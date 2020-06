Таяние вечной мерзлоты: изменение климата может оказаться проблемой для арктической инфраструктуры России

Одной из возможных причин экологической катастрофы в Норильске — масштабного и суперрезонансного разлива топлива из резервуара «Норникеля» — может быть оседание грунта из-за таяния вечной мерзлоты. Об этой версии публично говорят и в самом «Норникеле». В таком случае, эта авария может быть предвестником еще больших катастроф: как пишет Майк Экель в материале для Radio Free Europe, таяние вечной мерзлоты может нанести непоправимый урон всей российской инфраструктуре на арктической земле — от заводов до жилых домов.

Спустя всего несколько дней после того, как тысячи тонн дизельного топлива просочились из резервуара для хранения и превратили воды арктической реки в болезненно пурпурно-красную жидкость, горнодобывающий гигант, которому принадлежали резервуары, дал предварительное объяснение того, что произошло.

«Особое внимание уделяется анализу риска оседания почвы в условиях вечной мерзлоты под особо опасными структурами», — говорит крупная российская горнодобывающая компания «Норильский никель».

Несколько дней спустя один из руководителей «Норильского никеля» повторил эту оценку.

«Возможно, это была потеря целостности из-за оттаивания недр», — сказал Сергей Дьяченко государственному телеканалу «Россия-24» 4 июня.

А 5 июня Следственный комитет РФ распорядился провести «всестороннюю проверку нефтяных резервуаров по всей стране», чтобы предотвратить аналогичную ситуацию, касающуюся особо опасных конструкций, расположенных в местах, подверженных таянию вечной мерзлоты».

Тысячи тонн дизельного топлива просочились из резервуара для хранения и превратили воды арктической реки в болезненно пурпурно-красную жидкость. Фото rferl.org

По оценкам экологических групп, разлив, который оценивается примерно в 20 000 тонн или 146 000 баррелей, является одним из крупнейших в России за всю историю.

И тот факт, что оттаивание вечной мерзлоты, по-видимому, привело к растрескиванию резервуара, может быть предвестником того, что может происходить с возрастающей частотой для стареющей промышленной арктической инфраструктуры России.

Отступающие ледяные шельфы

Изменение климата имеет определенные положительные стороны для России, где почти две трети страны, по оценкам, являются вечной мерзлотой — почвой, которая до недавнего времени никогда полностью не оттаивала даже в жаркое арктическое лето.

Удаление шельфовых ледников означает, что 24 000 километров арктического побережья страны более доступны для торговли. Судоходство может перемещаться из Восточной Азии в Европу в более короткие сроки. Фермеры и агропромышленные предприятия также смогут обрабатывать больше земли и подталкивать Россию к увеличению производства и экспорта продуктов питания.

Обратная сторона оттаивающей Арктики очень существенна — и для окружающей среды потенциально катастрофическая.

Оттаивание вечной мерзлоты может привести к смещению или опусканию грунта. Это ставит под угрозу все: от резервуаров для хранения нефти до устаревших трубопроводов, фабрик и жилых зданий, спроектированных для стабильной, в основном замерзшей, земли, которой уже нет.

«Во времена глобального изменения климата эта проблема характерна для Арктического региона», — говорится в заявлении «Гринпис Россия» через несколько дней после того, как стал ясен масштаб разлива Норильска.

«Вечная мерзлота менялась на протяжении многих лет, и не только в России [но также] в Канаде [и] в скандинавских странах. Мало кто обращал на это внимание. И мало кто обсуждает это открыто. Трудно сказать, что именно произошло с разливом дизельного топлива. Но не когда дело доходит до промышленной инфраструктуры, такой как «газопроводы, нефтепроводы, фабрики и мастерские, — многие из этих объектов были построены в таких опасных зонах», — рассказал RFE Александр Федоров, заместитель директора Института вечной мерзлоты Мельникова в сибирском городе Якутске.

Чрезвычайные ситуации



Реакция Кремля подчеркнула масштабы инцидента, произошедшего недалеко от Норильска, сильно загрязненного промышленного города с населением 180 000 человек, расположенного примерно в 2900 км к северо-востоку от Москвы.



Сотни инженеров и аварийный персонал были доставлены в регион, чтобы попытаться устранить утечку топлива и очистить окружающую среду. Нефтесохранительные боны были установлены на реке Амбарная, чтобы попытаться предотвратить утечку разлива в озеро вниз по течению, а затем в Карское море.

Но 9 июня разлив уже достиг озера, примерно в 20 километрах вниз по течению от Норильска, сообщил региональный губернатор государственного телевидения.

По оценкам главы российского экологического регулятора, ущерб может исчисляться сотнями миллиардов рублей. Ведется множество уголовных расследований, и четверо сотрудников подразделения, которые присматривали за топливными баками, были задержаны.

Еще одно свидетельство недовольства Кремля появилось 7 июня, когда президент Владимир Путин открыто показал, что он публично руководство компании во время телеконференции.

«Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, все будем узнавать из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал он.

Сотни инженеров и аварийный персонал были доставлены в регион, чтобы попытаться устранить утечку топлива и очистить окружающую среду. Фото rferl.org

Путин раскритиковал Владимира Потанина, президента холдинговой компании «Норильский никель», за то, что он не заменил топливный бак ранее. Потанин — один из самых богатых людей России, большая часть его состояния связана с большим и высокодоходным «Норильским никелем».



«Если бы своевременно поменяли, — пожурил Потанина Путин, — и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании» — сказал Путин.

Советская экспертиза

В советское время центральные планировщики инвестировали огромные суммы в создание сибирской и арктической инфраструктуры страны, строительство целых городов и поселков для поддержки важнейшей экономической деятельности, такой как добыча полезных ископаемых или разведка нефти и газа.

Распад Советского Союза привел к медленной гибели десятков таких моногородов, поскольку правительство прекратило субсидии, а жители искали работу в более устоявшихся местах.

Но большая часть промышленной инфраструктуры осталась на месте: дороги, железнодорожные пути, телекоммуникации и линии электропередач, а также трубопроводная сеть, которая уступает только Соединенным Штатам по своей длине.

Это проблема и для городов, где советские строители кладут десятки зданий на опалубку, загнанную глубоко в вечную мерзлоту, — как способ удержать тепло от таяния здания и помочь заморозить землю во время холодных зим.

В настоящее время вечная мерзлота все равно тает, что может привести к серьезным, широко распространенным структурным повреждениям в ближайшие годы.

Например, в Якутске, городе с населением около 310 000 человек, более 1000 зданий считаются подверженными риску, так как оттаивание вечной мерзлоты ослабляет фундаменты или бетонные опоры, вбиваемые глубоко в землю, на которой стоят здания.



Таяние вечной мерзлоты — особая проблема в Норильском регионе, который прогревается быстрее, чем некоторые другие части российской Арктики. По данным правительства, в мае в регионе наблюдалась температура выше среднего.

«Ущерб и риски, связанные с оттаиванием вечной мерзлоты, безусловно, возрастут. Это то, чего мы ожидаем», — сказал Гвидо Гроссе, ученый из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера в Бремерхафене, Германия.

Он также утверждал, что еще не ясно, можно ли винить исключительно оттаивание вечной мерзлоты в разливе в России, или это был более широкий вопрос технического обслуживания объектов.



«Это не происходит внезапно, это занимает какое-то время — месяцы или годы, о которых мы говорим», — сказал он «Радио Свобода». «Если вы заботитесь о своей инфраструктуре, и вы поддерживаете ее и проверяете, то важен надлежащий мониторинг».

Советские ученые были первопроходцами в арктической инженерии, но многие накопленные исследования и опыт со временем были потеряны, сказал Гросс.

«Часть знаний была потеряна через 20 и 30 лет после перестройки», — сказал он, имея в виду примерно полдесятилетия до распада Советского Союза в 1991 году. «Инфраструктура начала разрушаться, обслуживание объектов не могло продолжаться надлежащим образом».

Федоров из института Мельникова сказал, что подобные аварии часто происходят в результате небрежности или урезания бюджетов строителями, стремящимися снизить расходы.

Фото rferl.org

«Путин давно знает об этих проблемах, но для местных руководителей и владельцев заводов все дело в деньгах — нужны большие деньги», чтобы модернизировать трубы, заводы и аналогичную инфраструктуру, сказал он.

«И поэтому многие люди не хотят тратить деньги», — сказал Федоров.

