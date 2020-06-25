Пропавший Гончаренко, неизолированная «Уфа» и Кварацхелия против своей бывшей команды

Превью 24-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу возобновился довольно шумно и ярко. Событий хватало и на поле, и за его пределами. Так, сразу в трех командах остро встал коронавирусный вопрос. Больше всех пострадал «Ростов», которому пришлось играть подростками. «Динамо» договорилось о переносе игры с «Краснодаром», а в «Уфе» нашли лазейку в несовершенном регламенте РПЛ и спокойно сыграли с «Тамбовом», изолировав своих зараженных. Как будет развиваться вирусная история дальше, остается только догадываться, но интересных событий новый тур обещает не меньше. Удержат ли высокую планку результативности «Ахмат» и «Сочи», сработает ли «автобус» Евсеева против «Спартака», продолжит ли Кварацхелия феерию за «Рубин» и как сложится неполноценное московское дерби — в анонсе «Реального времени».

«Ахмат» — «Сочи»: 14 голов на двоих в предыдущем туре

Грозненский клуб в предыдущем туре одержал первую победу с ноября прошлого года. «Ахмат» уступил в Самаре в первом тайме, однако после перерыва воплотил большое преимущество по игре в голы — 4:2. Да, команда Игоря Шалимова сыграла мощно в атаке, но есть все основания полагать, что это было связанно в первую очередь с удивительной расхлябанностью «Крыльев» в оборонительных действиях. С «Сочи» будет сложнее. В игре против самарцев лучшим игроком «Ахмата» был признан Денис Глушаков. Свой гол он прокомментировал так: «Получился голик-коряжка в ленту. Но голы не пахнут. Впервые в карьере забил «Крыльям».

Сочинский клуб одномоментно стал самым ненавидимым в РПЛ. При этом в команде еще и повысили градус ненависти к себе на всех фронтах — после странной и безумной, но позже удаленной публикации в соцсетях, а также непосредственно на футбольном поле, когда опытные профессиональные игроки не скрывали эмоций после забитых голов в ворота юного состава «Ростова».

Прогноз «Реального времени»

В предыдущем туре сочинцы и грозненцы на двоих забили 14 голов. Это очень много, даже с оговоркой на то, что «Сочи» играли против неокрепших подростков. Есть все основания полагать, что после такого запала и те, и другие продолжат атакующий порыв. «Ахмат» наконец-то покинул последнее место в таблице, а «Сочи» и вовсе сделали рывок с турнирного дна. В Грозном им будет трудно, скорее всего, подопечные Владимира Федотова пропустят первыми, но на результативную ничью наиграют.

Ничья — 2:2



«Ахмат» наконец-то покинул последнее место в таблице. Фото fc-akhmat.ru





«Спартак» — «Уфа»: продолжится ли порыв Соболева?

К московскому клубу после рестарта чемпионата традиционно приковано много внимания. В прошедшую субботу «Спартак» играл важный матч в Туле и победил (3:2). По счету кажется, что «на тоненького», но игра развивалась иначе: москвичи уверенно вели со счетом 3:0 и пропустили два гола в самой концовке. Эпизод с назначением пенальти в их ворота еще долго обсуждался. При этом туляки, в целом, провели хороший матч, создавали моменты, но очень вовремя использовал свой шанс нападающий красно-белых Александр Соболев. Он забил впервые после того как в зимнюю паузу сменил Самару на Москву.

Также на минувшей неделе много обсуждали возможный уход из клуба пресс-атташе «Спартака» Антона Лисина. Информация подтвердилась — его место, по не зависящим от Лисина обстоятельствам, уже занял другой человек. Но пока что Антон остается в клубе. Против его ухода выступили почти все представители московских СМИ и болельщики, которые призывают вмешаться в дело лично главного тренера московского клуба Доменико Тедеско.

«Уфа» стала главным ньюсмейкером недели, так как изящно схитрила и обыграла в минувшие выходные не только «Тамбов» (2:1), но и несовершенный регламент РПЛ. Еще перед игрой стало известно о двух случаях заражения COVID-19 в составе башкирского клуба. Там все опровергли, но подозреваемые на положительный тест в заявку на матч не попали. Позже в «Уфе» выпустили официальное заявление, в котором фактически признали, что действовали в обход несовершенных правил РПЛ, однако при этом ничего не нарушили.

— Подготовку к матчу в Москве начали с разбора своей игры против «Тамбова». Посмотрели, где у нас были хорошие моменты, а где недоработали. Выводы сделаны. Матчи со «Спартаком» — всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители удовольствие получат, — написал в своем Instagram главный тренер уфимцев Вадим Евсеев.



«Матчи со «Спартаком» — всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители удовольствие получат» , — написал Вадим Евсеев. Фото vk.com/ufafc

Прогноз «Реального времени»

Соболев не забивал в официальных матчах больше полугода, при этом за первый круг в составе «Крыльев» наклепал 10 голов. Понятно, что он сейчас главная фигура, к которой приковано повышенное внимание в связи с возможными голами «Спартака». Предположим, что в отчетной игре Александр продолжит голевой порыв и найдет брешь в обороне «автобусной» «Уфы». «Спартак» после предыдущего тура получил хорошие шансы попасть в первую пятерку в таблице. Закрепил свои позиции и башкирский клуб, однако «ковидная» история с его футболистами так или иначе скажется. Подопечные Евсеева сыграют хорошо, но уступят с минимальным счетом.



Победа «Спартака» — 1:0

«Рубин» — «Локомотив»: новый вызов для Слуцкого

Казанская команда впервые за долгое время победила дважды подряд, причем оба раза в гостях. В марте был обыгран «Арсенал» в Туле, а в прошедшие выходные была одержана волевая победа над «Уралом» в Екатеринбурге. Героем матча стал молодой грузин Хвича Кварацхелия, который постепенно становится лидером нынешнего «Рубина». «Локо» — его бывшая команда, которой в этом чемпионате он уже забивал — это случилось в самом первом туре.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на днях рассказал об уроке, который он вынес после перехода Хвичи из московского клуба в «Рубин» в феврале 2019 года:

— Увели же Кварацхелию. До сих пор переживаю. Игрок отличный, боец. Тяжелый урок. Но я усвоил! У нас была определенная договоренность — которая вдруг за пять дней до истечения срока пребывания Хвичи в команде изменилась.

Несмотря на устную договоренность с «Локомотивом», футболист оказался в «Рубине». С казанским клубом он заключил полноценный контракт до 2024 года. Интересы Кварацхелии в том трансфере представлял грузинский агент Мамука Джугели. Бывший наставник «Локо» Юрий Семин признался, что плакал, когда узнал о переезде талантливого игрока в Казань.

Героем матча стал молодой грузин Хвича Кварацхелия, который постепенно становится лидером нынешнего «Рубина». Фото rubin-kazan.ru

Прогноз «Реального времени»

«Рубин» возвращается на «Ак Барс Арену». Когда казанцы играли там последний раз (в мае прошлого года), стадион еще носил название «Казань Арена». Для Леонида Слуцкого предстоящая встреча станет новым вызовом в столице Татарстана, так как это будет первый матч его «Рубина» против команды из лидирующей части турнирной таблицы.

«Локомотив» в вынужденную весеннюю паузу не по своей воле покинул его легендарный тренер. При этом его команда при Семине уверенно входила в первую тройку, одержав две победы подряд. С новым тренером Марко Николичем удалось победить и в третий раз (1:0 с «Оренбургом» дома), однако для него выезд в Казань тоже, по сути, станет первой более-менее серьезной проверкой в России.

Матч должен получиться интересным, и без голов с поля не уйдет ни та, ни другая команда. Но и победить не удастся никому — предположим, что на табло будет тот же результат, что и в матче первого круга на черкизовском стадионе.

Ничья — 1:1

«Динамо» — ЦСКА: в каком составе сыграют хозяева и что будет с Гончаренко?

До сих пор до конца не ясно, в каком составе сыграет в московском дерби «Динамо». Основные игроки ближайшие два тура должны провести на карантине, однако прецедент с «Уфой», возможно, позволит найти какие-то лазейки в регламенте и бело-голубым. Пока что сообщается о том, что динамовцы выпустят на игру против ЦСКА молодежный состав. Напомним, ранее из-за того, что несколько игроков «Динамо» заразились коронавирусом, матч 23-го тура против «Краснодара» был перенесен на 19 июля, а эта дата рассматривалась как единственный возможный резервный день для переносов.

Как сообщил ряд СМИ, после матча Гончаренко, скорее всего, вылетел на родину в Белоруссию. Фото vk.com/pfc_cska

Не все гладко и у ЦСКА. После разгрома от «Зенита» (0:4) главный тренер команды Виктор Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию, а затем на пару дней и вовсе пропал. Армейский клуб выступил с заявлением, что у тренера возникли проблемы со здоровьем, а на ближайший матч ЦСКА выведет старший тренер Сергей Овчинников. Как сообщил ряд СМИ, после матча Гончаренко, скорее всего, вылетел на родину в Белоруссию. В ЦСКА не стали спешить с отставкой, так как хотят дождаться возвращения тренера и спокойно все обсудить.

Прогноз «Реального времени»

ЦСКА предоставляется отличный шанс для «железной» победы. Хотя даже в предыдущем туре перед глазами пример ростовских подростков, которые открыли счет в Сочи на первой же минуте. Правда, позже они пропустили десять, но фактор горящих глаз одной команды и недонастроя другой нужно всегда учитывать. Молодежный состав — это все-таки не юниорский, поэтому победу армейцев с разницей в 9 мячей, как в случае с «Сочи», мы вряд ли увидим. А вот побеждать с преимуществом минимум в 2-3 гола подопечные Овчинникова обязаны. Правда, один гол они все-таки пропустят.

Победа ЦСКА — 4:1 (при условии игры против молодежного состава)