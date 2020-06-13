Испания в стиле киберпанк, исторические шаги Клоппа и главный шанс «Лацио» за 20 лет

Если вы не следили за европейскими чемпионатами до пандемии, то вот несколько причин, почему стоит начать

Эти выходные с полным правом можно назвать днями воскрешения большого европейского футбола. Вслед за немецким чемпионатом «оживают» Испания и Италия, а вскоре к ним присоединится и Англия. О главных интригах продолжения Ла Лиги, Серии А и АПЛ — в материале «Реального времени».

Италия вернулась Кубком. В Серии А наконец-то возможен неожиданный чемпион

«Кока-Кола Кубок Италии» (именно так называется теперь этот турнир) вчера официально провозгласил — футболу на Апеннинском полуострове быть.

Самые титулованные клубы Италии последних десятилетий, «Ювентус» и «Милан», сошлись накануне в ответном матче на «Альянц Стэдиум» (бывший «Ювентус Стэдиум»), чтобы выяснить, почему «Ювентус» вновь более достоин финала Кубка и устремится к очередному своему трофею.

Сегодня же в 22:00 по Москве на стареньком неаполитанском «Сан-Паоло» сойдутся во втором полуфинале другие команды-украшения итальянского футбол — «Наполи» и «Интер», и здесь предугадать победителя, пожалуй, сложнее. Да, «Наполи» в марте остановился на шестом месте, а «Интер» держится в тройке, но расклад сил в данный конкретный период после возобновления футбола установить практически невозможно.

Слабая сторона неаполитанцев в том, что их главная звезда форвард Аркадиуш Милик не желает продлевать контракт, рассчитывая на продолжение карьеры в «Ювентусе». Так что с отдачей на поле могут быть проблемы, учитывая, что президент неаполитанцев уже вступил в некую войну нервов с поляком. Его контракт заканчивается следующим летом, и Аурелио де Лаурентису необходимо срочно продавать игрока, пока он еще чего-то стоит.

Зато в пользу «адзурри» гостевая победа в первом матче, а стало быть, дома нужно просто не проиграть.

Впрочем, 22-летняя восходящая звезда «Интера» Лаутаро Мартинес тоже сегодня сидит на чемоданах, изучая путеводитель по Барселоне — каталонцы давно заявляют о намерении выкупить его контракт, и такая возможность представится им в июле. Так что, получается, сегодня нас ожидает битва команд с немотивированными лидерами.

Что интересно, в остатке нынешнего розыгрыша Кубка отменили правило дополнительного времени — команды сразу будут приступать к серии пенальти. Такое решение было принято, чтобы футболисты избежали дополнительных нагрузок и травм в дни повышенной опасности заразиться. При этом правило гостевого гола остается в силе.

Финал назначен уже на среду 17 июня, и он обещает стать настоящим украшением вернувшегося в Европу футбола.

Впрочем, и регулярный чемпионат Серии А еще вполне может преподнести сюрприз. Столичный «Лацио» идет, наступая на пятки действующему чемпиону «Ювентусу» с отставанием всего на одно очко. А поскольку туринцам еще предстоит борьба в Лиге чемпионов, где не все так гладко, как хотелось бы, а также в Кубке Италии, то такое «разбрасывание» может выйти боком «Юве». «Лацио» может воспользоваться нагрузками конкурента и вытянуть остаток сезона на свежести — у римлян других турниров не осталось. Поэтому будет славная борьба за чемпионство. Давненько в Италии не было чемпионов не из числа признанных топов, а «лациале»выигрывали скудетто последний раз ровно 20 лет назад.

Звук трибун из FIFA и «нарисованные» болельщики. Ла Лига в стиле киберпанк

Испанский чемпионат вернулся к жизни даже на день раньше своего итальянского соседа, но почти на месяц позже немцев. Зато у испанцы могут похвастать инновационными технологиями, призванными изобразить футбольную атмосферу на стадионах. Вопрос лишь в том, насколько они удачны и не убивают ли саму идею живой игры.

Если коротко, то теперь трансляции Ла Лиги — это нечто среднее между живым футболом и игровым симулятором. От живого — то, что происходит на поле, от знаменитого симулятора FIFA от EA Sports — футбольный антураж, а конкретно шумовое наполнение стадионов. Теперь на трансляциях звучит интершум других матчей, который EA записывала для своей игры. Причем оператор должен оперативно подбирать интенсивность звучания трибун, соответствующую тому, что происходит на поле.

Но Ла Лига пошла еще дальше, наняв компанию, которая наполнила трибуны и визуально. Возможность «нарисовать» болельщиков была предоставлена норвежской компании Vizrt, которые уже не первый год специализируется на графике для спортивных трансляций — они создают точную 3D-копию стадиона, обозначают там разметку, рекламу прямо на поле или на щитах и вот теперь дорисовывают болельщиков на трибунах.

В севильском дерби, которое открыло продолжение чемпионата Испании (2:0 в пользу «Севильи»), было заметно, что специалисты визуально заполняют трибуны только на нижнем ряду, а при смене кадров пустые места все-таки заметны. Только ради того, чтобы заценить такой «футбол будущего», выглядящий как картинка из фильмов в жанре киберпанк, стоит обратить внимание на испанскую лигу. В АПЛ ожидается такое же новаторство, и, кроме того, норвежцы готовы оперативно помочь и РПЛ.

Что же касается самого футбола, то здесь в чемпионской гонке все по-старому — за золото борются «Барселона» и «Реал», который до перерыва сумел поправить положение в чемпионате и нагнать каталонцев. А ведь осенью говорили, что этот сезон для «сливочных» потерян. Сейчас разрыв между заклятыми друзьями составляет всего 2 очка, а значит, нас ждет напряженная концовка.

Последние шаги «Ливерпуля» к золоту. За этой красивой историей стоит последить

В отличие от своих южных коллег, футболисты с туманного Альбиона приступят к активной игровой деятельности лишь со следующих выходных.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа наверняка не упустит шанс отметить первое за последние 30 лет золото для «мерсисайдцев». 25 очков разницы между «красными» и ближайшими преследователями из «Манчестер Сити» и то, как подопечные Клоппа проводят товарищеские матчи (последний, против «Блэкберна», закончился со счетом 6:0), оставляют лишь один вопрос: в каком туре произойдет оформление чемпионства. Есть полная уверенность, что уже в ближайших трех турах. И, пожалуй, ради такого события стоит следить за Англией, ведь как ни старались продолжить славные мерсисайдские традиции Жерар Улье, Рой Эванс и Рафаэль Беннитес, но главный английский трофей им не покорился — обходили либо Фергюсон, либо Моуринью.

Клопп, работающий с командой с 2015 года, в 2018-м дошел до финала Лиги чемпионов и лишь по причине нелепых ошибок вратаря упустил трофей, однако уже в следующем розыгрыше все-таки взял заветного «ушастого». Теперь для полного счастья и признания у болельщиков ему остается выиграть главный английский трофей. Пожалуй, каждому поклоннику спорта стоит запечатлеть в памяти эти последние исторические шаги немецкого специалиста к мечте целого поколения болельщиков. Ведь он вновь сделал «Ливерпуль» главным топ-клубом Англии.

Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии

Напоследок отметим и главный европейский турнир, возобновление которого намечено на 8 и 9 августа. На днях стало известно, что весь оставшийся розыгрыш пройдет в Португалии, как в стране, наименее пострадавшей от коронавируса.

По последней информации немецкого издания Bild, в Лиссабоне состоится не только финальный мини-турнир Лиги чемпионов, но и ответные матчи 1/8 финала, что может вызвать вопросы у представителей (и болельщиков) тех клубов, которые сыграли первый матч в гостях, но права на ответный домашний поединок не получили.

Таким образом, в столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч — 2:1), «Бавария» — «Челси» (3:0), «Ювентус» — «Лион» (0:1) и «Барселона» — «Наполи» (1:1). В 1/4 финала уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».