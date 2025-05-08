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Экономика

Биткойн впервые с февраля превысил отметку в $100 тыс.

18:58, 08.05.2025
Биткойн впервые с февраля превысил отметку в $100 тыс.
Фото: Реальное время

Стоимость биткойна впервые с 7 февраля поднялась выше $100 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance. К 18.32 криптовалюта выросла на 3,62% и достигла $100 630.

Ранее, 7 апреля, биткойн опускался ниже $75 тыс. — минимальной отметки с ноября прошлого года. Тогда курс падал до $74 631, а 26 февраля впервые с ноября 2024 года цена опускалась ниже $85 тыс.

Анастасия Фартыгинак

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Экономика

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