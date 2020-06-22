Зомби, полувампирша и Джейсон Стейтем: десятка худших экранизаций видеоигр от Уве Болла 18+

Сегодня 55-летие отмечает германский режиссер Уве Болл — он скандально известен как режиссер самых плохих экранизаций культовых компьютерных игр. Его работы породили в среде поклонников кинематографа термин «пытка увеболлом» — он обозначает боль фаната первоисточника при просмотре неудачной экранизации. При этом существует версия, что Уве Болл намеренно снимал низкокачественные фильмы, чтобы отмывать деньги через лазейку в немецком законодательстве. Сам режиссер хоть и отошел от дел, регулярно и очень резко отвечает критикам (даже однажды вызывал их на бокс и победил). «Реальное время» выбрало десятку самых провальных фильмов «мастера плохого кино».

Дом мертвых (2003)

Рейтинг IMDb: 2,0

Бюджет: $12 млн

Сборы: $13,82 млн

Зомби-хоррор, экранизация одноименного шутера 1997 года (считавшегося одной из лучших аркадных игр конца 90-х) и одна из первых попыток Уве Болла перенести действие компьютерной игры на экран.

Основное действие фильма разворачивается на т.н. «острове мертвых» куда (вопреки названию и предостережениям второстепенных персонажей) приезжают на тусовку главные герои. Их не останавливает и тот факт, что в доме, где должна пройти вечеринка, царит разгром и нет ни души, и иные мрачные знамения — в результате чего большая часть персонажей идет на корм живым мертвецам.

Фильм раскритиковали в пух и прах: на агрегаторе Rotten Tomatoes он находится на 41 месте в сотне фильмов с самым низким рейтингом с рейтингом одобрения в 3%. Картину критиковали за отсутствие связи с первоисточником (как отмечалось, связь есть лишь в том, что и в фильме, и в игре есть какой-то дом и какие-то зомби), за слабый кастинг, невнятный сюжет и спецэффекты. Вместе с тем, картина все же отбила затраты на съемки.

Один в темноте (2004)

Рейтинг IMDb: 2,4

Бюджет: $20 млн

Сборы: $8,17 млн

Вторая хоррор-лента, и тоже по одноименной игре (точнее ее четвертой части), на этот раз на основе survival-horror — это означает меньше стрельбы и больше ужаса. Как и в предыдущем случае, игра имела гораздо больший успех: к 2005 году в мире было продано более 1,4 млн ее копий.

В фильме главным героем является частный детектив, обладающий паранормальными способностями. Он расследует смерть своего друга, и расследование заводит его на «Остров Теней» (опять остров с мрачным названием!), где Карнби оказывается «перед лицом смертельной опасности, грозящей не только ему, но и всему миру».

Фильм оказался настолько плох, что даже принес Уве Боллу определенное признание — он был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший режиссер. В аналогичной номинации Stinkers Bad Movie Awards с этим фильмом он победил. Критике опять подверглась отсутствие связи с игрой (это характерно и для всех последующих экранизаций), ужасный монтаж и нелогичные поступки героев. При этом из игры-ужастика Уве Болл сделал, фактически, трэш-боевичок — некоторые критики отмечают, что в таком качестве фильм даже неплох. Кроме того, в саундтрек для фильма вошли композиции признанных мэтров тяжелой музыки, от Niightwhsh и Dimmu Borgir до In Flames и Meshuggah.

У фильме есть сиквел, вышедший сразу на видео и еще более сложный для восприятия. Однако оставим его за рамками материала — хотя бы потому, что Уве Болл там выступил продюсером, а не режиссером.

Бладрейн (2005) и ее продолжения 2007 и 2010 года

Рейтинг IMDb: 2,9 (продолжения: 2,6 и 3,0 соответственно)

Бюджет: $25 млн (продолжения — по $10 млн)

Сборы: $3,6 млн (данные по сборам продолжений недоступны)

Экранизация серии игр про очаровательно-смертоносную девушку-полувампира Рейн, которая борется с различного рода нечистью, а также войсками нацистов.

Героиня этой серии часто фигурирует в различных топах самых привлекательных персонажей компьютерных игр, более того — Рейн стала первым персонажем из игры, которая появилась на обложке журнала Playboy.

Вероятно, на такой благодатной почве Уве Болл решил сделать не один, а аж три фильма — при том, что уже первый с треском провалился в прокате. Букет претензий все тот же — невнятный сюжет, слабая игра актеров, «бутафорские» бои. Номинаций на «Золотую малину» у первого фильма аж шесть. Однако у картины нашлись и защитники: в первой ленте критики положительно оценили американскую модель Кристанну Локен в роли Рейн в первом фильме, да и в целом после выхода картины ее назвали лучшей из первых трех экранизаций Уве Болла.

Сиквелы же фильма характеризуют как «ту же беготню Рейн, но в других декорациях»: появились нацисты, стало меньше экшена, а режиссер все больше эксплуатировал сексуальность персонажа, чтобы хоть чем-то угодить аудитории. До экранов кинотеатров эти картины даже не добрались, вышли сразу на DVD.

Во имя короля: История осады подземелья (2007 год) и продолжения (2011 и 2014)

Рейтинг IMDb: 3,8 (оба продолжения — 3,1)

Бюджет: $60 млн (продолжения — $4,5 млн и $3,5 млн)

Сборы: $3,6 млн (данные по сборам продолжений недоступны)

На этот раз Уве Болл экранизирует RPG, ролевую игру — один из столпов этого жанра, серию Dungeon Siege. Фильмов тоже несколько — три штуки. Первый из серии стал для режиссера еще и самым высокобюджетным — в него вложили $60 млн. На главную роль в этой картине был приглашен Джейсон Стейтем — к тому моменту уже звезда.

Фильм снова провалился в прокате — многие сочли его довольно плохой компиляцией из уже существующих фэнтези-лент. Кроме того, ленту винят за убогость и безликость — еще более непростительную при солидном бюджете. Здесь, впрочем, стоит учитывать, что по опыту предыдущих картин критики уже были настроены на провал. Вместе с тем, у фильма есть и поклонники — в этой ленте Боллу хотя бы удалось передать атмосферу классического средневекового фэнтези с рыцарями, магами и чудовищами, что для поклонников жанра уже преимущество.

Продолжения же не располагали хоть сколько-то сопоставимым бюджетом (и Джейсоном Стетемом, и вместо дорогого трэша зрители получили дешевый низкокачественный трэш. Фильмы постигла схожая с сиквелами «Бладрейн» судьба — до большого экрана даже не добрались.

Постал (2007)

Рейтинг IMDb: 4,5

Бюджет: $15 млн

Сборы: $18,15 млн.

Редкий случай — когда фирменный стиль Уве Болла (превращать все в трэш) столкнулся с первоисточником, который требовал именно безумного трэша.

Серия игр Postal берет название от расхожего в США выражения to go postal — сойти с ума, неожиданно впасть в буйство и совершить акт насилия или массовое убийство. Игра именно об этом: главному герою поручаются вполне обыденные задания (сходить за молоком, пойти на работу, прополоть сорняки), однако в процессе их выполнения мир вокруг него сходят с ума — не отстает и главный герой. Игра крайне жестока, но известна и почитаема фанатами именно за это — жестокость и градус безумия.

Все вышесказанное, в целом относится и к фильму — обсуждать сюжет будет излишним, ни в игре, ни в экранизации он особой роли не играет. Вероятно из-за того, что наконец-то картина Уве Болла оказалась соответствующей первоисточнику, фильм имеет положительные оценки, особенно от фанатов игры. Этим и обуславливается сравнительно (для фильмов этого режиссера) высокий рейтинг IMDb: среди отзывов можно встретить как абсолютно хвалебные, так и абсолютно критические. Критический все же больше: фильм и игра тем не менее остаются жестоким трэшем, популярным у довольно узкой аудитории. Некоторым же фанатам «Постал» от Уве Болла не полюбился слишком яркой и комедийной атмосферой — первоисточник все же был гораздо мрачнее по духу.

Добавим, что в России фильм озвучивал Дмитрий Гоблин Пучков — что также пошло картине на пользу.

Фото kinopoisk.ru

Фар Край (2007)



Рейтинг IMDb: 3,1

Бюджет: $30 млн

Сборы: $753 тысячи.

Экранизация первого из знаменитой серии шутеров от первого лица Far Cry.

Игры этой серии выходят до сих пор — они не имеют сквозного сюжета и объединены лишь общей концепцией: большой открытый мир, захваченный враждебной игроку организацией/бандой/племенем.

Большинство игр этой серии высоко оценены критиками — мало у какого издания рейтинг на Metiacrirc опускается ниже 75 из 100.

Сам фильм считается сравнительно неплохим комедийным боевиком категории Б. И не будь он экранизацией Far Cry, которая после выхода в 2004 прочно обосновалась среди самых популярных шутеров, возможно, фильм был бы не так плохо принят критиками — да и репутация у Уве Болла на тот момент уже была такова, что любое его творение готовы были растерзать и заминусовать. Что заставляет задуматься: может уже и не в Уве Болле дело? Может экранизировать видеоигры — просто очень сложная и совершенно неблагодарная задача?