Спорт вернулся в Казань разгромной победой регбистов

«Стрела» уничтожила московских армейцев — 50:8

Фото: Ринат Назметдинов

Стартовый матч чемпионата России по регби между казанской «Стрелой» и московским ЦСКА завершился за полчаса до стартового свистка в Самаре, где в первенстве РПЛ встречались местные «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Тем самым регбисты опередили собратьев из футбола, дали понять ФК «Ростов», как можно в добром здравии подойти к старту сезона, и показали, кто достоин уважения во времена пандемии. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Ростов» жалко, но ребята виноваты сами



Наверняка в субботу самым обсуждаемым спортивным событием будет матч чемпионата России по футболу между ФК «Сочи» и «Ростовом», на который гости вышли молодежным составом, поскольку шесть игроков основы заболели коронавирусом. Если говорить о реакции татарстанских любителей спорта, то, конечно, не нам выступать в качестве третейских судей, поскольку, что греха таить, у самих рыльце в пушку. Полтора десятка лет назад хоккейный «Ак Барс», напичканный суперзвездами под завязку, играл с дублем пермского «Молота» — основа пермяков бастовала из-за невыплаты зарплаты. «Барсы» выиграли, забив семь шайб руками Салея (дубль), Зарипова, Зиновьева, Ковалева, Морозова и Платонова, против которых выходили будущие «барсы» Яков Селезнев, которому тогда еще не исполнилось и 16 (!), и 19-летний Денис Абдуллин. «Барсы» Ковальчук, Лекавалье, Брэтуэйт, пропустивший, кстати, три шайбы, ничтоже сумняшеся получили премиальные за победу над пермскими юниорами и не были пригвождены к позорному столбу спортивной общественностью. Так что не «барсы» первые, не «Сочи» — последние в плане противостояния мужчин и младенцев.

Спорт в условиях пандемии — это ухищрения клубов с видом заполненных трибун и интершумом, причем смешно читать, как отдельные «мыслители» поддерживают эту идею примерно с таким же рвением, как ранее ругали российских организаторов за то, что те заполняют трибуны курсантами или школьниками. Но на стадионе «Тулпар» вчера заморачиваться не стали, просто выполнив требования санэпиднадзора, не предусматривающие присутствие на трибунах людей, помимо СМИ и представителей различных служб. Проход на трибуны осуществлялся по заранее составленным спискам, у каждого человека проверяли температуру и наличие средств защиты.

Актуальным шагом для событий последнего времени был выход обеих команд на поле в футболках с надписью «Спасибо врачам». Конечно, это не идет ни в какое сравнение с модным ныне перфомансом со вставанием перед матчем на колени, но что с нас взять? Мы ж дикари…

Актуальным шагом для событий последнего времени был выход обеих команд на поле в футболках с надписью «Спасибо врачам»

«…как детей»

«Стрела» буквально со стартового свистка смяла редуты армейцев. Вначале был забит штрафной удар, что принесло три очка. Затем полноценные семь очков в одной атаке принесли занос «на базу» усилиями Магомеда Давудова (плюс пять очков) и реализация попытки (еще два) — 10:0. Стоит отметить защитника Якобуса Мараиса, который набрал 19 очков, забив один штрафной и восемь раз из девяти точно запустив «дыню» между двух планок ворот. Во втором периоде журналисты начали пошучивать, мол «тромб оторвался», когда Иоханнес Тромп дважды забегал в зачетное поле москвичей, принеся тем самым десять очков казанцам. Столько же — 10, набрал Хетаг Дзобелов. «Стрела» разрывала оборонительные порядки армейцев, хотя в прошлом сезоне москвичи выглядели чуть лучше казанцев, заняв в итоге второе место, против нашего третьего среди команд высшей лиги.

Уже после первого тайма казанцы вели достаточно уверенно — 17:0, а второй прошел при полном преимуществе хозяев — 33:8, и общий счет — 50:8. Эти цифры не должны вызывать ничего, кроме удовлетворения за хорошо сделанную работу. Написав, что на поле вышли два дебютанта Суперлиги, мы немного слукавили. Армейцы дебютанты в чистом виде, они появились в 2014 году, поскольку в советские времена с ролью армейского клуба в регби справлялся ВВА, Военно-воздушная академия из подмосковного Монино. И даже этот факт служит косвенным доказательством того, что во времена СССР регби был студенческим видом спорта, причем команды базировались преимущественно в технических вузах. Одних только «Политехников» в СССР было несколько, включая Алма-Ату, Киев, Каунас, Львов, Красноярск, Одессу. В этом же направлении развивалось регби в Татарстане: КГУ, КАИ, КХТИ, пока в 1967 году не была образована команда «Стрела».

«Стрела» буквально со стартового свистка смяла редуты армейцев

Развал СССР совпал с развалом классического регби

Высшим достижением казанцев были выступления на уровне первой лиги, поскольку пробиться в высшую было практически невозможно. Кстати, именно в те годы в рядах казанцев выступал Алексей Песошин, ныне премьер-министр Татарстана. Упомянутый ВВА, столичный «Локомотив» и «Слава», «Спартак» и «Фили», ленинградский «Приморец», украинские команды, грузинские, которые к падению СССР вышли в лидеры благодаря команде из Кутаиси, постоянно менявшей название: «Строитель» — ДСК — «Мшенебели» —«Айя», не давали развернуться командам из РСФСР, лучшей из которых был красноярский ЭТС, «Экскаватортяжстрой», ныне «Красный Яр».

Возможно, Казань могла бы рассчитывать на лучшую долю в «пятнашке», если бы перед развалом СССР, подобно молдавскому «Электронмашу», не перешла в чемпионат страны по регби-13. В отличие от молдаван, нынешняя судьба которых неизвестна, казанцы неплохо выступали в регби-13, пять раз подряд выигрывая чемпионат России, но это достижение оставалось практически незамеченным на фоне развала страны и развала регби на две разновидности. Именно тогда другой красноярский клуб — «Сибтяжмаш», ныне «Енисей», ушел вместе с соседями из «Красного Яра» далеко вперед от конкурентов.

В том числе потому, что Москва с едва ли не маниакальным упорством теряла свои спортивные команды. В регби потеряли «Локомотив», «Спартак», «Фили». Армейские команды исчезли из женского баскетбола, мужского и женского волейбола, мужского гандбола и водного поло. Зато расплодились в хоккее, поделившись надвое. В этом плане появление регбийного ЦСКА и женского гандбольного ЦСКА радует, как новая страница в биографии армейских клубов. Кстати, с этого года возродился и мужской гандбол, точнее, была перекуплена команда «Спартак».

Поэтому в противостоянии регбийной «Стрелы» и ЦСКА встретились команды, одна из которых только делает первые шаги. А с другой стороны была дружина с более чем 50-летней историей, которая одной из первых провела в Казани международные старты (Кубок Европы среди студенческих сборных 2001 года) и международные матчи «Татарстан» — США. Ее «аксакалы» в лице Игоря Петрушинина и Евгения Гордиенко переживали на трибуне за родную, и не только в переносном смысле, команду. У многолетнего наставника казанцев Петрушинина в «Стреле» играет сын Арсений.

Казанцам никак нельзя расслабляться и витать в июньских облаках. Уже в следующих двух турах предстоят матчи в Красноярске с «Красным Яром» и «Енисеем», и это будет настоящая проверка на прочность

Слава врачам!

С другой стороны, казанцам никак нельзя расслабляться и витать в июньских облаках. Уже в следующих двух турах предстоят матчи в Красноярске с «Красным Яром» и «Енисеем», и это будет настоящая проверка на прочность.

А напоследок дадим слово одному из тех, кого чествовали обе команды перед началом встречи и чемпионата. Главный врач РК «Стрела» Дмитрий Цуриков рассказал в том числе о том, каким образом его подопечным удалось уберечься от коронавируса. И это несмотря на то, что штат регбийной команды в полтора раза больше, чем в футболе, да и легионеры из Намибии и ЮАР, Австралии и Грузии могли бы заскучать в незнакомой для них Казани. Но…

— Мы строго следовали всем инструкциям органов здравоохранения, проводя тотальную дезинфекцию всего, что возможно: помещений, инвентаря, атрибутики, носили маски, перчатки. Принимали препараты, понимающие иммунитет, ввели строгий запрет на посещение игроками людных мест. По последним данным ВОЗ, можно исключить из числа опасных тех, кто не имеет симптомов заболевания, поскольку заразиться можно только от уже больных людей. В таком случае потенциально опасными могли быть члены семьи, но и здесь члены нашей команды проявили максимум сознательности, находясь на самоизоляции весь период пандемии. Да, это были тяжелые 3 месяца, в том числе и морально, но, прожив их, мы получили здоровый коллектив, о чем говорят все исследования игроков команды.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов