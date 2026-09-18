Защитник «Рубина» Арройо не попал в окончательный список сборной Колумбии

Ранее главный тренер казанцев Франк Артига сообщал, что футболист поедет в расположение национальной команды

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Андерсон Арройо не попал в окончательный список сборной Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с «Родиной» (1:1) главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что Арройо поедет в расположение своей национальной команды. Однако позже выяснилось — тренерский штаб колумбийцев не стал включать его в состав.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, «Рубин» занимает шестое место после девяти сыгранных туров в чемпионате России. Впереди команды ждет пауза на матчи сборных длиной более трех недель.

Следующую игру «Рубин» проведет 11 октября в Казани против московского «Динамо» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин