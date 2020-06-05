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Потанин готов потратить на ликвидацию экологической катастрофы в Норильске от 10 млрд рублей

14:52, 05.06.2020
Потанин готов потратить на ликвидацию экологической катастрофы в Норильске от 10 млрд рублей
Фото: kremlin.ru

На совещании президента РФ Владимира Путина с зоозащитниками и экологами глава «Норникеля» Владимир Потанин доложил, что на устранение последствий от разлива топлива в Норильске потребуется не менее 10 млрд рублей. Миллиардер добавил, что компания займется ликвидацией на собственные средства.

«Сколько нужно — столько и потратим», — пообещал бизнесмен.

В Росприроднадзоре согласились, что ущерб от ЧП составляет миллиарды рублей.

Напомним, что в результате разлива топлива в Норильске был введен режим ЧС федерального масштаба. Акции потанинского «Норникеля» стали опускаться в цене. В результате чего бизнесмен потерял $1,5 млрд своего состояния.

ОбществоВластьБизнес
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