старейшего в стране турнира — Кубка России.

До конца года пройдет финальный этап знакового и старейшего в стране турнира — Кубка России. Фото old.baikal-energy.ru

Вступаем в 2021 год. Он начнется с матча за Суперкубок России. К январю планируется завершить реконструкцию стадиона «Республиканский» в Сыктывкаре — на нем с 27 по 31 января пройдет чемпионат мира-2021 для команд группы «Б». Мировая элита определит сильнейшую команду земного шара-2021 там же, в столице Коми, с 28 марта по 4 апреля, после того как в российской Суперлиге восемь сильнейших клубов в марте разыграют медали. В общем, ценителей русского хоккея ждет фантастическое пиршество на любой вкус. Если… если только не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, на несколько месяцев буквально заморозившие жизнь, в том числе и спортивную, этой весной.

Так что логично будет этот обзор завершить словами Бориса Скрынника из уже процитированного интервью: «Безусловно, нас ждет сложный сезон, поэтому просчитываются разные варианты проведения чемпионата России с учетом календаря международных соревнований, а также развития санитарно-эпидемиологической обстановки. Хочется надеяться, что все турниры — как международные, так и российские — пройдут по плану и без форс-мажоров».

Надеемся вместе с вами, уважаемый Борис Иванович…

