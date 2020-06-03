Путин о ситуации в Норильске, где скрывали информацию о разливе топлива: «У вас там все в порядке со здоровьем?»

Президент России Владимир Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального характера в связи с разливом топлива.



29 мая из-за разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги в Норильске вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.

Путин поинтересовался у губернатора Красноярского края Александра Усса, почему органы власти узнали об этой ситуации только через два дня.

«Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?» — отметил он.

