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Александр Хмелевский пропускает матч с «Сочи»

18:34, 18.09.2026

Казанцы опубликовали состав на игру с южанами

Александр Хмелевский пропускает матч с «Сочи»
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал стартовый состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что вне состава на матч с «Сочи» оказались Семен Терехов, Александр Хмелевский и Максим Арефьев.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Максим Арефьев (Александр Столпеченков).

Первое звено: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Кевин Хейс — Кирилл Семенов — Артем Галимов.

Второе звено: Степан Терехов — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Егор Соколов.

Третье звено: Никита Евсеев — Альберт Яруллин, Максим Быков — Андрей Стась — Равиль Якупов.

Четвертое звено: Александр Иванов, Никита Дыняк — Дмитрий Кателевский — Алексей Пустозеров.

Евгений Романов

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