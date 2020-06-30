Смена тренера в Самаре, самый важный матч для Тедеско и герои Карпина

Превью 25-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу после возвращения набрал сумасшедший ход — теперь туры будут проходить не только по выходным, но и в середине недели. В РПЛ по-прежнему на первом плане коронавирусная проблема, и до последнего непонятно, в каких составах будут выходить на поле команды, в которых есть зараженные футболисты. Проведение некоторых матчей также под вопросом — в двух первых посткарантинных турах ни разу не удалось сыграть полноценные восемь игр. Как на «Крыльях Советов» скажется отставка Божовича, что приготовит для «Спартака» вернувшийся Гончаренко, случится ли первая ничья «Рубина» при Слуцком и чем ответит Карпин голодному до побед «Краснодару» — в анонсе «Реального времени».

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Божович ушел, Николича не остановить?

Первая отставка после возвращения РПЛ с карантина случилась в Самаре. Об уходе Миодрага Божовича с поста главного тренера «Крыльев Советов» говорили давно, но «Граф» держался до последнего. На минувшей неделе его подопечные выдали просто шикарный первый тайм в гостях против «Зенита», выиграв в один мяч. Во втором тайме пропустили дважды — один раз после довольно спорного пенальти.

Самарский клуб прочно обосновался на дне турнирной таблицы, и календарь оставшихся встреч не обнадеживает. Однако на помощь пришел «Оренбург», который в прошлом туре получил техническое поражение из-за очередной коронавирусной истории, а предстоящие два матча может провести молодежным составом. Поэтому шансы спастись у «Крыльев» есть, и решать эту задачу призван 47-летний амбициозный Андрей Талалаев. Он покинул по ходу сезона «Химки», когда узнал, что те не намерены идти на повышение из ФНЛ даже если официально попадут в РПЛ.

Если бы Божович остался на этот матч, то в Черкизово случилось бы тренерское балканское противостояние. После весеннего увольнения легенды «Локо» Юрия Семина отношение к его сменщику сербу Марко Николичу было очень настороженным. Однако два первых матча показали, что болельщикам «железнодорожников» пока волноваться не о чем. В предыдущем туре «Локомотив» на классе выиграл в Казани (2:0).

Два первых матча показали, что болельщикам «железнодорожников» пока волноваться не о чем. Фото vk.com/fclokomotiv

Прогноз «Реального времени»

«Крылья Советов» по-прежнему самая непредсказуемая команда чемпионата России. Как скажется на ней приход Талалаева, остается только догадываться, но смена тренера повлияет на самарцев в любом случае. Волжане в своих интервью и комментариях всегда делали акцент на том, что поддерживают Божовича и бьются за него. Правда, на результатах команды это не отражалось. Миодраг выстроил с командой процесс, основанный на доверии и минимальных жестких рамках. Проблемы «крылышек» чисто футбольного плана — в первую очередь Талалаеву нужно будет решить проблемы с обороной.

Перед глазами у нового тренера самарцев в этой игре будет как раз пример Николича, который пока не рушит доставшееся ему от Семина, а вносит необходимые коррективы, дающие результат. Предположим, что и в этой встрече Марко тактически грамотно проведет игру и «Локо» победит с минимальным счетом.

Победа «Локомотива» — 1:0

ЦСКА — «Спартак»: Гончаренко нашелся, красно-белые злы после «Уфы»

Накануне предыдущего тура всем футбольным миром искали неожиданно пропавшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист нашелся и получил полную поддержку от руководства армейского клуба — он продолжает оставаться главным. Субботнюю игру против «Динамо» (0:0) Виктор Михайлович смотрел с трибуны. И многие заострили внимание на том, что если он действительно вернулся из Минска, то не имел права появляться на публике, а должен был уйти на карантин. Как известно, президент ЦСКА Евгений Гинер не очень любит тренерские отставки, поэтому решение оставить Гончаренко логично. Правда, по некоторой информации, решение принимал не Гинер, а лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

«Спартак» в прошлом туре в прямом смысле слова бился с «Уфой» (0:0). На последних минутах матчах случился эпизод, который закончился голом в ворота башкирского клуба, однако вездесущий VAR отменил его. Красно-белые провели хороший матч, много атаковали, наконец-то на ведущие роли вышел нападающий Александр Соболев. Однако «автобус» Вадима Евсеева выстоял и увез очки из Москвы. Наверняка события той встречи сильно разозлят спартаковцев, которые отстают от ЦСКА на пять очков. Для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско этот матч будет, пожалуй, ключевым в борьбе за попадание в еврокубковую зону.

Наверняка события той встречи сильно разозлят спартаковцев, которые отстают от ЦСКА на пять очков. Фото vk.com/fcsm_official

Прогноз «Реального времени»



ЦСКА не может выиграть у «Спартака» уже на протяжении семи матчей. Но это дерби, и здесь может случиться всякое. В случае максимального настроя и концентрации армейцы могут рассчитывать на очки. Однако подопечные Тедеско сейчас в хорошей форме и на два забитых мяча должны наиграть. Предположим, что матч будет максимально открытым, моменты ЦСКА создаст, но не реализует. А «Спартак» после бойни с «Уфой» просто обязан брать свое.

Победа «Спартака» — 2:0



«Уфа» — «Рубин»: фарт Евсеева против фарта Слуцкого

Вадим Евсеев — один из главных претендентов на звание тренера года в РПЛ. «Уфа» уже давно носит звание грозы фаворитов, однако фарт тоже никто не отменял. В предыдущем туре башкирский клуб выстоял в игре со «Спартаком», и это был как раз тот случай, когда Евсееву и компании откровенно свезло. После игры Вадим Валентинович снова отметился ярким высказыванием:

— У меня есть свое мнение, но я с ним категорически не согласен!

Евсеев позже пояснил, что цитировал роман Виктора Пелевина «Generation «П».

Подопечные Леонида Слуцкого провели неплохой матч против «Локомотива» (0:2), но все же проиграли по делу. Пока что «Рубин» выглядит сырым, пусть моменты группа атаки, наконец-то, начала создавать более-менее регулярно. Леонид Викторович с казанским клубом пока что выигрывает только в гостях, дома его подопечные неизменно проигрывают. Как гостевой фарт поможет тренеру в этой игре?

Леонид Викторович с казанским клубом пока что выигрывает только в гостях, дома его подопечные неизменно проигрывают. Фото vk.com/fcrk

Прогноз «Реального времени»

Уфимцы играют в оборонительный футбол, и вряд ли эта тенденция поменяется в игре против «Рубина». Хотя на один забитый мяч хозяева должны наиграть — встреча с «Тамбовом» (2:1) в позапрошлом туре показала, что подопечные Евсеева с командами из нижней части турнирной таблицы способны играть не только на контратаках.

«Рубин» здорово провел выездные встречи в Туле и Екатеринбурге, хотя перепадов в игре казанцев хватает. На свой гол подопечные Слуцкого также должны наиграть, однако претендовать на победу в выездной игре против «Уфы» будут вряд ли. Спрогнозируем первую ничью при Леониде Викторовиче.

Ничья — 1:1



«Ростов» — «Краснодар»: южное дерби в «ковидной» реальности

Перед игрой предыдущего тура против «Арсенала» футболисты «Ростова» даже не тренировались, но все равно смогли победить. Валерий Карпин после матча назвал своих подопечных настоящими героями. Во втором тайме его команде явно не хватало сил — ростовчане удержали победный счет на морально-волевых. Пока что даже непонятно, в каком составе им придется выходить против «Краснодара», так как «ковидная» реальность в РПЛ меняется не просто каждый тур, а буквально каждый день. Единых правил для команд нет.

Краснодарцы после рестарта не провели ни одной встречи — все из-за положительных коронавирусных тестов в стане соперников. Сначала на 19 июля была перенесена встреча с «Динамо», потом был отменен матч против «Оренбурга». В какой сейчас форме команда Мурада Мусаева, не знает, наверное, даже он сам.

Пока что даже непонятно, в каком составе им придется выходить против «Краснодара», так как «ковидная» реальность в РПЛ меняется не просто каждый тур, а буквально каждый день. Фото vk.com/fcrostov

Прогноз «Реального времени»

Два матча подряд футболисты «Ростова» забивали на первой же минуте. Против «Краснодара» такой трюк не пройдет, но встреча все равно получится результативной. Оба соперника претендуют на медали, поэтому отступать некуда — победа нужна обоим. Но закончится все результативной ничьей.

Ничья — 2:2