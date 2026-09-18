Александр Хмелевский пропускает матч с «Сочи»
Казанцы опубликовали состав на игру с южанами
«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал стартовый состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Отметим, что вне состава на матч с «Сочи» оказались Семен Терехов, Александр Хмелевский и Максим Арефьев.
Состав «Ак Барса»:
Вратари: Максим Арефьев (Александр Столпеченков).
Первое звено: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Кевин Хейс — Кирилл Семенов — Артем Галимов.
Второе звено: Степан Терехов — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Егор Соколов.
Третье звено: Никита Евсеев — Альберт Яруллин, Максим Быков — Андрей Стась — Равиль Якупов.
Четвертое звено: Александр Иванов, Никита Дыняк — Дмитрий Кателевский — Алексей Пустозеров.
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