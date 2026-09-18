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«Ак Барс» уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:44, 18.09.2026

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«Ак Барс» уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в «Большом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Никита Дыняк и Артем Галимов.

У «Сочи» голы забили Максим Коростелев, Кэмерон Ли и Денис Венгрыжановский.

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Лады» 21 сентября.

Евгений Романов

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