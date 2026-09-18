Международная федерация хоккея на траве сняла санкции с россиян

Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики

Фото: предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

— Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России, — написал Дегтярев в своем канале в мессенджере Max.

FIH отстранила россиян от международных соревнований в начале 2022 года. В феврале 2026-го федерация допустила российских спортсменов к международным турнирам.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo сняла ограничения на проведение турниров в России. Решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне.

Алсу Сабирзанова