«Ак Барс» уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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«Ак Барс» потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в «Большом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Никита Дыняк и Артем Галимов.
У «Сочи» голы забили Максим Коростелев, Кэмерон Ли и Денис Венгрыжановский.
Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет против «Лады» 21 сентября.
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