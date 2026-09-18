Казань примет первый этап Гран-при России по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 16 по 19 октября

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Первый этап серии Гран-при России по фигурному катанию состоится в Казани. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут с 16 по 19 октября. Кроме того, столица Татарстана примет третий этап юниорской серии Гран-при — 13–16 октября.

Ранее этапы планировали провести в Нижнем Новгороде, но 8 сентября местная федерация сообщила, что город не сможет их принять. Причины отмены не уточнялись.

Финал Гран-при России пройдет в Саранске с 25 по 28 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что Валиева выступит на Passio Tour 2026 в Мексике.

Алсу Сабирзанова