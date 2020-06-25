Глава РПЛ Прядкин подтвердил слухи о коронавирусе в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подтвердил информацию о положительных тестах на коронавирус у нескольких футболистов «Оренбурга».

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», — сказал Прядкин.

Ранее о возникшей среди футболистов «Оренбурга» эпидемии коронавируса сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. По некоторым данным, положительные тесты на COVID-19 сдали больше 6 человек.

В 24-м туре РПЛ оренбургский клуб должен сыграть против «Краснодара». Ранее краснодарцы уже переносили матч предыдущего тура с «Динамо» из-за коронавируса. Дополнительных дней для переноса встречи с «Оренбургом» пока в календаре лиги нет.

Напомним, что из-за заражения коронавирусом сразу шести игроков «Ростову» пришлось выставить на матч 23-го тура против «Сочи» воспитанников академии. Юноши ростовского клуба уступили с разгромным счетом 1:10, а сама ситуация вызвала бурю возмущения общественности по всему миру.