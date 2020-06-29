«Даже Сталин такого голоса не имел»: последние годы отца-основателя Татарии оказались засекречены

В Саратове установили место захоронения одного из первых руководителей Татарстана

Сахибгарей Саид-Галиев — непосредственный создатель и первый руководитель ТАССР. Известны были сведения о его жизни, но обстоятельства и место гибели активные общественники во главе с руководителем татарской автономии в Саратовской области Камилем Аблязовым официально установили совсем недавно. Как выяснилось, последние годы жизни Саид-Галиев провел именно в Саратове — в этом городе его арестовали и расстреляли. Однако что именно случилось в 1937 году — историкам и активистам еще только предстоит выяснить, в том числе из засекреченных архивов НКВД. Что известно о саратовском периоде жизни выдающегося татарского деятеля — в материале «Реального времени».

Сведения о Саид-Галиеве в прошлом веке замалчивали

Первый председатель Совнаркома ТАССР Сахибгарей Саид-Галиев похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове. Этот факт обнародовали в нынешнем году по инициативе председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области, бизнесмена и торгово-экономического представителя РТ в регионе Камиля Аблязова. На днях в рамках 100-летия ТАССР на памятном месте жертвам массовых политических репрессий на Воскресенском кладбище открыли новую мемориальную доску. В благоустройстве и обновлении мемориала приняли активное участие и представители Татарстана и татарской автономии в Саратовской области. Побывал на месте захоронения Саид-Галиева и возложил цветы вице-премьер РТ — руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, а также руководители Саратовской области и города.

Шамиль Гафаров сообщил, что полтора года назад президент Татарстана и премьер-министр республики приняли программу по приведению в порядок всех мест захоронения бывших руководителей Совнаркома ТАССР и председателей Совета Министров ТАССР, а всего их было в истории республики — 15.

«Согласно этому решению, мы отремонтировали и отреставрировали могилы и памятные места, связанные с их именами. География этой масштабной программы широка — начиная от Карелии, заканчивая Казахстаном», — подчеркнул вице-премьер Татарстана.

На днях в рамках 100-летия ТАССР на памятном месте жертвам массовых политических репрессий на Воскресенском кладбище открыли новую мемориальную доску. Фото tatsar.ru

— Мы знали, что Саид-Галиев здесь захоронен, но раньше факты о нем не афишировались. В XX веке боялись заниматься историей, биографией этого человека. И вышло так, что сведения о месте смерти этого деятеля не отразили уже и позднее в Татарской энциклопедии. Есть такое общество «Мемориал», через которое многие люди искали своих репрессированных, расстрелянных родственников. С помощью этой организации ранее мы смогли установить на Воскресенском кладбище мемориал, но, конечно, не из такого камня, как теперь. Благодаря усилиям Шамиля Хамитовича Гафарова в честь 100-летия ТАССР на днях здесь появился памятник достойного исполнения. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вице-премьер республики приехал к нам и почтил память и подвиги людей, которые заслужили этого. А страна обязана тем, что у нас большое количество республик, именно Саид-Галиеву и никому более, — рассказал «Реальному времени» Камиль Аблязов.

Пролоббировал автономии

Революционер и политический деятель Сахибгарей Саид-Галиев родился в Уфе в 1894 году. Молодость Саид-Галиева была бурной: запрещенная литература, работа танцором и декламатором (и впоследствии он был очень талантливым и харизматичным оратором), многочисленные переезды, 2 года на фронтах Первой мировой, революция... В послереволюционной России Саид-Галиев занимался национальным вопросом, активно работал над объединением пестрого многонационального ковра Советской России в единое целое.



После того, как в молодой Татарской Республике избрали ЦИК, Саид-Галиев возглавил Совет народных комиссаров. Как и очень многие партийные деятели, стоявшие у истоков молодого советского государства, Саид-Галиев попал в жернова репрессивного аппарата. Его репрессировали и приговорили к расстрелу 12 сентября 1938 года. В 1955 году первого руководителя Татарской Республики посмертно реабилитировали.

— Судьба этого великого человека прежде не освещалась. Он бескорыстно служил коммунистической партии, был соратником Владимира Ильича Ленина, имел вес в высших кругах власти. И даже Сталин в те времена такого голоса не имел. Саид-Галиев обратился к Владимиру Ильичу с просьбой придать статус республики Казанской губернии. И надо сказать, что Ленин это откровенно пролоббировал и вопреки мнению большинства поддержал этот вопрос. Все автономии молодого государства, Якутия, Чувашия, Удмуртия, Марийская АССР, а также национальные округа — абсолютная заслуга того, что Саид-Галиев лоббировал Татарскую Республику. А так как одну республику выделить из состава России невозможно, то, выделив ТАССР, стали создавать и другие республики. Представьте, насколько активно человек служил своему народу, что его деятельность привела к такому эффекту для многих народов, — рассказал Камиль Аблязов.

«Расстреливали в подвалах и ночью везли на кладбища»

Саратовский руководитель татарской автономии, изучивший личность первого председателя Совнаркома ТАССР, готовит о нем книгу. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он описал перипетии того непростого времени:

— Бывает в жизни человека такой момент, когда в лучшую пору сходятся все его возможности: здоровье, умственные способности, положение в обществе — и он может реализовывать серьезные вещи, что и сделал Саид-Галиев, правильно использовав свою мощную энергию. Сталин был яростным противником идеи Саид-Галиева о республике. В этой борьбе Сталин проиграл простому большевику, за что потом преследовал Саид-Галиева практически 16 лет, пока не расстрелял, хотя, конечно, Саид-Галиев был незаурядный человек и не рядовой. И этот проигрыш Сталин компенсировал тем, что незадолго до образования Татарской Республики подписал 20 марта 1919 года документы о создании Автономной Башкирской Советской Республики со столицей в селе Темясово, Уфимская губерния осталась в прежних границах. Татарская Республика была образована в 1920 году на базе Казанской губернии. В результате Саид-Галиева назначили председателем Совнаркома ТАССР, направили в республику, таким образом отдалив от Ленина.

«Где захоронен Султан-Галиев мы еще до конца не выяснили, но занимаемся этим», — говорит Камиль Аблязов. Фото istorja.ru

Попутно Камиль Аблязов напомнил и про еще одного татарского политика, последние годы жизни которого тоже связны с Саратовом:

— Как нередко случается, в такой нации было противостояние Султан-Галиева и Саид-Галиева — это два разных человека, два лидера, которые до конца своего жизненного пути таки и не примирились. Интересна судьба у обоих, оба закончили политическую карьеру и жизнь в Саратове. Это два великих человека. Султан-Галиев не сумел пробить идею большой республики, потому что она была бессмысленна, что и говорил Саид-Галиев. Где захоронен Султан-Галиев мы еще до конца не выяснили, но занимаемся этим.

Рассказывая о поисках, саратовский общественник сообщил, что репрессированных расстреливали необязательно около могил на кладбищах. «Как и в случае с Саид-Галиевым, расстреливали в подвалах и с заднего двора ночью везли на кладбища. Мы даже нашли в свое время родственников шофера, который на «воронке» возил каждую ночь по несколько рейсов убитых людей из центра Саратова. Увозили в два места в городе: некоторых хоронили на Воскресенском кладбище, а большинство — в другом месте. К сожалению, такое было время», — поделился изученными сведениями Аблязов.

«Белое пятно» Татарской энциклопедии

В имени и фамилии первого председателя Совнаркома ТАССР встречаются разночтения. «В разное время в документах писали по-разному. Неудивительно, старинные татарские имена, фамилии были для русского уха настолько необычные и сложные, что писали кто во что горазд, строгости в этом отношении не было», — объясняет «Реальному времени» доктор исторических наук, профессор, почетный член академии наук РТ Фрид Рашитов и придерживается в написании татарского политика варианта официального документа — Татарской энциклопедии.

О Саид-Галиеве сведения есть в 5-м томе Татарской энциклопедии, — все основные данные о его жизненном пути, рассказал историк. Он возглавляет Саратовское отделение научного совета по проблемам татароведения при Институте истории им Ш. Марджани, которое с 2003 года и координирует все татароведческие исследования в регионе. По словам Рашитова, 5-й том этого авторитетного издания вышел в 2013 году. В нем указаны дата и место рождения, а также дата смерти Сахибгарея Саидгалиевича — 10 ноября 1939 года. В отдельных источниках встречается другая дата, 12 сентября 1938 года, историк истолковывает ее именно как день оглашения приговора, исполнения которого Саид-Галиеву, скорее всего, пришлось ожидать почти 14 месяцев. При этом Фрид Рашитов обращает внимание, что в энциклопедии нет указания на место смерти или гибели первого руководителя ТАССР.

— У историков, очевидно, до последнего времени было «белое пятно». И только недавно в вязи с подготовкой к 100-летию ТАССР по спискам архива НКВД удалось окончательно подтвердить, что Саид-Галиев был арестован органами НКВД в Саратове и здесь же был расстрелян. И также вместе с другими заключенными он был похоронен в общей могиле — на Воскресенском кладбище было такое место, — сообщил профессор.

Создавал республики в Татарии и Крыму

Саратовский историк рассказал, что в ноябре 1919 года 25-летний Саид-Галиев вступил в партию большевиков. На II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока (КОНВ), где Сахибгарей Саидгалиевич очень активно выступал, его избрали председателем центрального бюро КОНВ, куда вошли будущие республики Северного Кавказа, Средней Азии, Татария и Башкирия. Это высокая политическая должность, отметил Фрид Рашитов.

В начале 1920 года Ленин и Сталин привлекли Саид-Галиева к работе по созданию Татарской автономной республик: его назначили членом комиссии, которую возглавлял Сталин как нарком по делам национальностей. И когда был издан декрет о создании ТАССР, 27 мая 1920 года, приняли решение о создании временного ревкома ТАССР. И 25 июня именно Саид-Галиев занял пост председателя этого переходного органа от Казанской губернии к Татарской АССР. Накануне этому событию исполнилось ровно сто лет, подчеркнул Рашитов.

Члены Ревкома после передачи власти, 1920 год. Второй ряд: четвертый слева — Сахибгарей Саид-Галиев. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

— Естественно, на первом учредительном съезде Совета ТАССР Саид-Галиева назначили председателем Совета народных комиссаров Татарской автономной советской республики. На этом же съезде председателем президиума Центрального исполнительного комитета ТАССР избрали нашего земляка, саратовского татарина, уроженца села Старое Зеленое Хвалынского уезда Бурхана Хуснутдиновича Мансурова. Они были единомышленники, сторонники линии Ленина — Сталина в национальном вопросе и заняли два высших поста в республике. Но, к сожалению, их работа в Казани недолго продолжалась. И уже в середине 1921 года оба были отозваны в Москву по решению ЦК РКП(б), — описывает события саратовский ученый.

Затем Саид-Галиев стал председателем Совнаркома Крымской АССР. По словам Рашитова, он фактически создавал эту республику. В 1924 году его снова отозвали. Историки отмечают, что с тех пор его политическая карьера пошла вниз. Он занимал достаточно высокие посты в федеральных органах власти в Москве, но уже второстепенные.

На понижение — в Саратов

— Надо отметить, что Саид-Галиев не был репрессирован до 1937 года, в отличие от видного мусульманского политического деятеля Мирсаида Султан-Галиева, которого уже в 1923 году исключили из партии, убрали со всех постов, а в 1928 году арестовали повторно и отправили на Соловки. Саид-Галиев относительно благополучно все эти годы работал на разных должностях, а в 1933 году его направили в Саратов. Здесь он проработал начальником политического отдела Саратовского отделения Рязано-Уральской железной дороги до своего ареста в конце 1937 года, — рассказал Рашитов.

Как он отметил, естественно, первый руководитель ТАССР сыграл свою роль и в Саратовской губернии — ведь железная дорога, в дальнейшем получившая название Приволжской, нормально функционировала и развивалась, но конкретные факты саратовской биографии Саид-Галиева практически неизвестны.

Первый руководитель ТАССР сыграл свою роль и в Саратовской губернии — ведь железная дорога, в дальнейшем получившая название Приволжской, нормально функционировала и развивалась. Фото wikipedia.org

Архив ФСБ еще предстоит изучить

— Я попытался в архиве Саратовской области заказать дела, касающиеся отделения этой дороги, но за 1934—37-е годы фактически дела отсутствуют. Очевидно, был арест, связанный с Рязано-Уральской железной дорогой, вероятно, и не один. Может быть, дела были изъяты НКВД, но это нам еще предстоит уточнить, узнать, — надеется историк.

Он замечает, что Мирсаид Султан-Галиев в 1934 году был освобожден условно досрочно из тюрьмы на Соловках и, по его просьбе, был отправлен в Саратов. Он здесь жил и работал в системе потребкооперации, но в 1937 году его снова арестовали.

«Два таких крупных татарских руководителя в одно время были в Саратове — 3 года в одном городе. И окончание их жизни связано с нашим городом, что нас не может не печалить. Была большая потеря: Султан-Галиев был теоретик, подготовленный в научном плане человек. И он несколько лет ожидал совершения приговора после его вынесения. Встречались ли они здесь, два ведущих татарских коммуниста того времени? Нам предстоит такая исследовательская работа. Думаем, что документы должны быть в архиве ФСБ, пока доступа туда не имели. Может быть, дальше займемся, сейчас выпускаем книгу «Татары саратовского Поволжья» — тоже к 100-летию ТАССР. После этого попытаемся найти какие-то документы ФСБ. Местные газеты того периода предстоит изучить. Может быть, родственники сумеют как-то помочь», — рассуждает руководитель саратовского отделения научного совета при Институте истории им Ш. Марджани.