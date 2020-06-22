День памяти и скорби в Казани

22 июня в Казани прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники Всероссийской акции «Свеча памяти» — активисты движения «Волонтеры Победы», татарстанского объединения «Отечество» и молодежной организации «Курс» ДОСААФ РТ — зажгли лампадные свечи у Вечного огня в парке им.Горького и прошли с ними через мост «Миллениум» до парка Победы, где возложили цветы к Вечному огню. Отдать дань памяти участникам войны и тем, кто ковал победу в тылу, пришли и руководители города и республики, и юнармейцы, и горожане с семьями. Все присутствующие почтили память погибших в годы войны минутой молчания.