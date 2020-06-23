«Эрзу»: футбол перед первой чеченской войной

Российские журналисты называли их зелеными орлами

За полтора сезона в Грозный начала 90-х не явились 15 команд, включая московский «Спартак». А местный «Эрзу», которому покровительствовал сам Джохар Дудаев, поднялся из второй лиги чемпионата России в первую, и уже нацеливался на переход в высшую. Где мог претендовать на пьедестал почета — с таким-то количеством неявок. Подробнее — в ретро-материале «Реального времени».



«Эрзу» — частный страшный клуб

Салям алейкум, Джохар Дудаев! Бытописать поголовное сумасшествие конца 80-х — начала 90-х никак нельзя без вашей фигуры. В 1991 году Дудаев стал президентом Чечни, в 1992-м местный бизнесмен Русланбек Лорсанов создал команду «Эрзу». Логика создания второй команды в республике, где уже существовал «Терек» с 45-летней историей, была в том, что долгое время в Чечено-Ингушской АССР было мало чеченцев и ингушей. Будучи репрессированными, как родители чеченца Ваита Талгаева или ингуша Вахида Масудова, они оказались в Казахстане (где Талгаев и Масудов стали легендами местного «Кайрата»). В лучшем сезоне «Терека», когда он в 1979 году занял четвертое место в первой лиге, в его составе играли только семь футболистов коренных национальностей. Не сильно изменилась ситуация и к моменту развала СССР, когда в «Тереке» было пятеро нохчи. А то, что остальные были коренными грозненцами других национальностей, мало волновало в конце 70-х, но сильно обеспокоило в конце 80-х.

«Эрзу» же с момента появления был воспринят как нацпроект. Во главе команды Тимур Куриев, легенда чеченского футбола (в «Тереке» работал Александр Тарханов), в составе один грузин Зураб Джохадзе, трое русских и чеченцы. Которых пришлось в массовом порядке перекупать у «Терека» (Асхаб Альсултанов, Рахман Асуханов, Дени Гайсумов, Рамзан Дзайтаев, Руслан Идигов, Анзор Исмаилов, Мансур Какаев, Магомед Магомаев, Умар Садаев, Рамзан Цуцулаев). Понятно, что бывший генерал Советской армии, а теперь президент свободной Ичкерии Дудаев резко полюбил футбол, и стал завсегдатаем раздевалки «Эрзу».

«Терек», кстати, легко возместил потери футболистов коренной национальности, поскольку бывшие совграждане уже почувствовали счастье разделения с Россией и, быстро соскучившись, рванули сюда: трое «украинцев», по одному «казаху» и «узбеку» и сразу семеро «азербайджанцев». Как раз в те годы в Азербайджане произошел государственный переворот, к власти пришел Народный фронт во главе с Абульфазом Эльчибеем, и страшно выглядевший с экранов российского ТВ Грозный показался азербайджанцам райским местом по сравнению с родным Баку. Один из «украинцев» Константин Камнев транзитом через «Терек» отправится затем в частный «Асмарал».

Тем временем, дела у частной чеченской команды «Эрзу» очень быстро пошли в гору. Во второй лиге в сезоне 1992 года команда еще терпела поражения, выиграв, тем не менее, путевку в первую лигу. В которой в сезоне 1993 года «Эрзу» освоился, заняв третье место. Этому очень способствовали 11 (!) технических домашних побед, когда соперники просто не приезжали в столицу Чечни.

Кстати, историю неявок в Грозный начал «Спартак», когда в октябре 1992-го не приехал на матч Кубка России с «Тереком». В следующем этапе Кубка на поездку в столицу Чечни решилось ставропольское «Динамо» и обыграло хозяев в дополнительно время. По регламенту «Спартак» необходимо было дисквалифицировать, но … «Жизни красно-белых футболистов имеют значение!». В итоге «Спартак» уже в следующем сезоне провел своеобразное турне по Татарстану, последовательно обыграв «Нефтехимик» — 5:0 и «КАМАЗ» — 3:1 и выиграв в итоге Кубок страны.

Кстати, в том же 1993-м родной Грозный покинут волейболисты команды «Автомобилист», переехав в Георгиевск Ставропольского края, где из них будет создана команда «Трансгаз-Ставрополь». Нынешний ВК «Грозный» зарождался в 2006 году самостоятельно, не имея никакого отношения ни к своим землякам из Чечено-Ингушской АССР, ни к соседям из Ставрополья.

Возвращаясь к «Эрзу»: в 1994 году клуб стал настоящим фаворитом. Несмотря на присутствие в составах соперников таких футболистов, как Лоськов, Смертин, нестареющий Сергей Андреев, будущий победитель Лиги чемпионов Владимир Бут, сильнейшей командой по итогам первого круга был «Эрзу». А лучшим нападающим и самым непробиваемым защитником… Джохар Дудаев. Поскольку в Грозный практически никто не отваживался приезжать. Решился на это читинский «Локомотив», «отмороженные читинцы» даже увезли ничью в присутствии 3 тысяч болельщиков. Это по протоколу. У скольки из них в руках было огнестрельное оружие, вместо привычных дудочек и запрещаемых ныне барабанов, история умалчивает.

А ведь могли замахнуться на еврокубок…

Уже со второго тура начались неявки: «Звезда», Иркутск, «Океан», Находка, «Звезда», Пермь, московский «Асмарал» (а ведь могла бы состояться первая встреча двух частных команды России!). За 20 матчей первого круга набрано 30 очков — самые светлые перспективы в «палате номер шесть — дробь — 1994» того времени. Достаточно сказать, что новороссийскому «Черноморцу» хватило 65 очков для первого места, а «Ростсельмашу» — 62-х очков для выхода в высшую лигу.

Воспитанник туркменского футбола Дмитрий Хомуха вспоминал в интервью, как переехал в Грозный: «У меня появились дети. Экономическая ситуация в Украине была сложной, зарплату выдавали в купонах и кормить на эти деньги семью было невозможно. Перешел в грозненский «Эрзу», который предложил более солидные условия. Отыграли первый круг, но, когда пошла информация, что войска подтягиваются к границе, некоторые команды перестали ездить в Чечню. Затем начались военные действия и «Эрзу» закрыли».

Для сравнения: «Терек» в этот же год выступал на уровне второй лиги и играл менее удачно. В том числе и потому, что к нему в гости побоялся приехать только «Иристон» из Владикавказа, а остальные соперники и приезжали, и побеждали. Леонид Шкебельский, владелец еще одной частной команды «Смена-Сатурн» из Санкт-Петербурга, вспоминал позже, что «в Грозном тогда команда, имевшая историю и традиции, влачила жалкое существование, а на первые роли выдвинулся «Эрзу», который многие болельщики считали выскочкой».

А вот российская пресса в целом тепло относится к дерзким новичкам, называя их «зелеными орлами» («эрзу» с чеченского — орел), по ассоциации со сборной Нигерии, которая влюбила в себя всех на чемпионате мира 1994 года. Но Ичкерия это не Нигерия, и если там Рашиди Йекини по прозвищу Носорог запомнился по фото, где он глядит из-за квадратиков сетки ворот после гола, забитого в ворота сборной Болгарии, то тут «воины ислама» глядели на Россию в прицел оптической винтовки. Это подтверждает и Шкебельский: «Шофер то ли в шутку, то ли всерьез заметил: «Это чтобы наши снайперы видели и не стреляли», пояснив, почему возит футбольный мяч у лобового стекла автобуса».

Но техническая победа над «Асмаралом», «состоявшаяся» в июле, стала последней для «Эрзу» в том сезоне. В августе обстановка в Грозном накалилась настолько, что стало страшно и самим чеченцам, попытавшимся поделить власть между президентом Дудаевым и Верховным советом во главе с Умаром Автурхановым. По-видимому, бизнесмен нового толка Русланбек Лорсанов принадлежал к тейпу Дудаева, который захаживал в раздевалку его команды, но…

У «Эрзу» не нашлось такого могущественного бизнесмена, которым был в те годы Шахруди Дадаханов, купивший ФК ЦСКА… А так «Эрзу» с «Тереком» сняли с розыгрыша чемпионата России.

В следующий раз слова «футбол» и «Чечня» прозвучат вместе в 1998 году, когда бывший игрок «Асмарала» Сергей Медведев поедет на свадьбу в Ингушетию к друзьям, а попадет в Чечне в плен к бандитам Доку Умарова и проведет в заключении порядка 11 месяцев.

А ведь все могло развиваться просто сказочно. Выход в высшую лигу, где желающих ездить в Грозный нашлось бы еще меньше, чем во второй лиге. Глядишь, так и до призов добрались бы, а затем и стартовали в еврокубках в 1996 году.

Мораль…

Резюмируя наш экскурс в историю, сделаем главный вывод: наша страна, как бы она не называлась, СССР или Россия, не приспособлена к счастливому существованию частных спортивных команд. Их бум наблюдался особенно в футболе, провалившись неоднократно. И формула этого провала заключается в фразе, которую довелось прочесть в одной из латвийских газет в начале девяностых. Там появилась частная футбольная команда, которая успешно стала проявлять себя в чемпионате уже независимой Латвии, что неудивительно. Во времена Советского Союза Латвийская ССР имела команды мастеров только в Елгаве, Лиепае, Риге, где знаменитая «Даугава» распродала сильнейших игроков еще к моменту выхода Латвии из Союза. Именно этим и объясняется гегемония частной команды «Сконто». Но комментарий давал не ее представитель, а кто-то из очередного «новодела», пояснивший, что финансовые дела у нас сейчас идут хорошо, компания решила вложиться в футбол в качестве дополнительной рекламы. А если дела пойдут плохо? Тогда мы просто закроем команду!

Вот подобный легковесный подход и объяснял тупиковость ставки на частные команды. Отсутствие стратегии развития и фундаментальной базы в виде собственной школы. Все эти слезы, слюни, сопли по сверкнувшему яркой кометой «Асмаралу» прекращаются после одного вопроса: а кого эта команда оставила после себя? Не купила, как Сергея Семака, а вырастила? Кого оставили «Эрзу», многочисленные футбольные «Кинотавры», «Интерросы», «Смена-Сатурны» — первые частные команды, примета 90-х? И даже те частные команды, которые были созданы уже с целью подготовки и продажи воспитанников: «Олимпия» из Волгограда, «Краснодар 1000», ФК «Академия Коноплева»? Опять же, не скупили, а вырастили.

Сильные школы до сих пор продолжают выращивать таланты

Первые еще советские «получастные» команды объединяло одно: за результат отвечали «понаехавшие», а местные, в лучшем случае, выходили на замену. Поскольку они создавались уже под задачу достижения сиюминутного результата. К счастью, это не было мейнстримом развития спорта в СССР, когда в любом случае ставку делали на доморощенных. Кстати, и в 80-е годы хватало команд, которые заявляли о себе, будучи буквально созданными с нуля, через воспитанников местной школы: баскетбольный СКА, волейбольный АДК, оба из Алма-Аты, гандбольные СКА из Минска, астраханская «Звезда Каспия» и волгоградский «Каустик», красноярский «Енисей» (хоккей с мячом). В том же Донецке в 80-е годы начал резко прогрессировать другой «Шахтер», волейбольный, что было связано с появлением целой плеяды талантов — Гудымы, Коровянского, Шадчина, и команда даже выиграла чемпионат СНГ 1992 года.

Или же другой ярчайший пример. В 80-е годы Советский Союза потрясла команда «Азот» из Невинномысска, города в Ставропольском крае с населением чуть более 100 тысяч человек. На ровном месте там появилась женская гандбольная команда «Азот», которая моментально преодолела путь от создания до высшей лиги, где стала бронзовым призером в 1985 году. Секрет был банален. Сильный детский тренер Александр Панов не мог осуществить в родном Краснодаре мечты о команде, поскольку она уже существовала — «Сельхозтехника», и ее возглавлял блестящий наставник Александр Тарасиков, проработавший в ней в итоге 37 (!) лет.

Парадокс: два сильных тренера не могли ужиться в одном городе, и Панов уехал в соседний Ставропольский край, где в 1977 году создал тот самый «Азот». Привез с собой 15-летних девчонок, своих воспитанниц, среди которых была Наталья Цыганкова. Из Ростова-на-Дону подъехал второй тренер Александр Еськов (отец известного футбольного судьи Алексея Еськова, брат легенды футбольного СКА Алексея Еськова). Подтянулись еще три девушки — Точилова из украинских Броваров, Кичанова из Петрозаводска, Натарова из Сибири. Плюс Юлия Сафина, уроженка Алтая, профессионально занимавшаяся легкой атлетикой, в которой становилась бронзовым призером чемпионата СССР и всемирной Универсиады. Была кандидатом на Олимпиаду в Монреале-1976, но не поехала туда из-за травмы, а поехала год спустя в Невинномысск, чтобы заняться там гандболом. В 27 (!) лет. Ну то есть цыганский табор выглядел однороднее, чем гандбольный «Азот» на первых порах.

Через три года после прихода в гандбол Сафина стала олимпийской чемпионкой, через пять лет ее команда вышла в высшую лигу, тогда же, в 1982-м, уже два игрока «Азота» Сафина и Цыганкова стали чемпионками мира.

Но важен не конкретный успех отдельных игроков. А то, что при команде была создана школа, и уже на восьмой год ее работы «Азот» стал бронзовым призером чемпионат СССР, и в составе было восемь местных воспитанниц. И спортивная сказка маленького городка завершилась только в 1986 году, когда Панова пригласили восстанавливать гандбольную мощь Ростова-на-Дону, и он увез с собой Цыганкову, Сафину, а также местных воспитанниц Бельмас, Карпеню, Семешко, Ширину…

На Олимпиаде 2004 года в Афинах, куда сборная России не отобралась, бронзовую медаль в составе сборной Украины заняла Людмила Шевченко, пятое место в составе Венгрии заняла Ирина Ширина, за сборную Македонии выступала Татьяна Березняк (Карпеня), все воспитанницы гандбола Невинномысска.

Наша Казань также не отставала от общего процесса. Ватерпольный «Синтез», родившись в 1974 году на базе привозных игроков и приехавших в столицу Татарии тренеров, через пять лет выиграл чемпионат РСФСР (эквивалент нынешнего чемпионата России) силами первых выпускников собственной спортшколы, и в составе команды из 20 ватерполистов было только трое не местных.