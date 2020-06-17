«Рубин» опроверг слухи о коронавирусе у Зуева

Пресс-служба казанского «Рубина» опровергла информацию о заражении полузащитника Александра Зуева коронавирусной инфекцией. По данным клуба, все футболисты здоровы и готовятся к возобновлению сезона.

«На сегодняшний день все футболисты, включая Зуева, чистые. У Александра отрицательный тест», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Рубина».

Ранее некоторые источники сообщали о заражении Зуева коронавирусом.

Напомним, в среду стало известно о шестерых заболевших игроках в «Ростове». Сразу после этого 42 представителя ростовского клуба ушли на карантин, а их матч против «Сочи» может быть отменен.