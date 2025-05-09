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Владимир Зеленский ввел санкции против двух казанских компаний

20:41, 09.05.2025

В «черный список» вошли 58 физлиц, 67 российских предприятий и три фирмы из Ирана, Узбекистана и Китая

Владимир Зеленский ввел санкции против двух казанских компаний
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции В «черный список» вошли 58 физлиц, 67 российских предприятий и три фирмы из Ирана, Узбекистана и Китая.

Кроме того, санкции распространяются и на две казанские компании. Одной из них стало ООО «Новые технологии».

На сайте предприятия указано, что фирма оказывает комплекс услуг по разработке, проектированию, монтажу «под ключ» и обслуживанию оборудования, поставляемого напрямую от ведущих производителей.

Второй компанией стала «Химтрейд», которая базируется на Декабристов. Основной вид ее деятельности — оптовая торговля химическими продуктами.

Санкции вводятся на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Елизавета Пуншева

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