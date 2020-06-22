«Унистрой» занял на Мосбирже миллиард дороже, чем планировал, но все равно доволен

Полученные средства «Джи-Групп» планирует направить на реализацию новых проектов в Санкт-Петербурге и Казани

Татарстанский девелопер «Джи-Групп», объединяющий бренды «Унистрой» и UD Group, разместил дебютный выпуск облигаций на Московской фондовой бирже. Размещение планировалось на март, но тогда его пришлось отложить. К этому вопросу вернулись в начале лета. 19 июня книга заявок была переподписана, спрос превысил предложение на 180 миллионов рублей. Сегодня размещение было завершено по ставке 12,5% годовых — это дороже, чем планировалось до «коронакризиса».

Дебют «Джи-Групп» на публичном рынке

Татарстанский девелопер «Джи-Групп» (бренды «Унистрой» и UD Group) разместил дебютный выпуск облигаций на Московской фондовой бирже на сумму 1 млрд рублей в рамках общей программы заимствований на 20 млрд рублей. Первый раунд публичных заимствований рассчитан на 3 года. Ставка 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-01 была определена на уровне 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Организаторами займа выступили ИФК «Солид», BCS Global Markets и банк «ФК Открытие».

Изначально «Джи-Групп» планировала провести публичное долговое заимствование еще во второй половине марта, а сама программа была объявлена в начале 2020 года. Как рассказывало «Реальное время», тогда в качестве ориентира рассматривался диапазон доходности в 11—11,5% годовых. Но в марте компания так и не открыла книгу заявок. Одновременно с «Джи Групп» тогда готовили выпуски ООО «ТД РКС-СОЧИ» с дебютным займом 500 млн рублей и ООО «АПРИ «Флай Плэнинг» с очередным выпуском на 1,5 млрд рублей. «Джи-Групп» вернулась к теме публичных заимствований сейчас, причем уже пересмотрела купонную ставку.

«Активную подготовку к размещению компания начала в начале 2020 года, — рассказали в «Джи-Групп». — Изначально планировалось, что выпуск состоится во второй половине марта. Однако из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, книга заявок так и не была открыта».

«Джи-Групп» (бренды «Унистрой» и UD Group) разместила дебютный выпуск облигаций на Московской фондовой бирже на сумму 1 млрд рублей в рамках общей программы заимствований на 20 млрд рублей. Фото moex.com

Книгу заявок закрыли с плюсом на 180 млн рублей

К началу лета, когда ситуация на фондовых рынках начала стабилизироваться, «Джи-Групп» приняла решение вернуться к вопросу размещения: «Ориентируясь на рынок и облигации сопоставимых компаний, было принято решение открыть книгу заявок со ставкой 12,5% годовых, притом что все остальные параметры выпуска остались прежними: номинал облигации — 1 000 рублей, купоны квартальные, 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты выплат 7—12-го купонов».

В итоге 19 июня книга заявок была переподписана, спрос составил 1 миллиард 180 миллионов рублей. 22 июня размещение было завершено. Полученные в результате размещения средства компания планирует направить на реализацию новых проектов в Санкт-Петербурге и Казани.

«Я считаю, что у нас вышло крайне удачное размещение, спрос со стороны инвесторов был высоким. Мы заблаговременно провели большую подготовительную работу, что позволило нам быстро вернуться к планам выпуска облигаций после улучшения обстановки на рынке. Для нас важно не обмануть ожидания инвесторов, чтобы наши ценные бумаги оставались востребованными на рынке», — прокомментировал итоги дебютного размещения гендиректор ООО «Джи-Групп» Линар Халитов.

«Выпуск был с энтузиазмом воспринят инвесторами, которые продемонстрировали высокий спрос на бумаги «Джи-Групп», результатом чего стало превышение спроса над предложением, — отметил руководитель управления инвестиционно-банковских услуг АО «Солид» Андрей Буш. — В выпуске приняли участие как крупные институциональные инвесторы, так и большое количество физических лиц».



До коронавируса заимствования не были дешевле

Девелоперы активизировались на рынке заимствований еще в конце 2019 года. Уже опытные участники публичного долгового рынка, компании второго эшелона — ПАО «Инград» и ГК «Пионер» вышли в декабре с миллиардными займами и успешно привлекли капитал.

— Компании, которые можно отнести к третьему эшелону, «Легенда», ФПК «Гарант-Инвест», предложили инвесторам ставку 11—11,5% и вполне успешно разместились, несмотря на серьезную борьбу за средства инвесторов, развернувшуюся в декабре, — отметил гендиректор инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

По его словам, несмотря на мартовскую турбулентность, девелоперские компании «Брусника» и «Инград» смогли реализовать свои планы и привлечь капитал по вполне докризисным ставкам.

— Но стоит учитывать, что в текущих условиях ожидания по купонной доходности от корпоративных облигаций на ближайший год существенно растут, — отмечает Антипин. — И если эмитент не готов эти ожидания удовлетворить достойной ставкой, рынок будет компенсировать котировками. Это, кстати, подтверждается просадкой по размещенному выпуску от «Брусники»: в первый же день торгов котировки упали до 96% от номинала, что дает инвесторам доходность более 13% годовых при купоне 11%. Еще более показателен пример ФПК «Гарант-Инвест» (6-й выпуск, размещенный в декабре): падение при купоне 11,5% до 90% от номинала, торгуется с доходностью выше 15% годовых.

«Крупные девелоперы могут рассчитывать на помощь государства»

Вячеслав Кочетков, президент ГК «Финам», считает, что перспективы у выхода «Джи-Групп» на открытый долговой рынок неплохие, да и инвесторам предлагаются хорошие условия:

— 12,5% — очень высокая купонная доходность. По сути, на уровне субординированных облигаций, пусть и высоконадежных эмитентов. С другой стороны, правительство делает явный акцент на строительную отрасль, стремясь восстановить ее одной из первых. Достаточно посмотреть последние инициативы, касающиеся льготной ипотеки и возможного продления этой программы до конца 2021 года. То есть крупные девелоперы, скорее всего, могут рассчитывать на весомую помощь со стороны государства. В этих условиях задача обслуживания долга заметно упрощается. Учитывая важность направления, а речь идет не просто о сегменте недвижимости, но и о возвращении потребительского спроса, нельзя исключать возможности выкупа государством части облигаций, если у эмитента по объективным причинам возникнут проблемы.

Луиза Игнатьева