«Такая была жизнь»: «Реальное время» отметило 100-летие ТАССР ударной фотовахтой

Рассказываем, как создавался уникальный проект

Накануне вышел трехсотый, заключительный выпуск проекта «Реального времени» «Фотомарафон «100-летие ТАССР»: от Татарии — к Татарстану». Стартовав 19 августа прошлого года публикацией «Празднование образования республики, 1920 год», этот фотосериал не прекращался ни на день и получил — несколько неожиданно для нас самих — довольно мощную обратную связь.

«Вот где настоящая красота была!»



Видимо, дело в том, что в этом проекте преломилась история всей большой страны. Любому россиянину старше сорока понятны (а многим и «ностальгичны») фотографии больших строек, первомайских демонстраций или незатейливого «совкового» отдыха на природе. В то же время за время выхода проекта в нем накопилось и немало чисто татарстанского, уникального — как, например, в выпусках «Подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990 год», «Празднование добычи 2-миллиардной тонны нефти, Альметьевск, 1981 год» или «Основатели группировки «Тяп-Ляп», 1970-е годы» и других.

Лучше всего этот вывод иллюстрируют комментарии читателей: «Такая была жизнь. Спасибо за материал». Или: «Такие классные фотографии, живые, без наигранной улыбки...» («Студенты КАИ на демонстрации 7 ноября, начало 1980-х»). Или даже: «Вот где настоящая красота была. Не то что сейчас конкурсы красоты... победит тот, на ком больше «штукатурки» (под выпуском о первом конкурсе красоты в Казани в 1988 году).

Празднование добычи 2-миллиардной тонны. На переднем плане — герой Соцтруда, оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» Анвар Сафиуллин с капсулой нефти

Подбирая темы выпусков, мы, естественно, отталкивались от фотографий, точнее, от их наличия. Нет фотографии — нет сюжета. Поэтому какие-то важные события истории ТАССР, нам, возможно, не удалось отразить в силу отсутствия фотоматериала. Но таких было немного.

А наибольший интерес у читателей, если судить по количеству просмотров, вызвали вот эти публикации: «Истощенные дети, 1920 год»; «Мальчик с медвежонком на улицах Казани, 1926 год»; «Крестьянская семья собирает сено после просушки у дома, 1934 год»; «Эскиз флага Татарской АССР, 1938 год»; «9 мая 1945 года на улице Баумана»; «Минтимер Шаймиев с однокурсниками, 1954 год»; «Здание магазина «Детский мир» в Кукморе, 1950-е годы»; «Строительство казанского цирка, 1960-е годы»; «Берег Камы до затопления, 1960-е годы»; «Проводы ансамбля Ильгама Шакирова «Идель» на гастроли, 1970 год»; «Основатели группировки «Тяп-Ляп», 1970-е годы; «Казанские модницы, 1976 год».

Мальчик с медвежонком на улицах Казани, 1926 год

Краеведы — наше все

Все 300 выпусков (а работа над ними заключалась не только в написании текста публикации, но и в поиске того самого фотоматериала) подготовила наш журналист Людмила Губаева. По ее словам, основным источником фотографий стали краеведческие музеи в городах и весях Татарстана, музеи крупных предприятий, архивы. Большинство музеев сразу и охотно шли навстречу, особенно музеи небольших городов. Например, Лениногорский краеведческий музей, где к большой отзывчивости сотрудников «прилагался» еще и такой же фотоархив. Хотя и негативный опыт тоже был. Директор краеведческого музея одного из городов юго-востока республики, выслушав просьбу нашего корреспондента, раздраженно заявила: «У меня нет времени на это, я тут одна».

Но обратных примеров гораздо больше — Людмила даже боится упустить кого-то из виду. Это и Чистопольский литературно-художественный музей с его уникальным архивом фотографий эвакуационного периода, и музей истории КГАСУ, который «давал фактуру» — например, фото здания Казанского института коммунального строительства на улице К. Маркса (сейчас там располагается Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина) с металлическим профилем Ленина на фасаде, провисевшим там всего несколько лет («Занятие по архитектуре в КИИКСе, 1935 год»), и краеведческий музей Набережных Челнов, предоставивший множество «докамазовских» фотографий с видами давно утраченных Челнов, и Елабужский государственный музей-заповедник. А еще — отраслевые музеи и музеи предприятий: например, музей нефти Лениногорского НГДУ ПАО «Татнефть», музеи Казанского авиационного завода, ОАО «Татхимфармпрепараты», Зеленодольского судостроительного завода и многие другие.

Здание Казанского института инженеров гражданского строительства, весна 1948 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Иногда помощь в сборе материала приходила сама. Музей КМПО прислал целый набор фотосюжетов — например, из этого родился один из самых трогательных материалов — об отдыхе рабочих предприятия в Пустых Морквашах, привезенных туда на теплоходе с духовым оркестром. На электронный адрес, указанный в конце каждого выпуска, приходили уникальные фотографии от наших читателей. Так, казанский физик Марат Шарипов прислал несколько фотографий и описание истории жизни своего отца, вирусолога Шамиля Шарипова — одного из немногих татар, занесенных в Книгу Почета Социалистической Республики Вьетнам («Шамиль Шарипов в составе интернациональной группы специалистов, Ханой, 1971 год»).

Не исключено, что фотомарафон «100-летие ТАССР: от Татарии — к Татарстану» обретет продолжение. Во всяком случае, в редакции родилась идея издать на его основе книгу-фотоальбом. Этот вопрос сейчас прорабатывается, так что вскоре, возможно, мы увидим воплощение этого проекта в бумажном виде.