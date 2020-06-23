Гульчачак Назипова: «В этом году в Национальном музее будет только одна выставка, зато какая!»

Что ждет гостей на новой единой стационарной экспозиции, посвященной 100-летию образования ТАССР

Генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова в интервью «Реальному времени» рассказала, с какими потерями и приобретениями музейщики вышли с карантина, что будет на грядущей грандиозной экспозиции и какие раритеты впервые покинут запасники.

От золотой уточки до «Моабитских тетрадей»

— Гульчачак Рахимзяновна, как идет работа над экспозицией, посвященной 100-летию со дня образования ТАССР? Насколько она будет масштабной?

— Впервые за много лет создается единая стационарная выставка главного музея республики, посвященная истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. Основная ее идея — представить разные эпохи посредством значимых событий. В центре показа — человек, деятельность как знаменитых и выдающихся, так и рядовых обычных людей. Богатство крупнейшего музейного фонда Татарстана позволяет нам сделать это ярко и на основе подлинных экспонатов создать интересную, насыщенную реликвиями экспозицию.

— Какой экспонат этой выставки можно назвать самым дорогим? Редким? Оригинальным?

— Все они для меня самые дорогие. В том числе и археологические артефакты, одна золотая уточка — украшение периода ранней Волжской Булгарии — чего стоит! Таких экспонатов на весь мир всего несколько наберется. А вот «Моабитские тетради» Мусы Джалиля и фронтовые блокноты Фатиха Карима — они же единственные в мире.

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. Фото kzn.ru

Впервые за много лет создается единая стационарная выставка главного музея республики, посвященная истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. Основная ее идея — представить разные эпохи посредством значимых событий

И ГАЗ, и У-два-с

— Увидят ли посетители какие-то экспонаты впервые?

— Особое внимание уделяется периоду, связанному с непосредственным созданием ТАССР. Здесь будут представлены ценнейшие экспонаты — первые символы республики: гербы, карты и знамена — личные вещи политических деятелей: Мулланура Вахитова, Гаяза Исхаки и других, стоявших у истоков ее создания. Впервые за долгое время посетители смогут увидеть такие знаковые экспонаты, которые помнят только взрослые наши посетители: легковой автомобиль ГАЗ-А, знаменитый самолет По-2, который изначально назывался У-2, — которые более 30 лет находились в фондах и теперь отреставрированы.

Впервые в экспозиции будет представлен раритет — грузовой автомобиль ГАЗ времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, он был найден в местах боев Второй ударной армии, в которой сражались наши земляки.



— Наверное, и современная республика будет интересно представлена?

— Да, в первый раз мы создаем и раздел, посвященный современному Татарстану. Здесь акцент будет сделан на уникальной модели развития Татарстана как республики, где сохраняется баланс межэтнических и межконфессиональных отношений, идет поступательное инновационное развитие во многих областях жизни общества. Здесь будут представлены продукция ведущих промышленных брендов Татарстана, личные вещи выдающихся людей современности, например деятелей культуры: Ильхама Шакирова, Зили Сунгатуллиной, Альбины Шагимуратовой и других, — материалы о крупных спортивных событиях, например полный комплект наград и факел Универсиады-2013 и другие.

Фото sfu-kras.ru

В первый раз мы создаем раздел, посвященный современному Татарстану. Здесь будут представлены продукция ведущих промышленных брендов Татарстана, личные вещи выдающихся людей современности, материалы о крупных спортивных событиях, например полный комплект наград и факел Универсиады—2013

Что должен уметь настоящий музейщик

— Расскажите о победе вашего сотрудника в республиканском конкурсе «Музей года — 2019», итоги которого подвели сразу после снятия изоляции.

— По результатам конкурса «Музей года — 2019» победителем стала Людмила Аглиуллина, заведующая отделом научно-методической работы ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан». Вообще, конкурс «Музей года» продолжает традиции музейных конкурсов, которые мы организовывали еще с начала 90-х годов. Однако со временем нам захотелось выделить не только музеи, но и конкретных специалистов. Ведь истинный музейщик — это редкая творческая профессия, они как врачи — чем опытнее, тем ценнее. Вот почему в прошлом году и появилась номинация «Профессионал», в которой могли принять участие руководители и сотрудники государственных, муниципальных и ведомственных музеев Татарстана. При этом важным условием участия стал музейный стаж — не менее пяти лет.

Заявки, поданные на конкурс, оценивались по большому количеству критериев: активная научная деятельность, творческий подход к решению профессиональных задач, реализация проектов на основе новейших технологий в музейной сфере и многое другое. Всего было подано 10 заявок. Немного, но для первого раза неплохо.

— Она давно работает в музее? Чем именно занимается?

— Людмила Тагировна работает у нас с 2008 года. Она активно участвует в организации республиканских научно-практических семинаров и конференций Национального музея РТ и мероприятий Ассоциации музеев Татарстана, является членом ИКОМ. Разрабатывает учебно-методические лекции и пособия, осваивает и проводит экскурсии по музею, применяя интерактивные методы работы с различной аудиторией, прежде всего молодежной. Разрабатывает и проводит мастер-классы, интерактивные лекции, музейные квесты, ролевые игры. Старается регулярно участвовать с выступлениями в международных, всероссийских, региональных республиканских, конференциях, чтениях, семинарах. И вообще она очень профессиональный специалист, несмотря на свою сравнительную молодость — ей 35 лет.

— Наверное, это не единственная победа Национального музея в конкурсе?

— Да, но победа в номинации «Профессионал» стала для нас важным событием.

Людмила Аглиуллина, заведующая отделом научно-методической работы ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан». Фото vk.com

Музей нового времени и жестких правил

— После пандемии как будут работать музей и его филиалы? Как, на ваш взгляд, повлияла пандемия на музейную работу в целом? Есть ли плюсы (например, новые формы работы)?

— Мы надеемся, что после улучшения эпидемиологической ситуации работа музеев развернется в полной мере. Сейчас мы соблюдаем все санитарные нормы: посетители допускаются в экспозицию только при наличии индивидуальных средств защиты — масок и перчаток, соблюдается социальная дистанция, проводится регулярная санитарная обработка и проветривание экспозиционных залов и так далее. Сложившаяся ситуация позволила музеям внедрить новые методы работы с посетителями, сделав упор на проведение мероприятий, лекций, музейных занятий, экскурсий и выставок в онлайн-режиме. Так, впервые мы провели акцию «Музейная весна Татарстана» в режиме онлайн, что привлекло внимание тех, кто редко ходил в музей. Вынужденная самоизоляция подтолкнула многие музеи республики расширить присутствие в интернете и привлечь внимание к своим коллекция и мероприятиям широкой аудитории. Изменение формата показало, что музеи готовы вносить необходимые корректировки в свою работу и отвечать на вызовы времени.

— Новые правила, например соблюдение дистанции, приживутся ли они в дальнейшем? Ведь музей предполагает еще и общение людей, обмен мнениями, мероприятия?

— Безопасность посетителей у нас в приоритете. Конечно, соблюдение санитарных норм усложняет общение посетителей с сотрудниками музея и непосредственно экспонатами. Музеи — место отдыха и приобщения к истории и культуре, открытое демократичное пространство, мы надеемся, что после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки правила социального дистанцирования останутся в прошлом. Мы будем рады возвращению нарушителей музейной тишины. Но думаю, что эта ситуация нас научила соблюдать элементарные нормы личной гигиены. Ну и конечно, натолкнула на необходимость приобретения и установки специальных технических средств по очистке и дезинфекции воздуха.

Фото Ильи Репина

Мы вынуждены перенести проведение нашего фестиваля «Восток — Запад: Отечественные войны России». Формат проведения экскурсий, лекций и мероприятий тоже изменился, сейчас мы обслуживаем группы численностью не более пяти человек, делаем упор на индивидуальные и городские экскурсии

«Восток — Запад» и другие — переносятся

— Как будут проходить в новых условиях, например, мероприятия во дворе музея, связанные с реконструкцией исторических событий? Изменятся ли мастер-классы, музейные встречи и лектории?

— Согласно Указу руководства республики, до конца года отменены все массовые мероприятия. К сожалению, в связи с этим мы вынуждены перенести проведение нашего фестиваля «Восток — Запад: Отечественные войны России». Формат проведения экскурсий, лекций и мероприятий тоже изменился, сейчас мы обслуживаем группы численностью не более пяти человек, делаем упор на индивидуальные и городские экскурсии.

— Какие еще выставки мы сможем увидеть до конца года?

— Главным событием этого года для нас станет открытие новой экспозиции к 100-летию образования ТАССР «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Другие запланированные выставки, к сожалению, пока перенесены на следующий год.