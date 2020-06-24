«В НХЛ разговорчиков в строю нет, там хоккей — жесткий бизнес. Приняли решение играть — играем и молчим»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов о решении ИИХФ сдвинуть старт чемпионата мира на конец мая

Олимпийский чемпион — 1988, экс-наставник клубов КХЛ Сергей Светлов рассказал в интервью Russia-Hockey.ru о своем отношении к переносу на лето чемпионата мира — 2021 и о том, какой календарь стоит принять Континентальной лиге в этой ситуации.

Давление на календарь КХЛ уменьшается



— Впервые в истории ИИХФ чемпионат мира фактически переезжает на лето — турнир-2021 в Риге и Минске сдвинут на две недели, то есть стартует 21 мая и завершится 6 июня. Как оцените эти изменения?

— На мой взгляд, руководство международной федерации приняло оптимальное решение. Границы в Старом Свете только открываются, ясности в календарях европейских лиг нет, поэтому рекордно поздний старт чемпионата мира дает всему европейскому хоккею немного воздуха. Появляется запас по времени, теперь не нужно торопиться с тренировочными лагерями, есть возможность поработать над расписанием, над логистикой.

— Пойдет ли решение ИИХФ в плюс российскому хоккею?

— Думаю, что наш хоккей и КХЛ в целом только выиграют. Президент лиги уже анонсировал планы открыть регулярный чемпионат в первые дни сентября. Здесь КХЛ не позавидуешь: с одной стороны, есть традиция начинать турнир на границе лета и осени, с другой — он зажат чемпионатом мира, к которому тренеры сборной начинают готовиться уже в середине апреля. Как следствие, в прошедшем сезоне у нас был очень жесткий старт, фактически за одну только осень многие клубы, включая «Адмирал», провели более половины чемпионата — около 35 матчей. Учитывая перелеты, такая нагрузка даже выше, чем в НХЛ.

Но теперь давление на календарь уменьшится. Можно сделать осенний отрезок менее экстремальным и более ритмичным, что даст клубам без длинной скамейки избежать спада во второй половине турнира.

В НХЛ разговорчиков в строю нет, у нас критика всегда будет

— То есть КХЛ по примеру ИИХФ имеет смысл сдвинуть свой турнир на две недели?

— Здесь решать только лиге. Новому президенту КХЛ не позавидуешь: сначала была отмена плей-офф, теперь идем по тонкому льду с календарем нового турнира.

Это в НХЛ разговорчиков в строю нет, там хоккей — жесткий бизнес, приняли решение играть — играем и молчим, несмотря на любые эпидемии. А в России нужно быть готовым к постоянной критике, что мы видим на примере футбольного чемпионата. Не позавидую в данной ситуации КХЛ — у любого вердикта лиги найдутся противники.

— Какой календарь предложили бы лично вы?

— Можно стартовать 2 сентября — без экстремального ритма, с четкими игровыми циклами, с паузами на Евротур. Другой вариант — по примеру ИИХФ сдвинуть старт на неделю-две, дать клубам дополнительное время на адаптацию к новым условиям.

Но самое главное то, что, наверное, впервые КХЛ получает спокойную хоккейную весну. Мне кажется, имеет смысл подумать над тем, чтобы завершить регулярный чемпионат не в феврале, а в начале апреля. Это будет большим плюсом для малобюджетных клубов, которые, даже не попадая в плей-офф, порадуют болельщиков весенним хоккеем.

Кто знает, если бы в свое время тот же Новокузнецк, Тольятти или Владивосток не завершали сезон в феврале и не уходили бы на полугодовые каникулы, то, может, эти хоккейные центры и не потеряли бы места в КХЛ. Во всяком случае интерес к ним со стороны региональных властей точно был бы выше.

Можем выбраться из календарной ловушки

— Не станет ли столь позднее завершение чемпионата ударом по сборной России?

— Если плей-офф КХЛ стартует в начале апреля, то обладатель Кубка Гагарина определится не позже середины мая. То есть игроки-финалисты поедут на чемпионат мира «горячими», а те, кто вылетят из плей-офф раньше, получат время для специальной подготовки.

Судя по всему, не позже середины мая завершится и регулярный чемпионат НХЛ, а это значит, что освободятся игроки 16 клубов. Таким образом, у сборной России будет хороший выбор легионеров из НХЛ. Причем находящихся примерно в том же тонусе, что и игроки КХЛ. Это важный момент для тренерского штаба, для ФХР, мнение которой является определяющим.

— Так, может, просить ИИХФ о постоянном проведении чемпионатов мира в июне?

— В данном варианте клубы КХЛ получают девятимесячный сезон, не страдают и интересы сборной. На мой взгляд, это идеальный сценарий для российского хоккея, благодаря которому выбираемся из календарной ловушки.

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