«Начинаем более активно проводить проверки»: ЦБ оценит устойчивость банков

С 1 июля начнется проверка банков России на устойчивость

Центробанк с выходом российской экономики из режима самоизоляции возобновит инспекционные проверки банковского сектора. С конца июня аудиторы ЦБ вернутся туда, где проверки прервались, а с 1 июля начнется повсеместная оценка экономического положения банков, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации российских банков в онлайн-режиме. При этом она допустила возможность стресс-тестирования из-за ожидаемого сокращения прибыльности банковского сектора по итогам 2020 года.

«Посткарантинная» проверка на устойчивость

Банковскому сектору предстоит большая «посткарантинная» проверка регулятора на устойчивость к макроэкономическим шокам, которые банки испытали во время пандемии.

«Мы возобновляем нашу надзорную работу, — заявила сегодня зампред Банка России Ольга Полякова, выступая на съезде Ассоциации российских банков. — Начинаем более активно проводить проверки и будем делать на постоянной основе, как и прежде. И конечно, будут вопросы стресс-тестирования, оценки вероятности получения убытков, дефолта ваших клиентов, по которым приняты решения о реструктуризации кредитов, — все это станет основным (основными темами, — прим. авт.) во время встреч для обсуждения», — обрисовала она общий периметр будущей работы. Таким образом, Полякова ясно дала понять, что инструмент стресс-тестирования будет использоваться достаточно широко для измерения самочувствия банковской системы после первой волны пандемии.

Зампред ЦБ напомнила, что стресс-тестирование уже применялось по отношению к крупным банкам. «Пока мы эту работу провели по отношению к крупным и значимым по размерам активов банкам, теперь начинаем обсуждение результатов стресс-тестирования с каждым банком в отдельности», — рассказала она.

Напомним, в мае ЦБ РФ провел стресс-тесты крупнейших банков России, и их результаты оказались удовлетворительными. Для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе. Общий потенциал российской банковской системы абсорбировать убытки без нарушения какого-либо из обязательных нормативов превышал сумму в 5 трлн рублей.

Продолжая тему стресс-тестирования, Ольга Полякова отметила, что, «наверно, многие банки находятся в состоянии пересмотра своих инвестпланов, проводят стресс-тесты, чтобы точно определить, к какому результату придут к концу года».

Что покажут итоги первого полугодия

Сигнальным индикатором в этой оценке для ЦБ станут финансовые результаты банков по итогам первого полугодия. «Прибыль банковского сектора в этом году будет сокращаться, и это абсолютно очевидно, все это прекрасно понимают, — поделилась Полякова опасениями. — И соответственно, произойдет падение доходности, будут потенциальные убытки от дефолтов клиентов, — прогнозирует она. — Мы внимательно будем анализировать динамику и структуру финансового результата. И наше внимание будет обращено на выполнение наших рекомендаций о невыплате дивидендов по итогам 2019 года», — предупредила зампред ЦБ.

Банк России рекомендовал отсрочить вынесение решений по выплате дивидендов, предложив перенести их на конец августа — сентябрь 2020 года: «Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности».

Полякова еще раз напомнила, как важно понимать уровень нагрузки, ложащейся на капитал каждого банка.

«Будет ли потребность в проведении докапитализации, в том числе за счет прибыли? Мы полагаем, что, исходя из текущих экономических условий и прогнозов, целесообразно направлять прибыль на докапитализацию банков и поддержку кредитования экономики на среднесрочную перспективу», — пояснила она суть рекомендаций ЦБ.



Реструктуризация на 2,5 триллиона рублей

Банки в рамках мер по поддержке экономики уже реструктуризировали кредиты на общую сумму в 2,5 трлн рублей — такая сумма прозвучала в ходе сегодняшней встречи. Банковский сектор в связи с этим интересуется, когда кончится режим послаблений.

В ответ на это Полякова напомнила о том, как ЦБ, в свою очередь, помогает коммерческим банкам: во-первых, принято решение о снижении отчислений в Фонд обязательного страхования (дает экономию в 70 млрд рублей); во-вторых, банкам отменили макронадбавки по ипотечным кредитам. Дефицита ликвидности в банковской системе, по мнению регулятора, не наблюдается.

«Мы наблюдаем за действием эффектов, которые были нами введены, за действием надзорных послаблений. И я бы хотела подчеркнуть, что вопрос о пролонгации этих послаблений будет рассматриваться нами комплексно. Но я хочу напомнить всем о 2014—2015 годах, когда также принимались решения о различных послаблениях. В 2016—2017 годах банковский сектор постепенно выходил из такого рода послаблений. Безусловно, когда мы будем оценивать необходимость поэтапного выхода, необходимость продления этого срока, мы будем учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации», — сказала спикер.

С 1 июля ЦБ возобновит экономическую оценку банков, в связи с этим Полякова рекомендует кредитным организациям уже сейчас самостоятельно подготовить прогноз по тем своим показателям, которые повлияют на оценку экономического положения.



«Кризис — это проверка на прочность. Спасательный трос всегда должен быть наготове, и от его прочности зависит ваше будущее. И банкам, имеющим незначительный запас капитала, будет сложно», — резюмировала представительница ЦБ РФ.