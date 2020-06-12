«Ковидный» День России: как страна будет отмечать «свой» праздник во время эпидемии коронавируса

В основном, конечно же, онлайн

Фото: Илья Репин

12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете — именно к этому событию в 1992 году приурочили День независимости России, впоследствии ставший просто Днем России. «Реальное время» узнало, как в российских регионах будут отмечать самый молодой государственный праздник в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Казань: граффити с Тукаем и раздача ленточек-триколоров



В Казани разнообразные тематические акции объединены в декаду мероприятий ко Дню России. Так, до 15 июня в городе проходит донорская акция ко Дню России и Всемирному дню донора. Участникам акции необходимо пройти регистрацию на сайте.

На улице Баумана установили тематическую рекламную конструкцию с изображением карты России, оформленной в цветах отечественного триколора. Каждый желающий сможет написать на баннере свои пожелания стране к ее Дню и сделать селфи на фоне прессволла. Кроме того, на центральной улице столицы Татарстана проходит акция «Люблю Россию» с раздачей 7 тыс. ленточек-триколоров.

Также 12 июня Казань станет участником всероссийского фестиваля стрит-арта, посвященного выдающимся деятелям искусства. В этот день на фасаде дома по адресу улица Татарстан, 64 будет завершена работа по созданию граффити с изображением поэта Габдуллы Тукая. Кроме того, в одном из дворов города представители сообщества «УРАМ» изобразят героев сказок поэта: Шурале, Су Анасы и других.

На фасаде дома по адресу улица Татарстан, 64 будет завершена работа по созданию граффити с изображением поэта Габдуллы Тукая. Фото Ильи Репина

Среди мероприятий онлайн-программы — фотопроект #МЫРОССИЯ, «Гражданский экзамен», общероссийское исполнение национального гимна, международный флешмоб Russiandance, конкурс «Россия — родной уголок», хоровая акция «За семью, за Родину, за Россию», акция «С малой родины моей начинается Россия».

12 июня можно будет присоединиться к всероссийскому флешмобу #ОкнаРоссии и #ФлагиРоссии: в окнах своего дома вывесить флаги России.

Татарстан: праздничный онлайн-марафон

В День России в официальных пабликах Республики Татарстан пройдет 6-часовой праздничный онлайн-марафон. В программе — история государственных символов России, кулинарный мастер-класс «Кухни народов Поволжья», социальная акция #ОставайсяДонором, включения из районов Татарстана, поздравления российских звезд. Специальные гости праздника — финалисты шоу «Татарстар».

Завершится марафон онлайн-концертом с участием исполнителей из Татарстана, среди которых Венера Ганеева, ВИА «Волга-Волга», Эльмира Калимуллина, ансамбль «Ворожея» и другие. Праздничный онлайн-марафон стартует в 12.00.

В День России татарстанцы также могут присоединиться к интеллектуальной онлайн-игре «Победы России». Главным призом станет поездка в один из городов России. Чтобы принять участие в игре от «Волонтеров Победы», необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и записаться на мероприятие.

2 июня можно будет присоединиться к всероссийскому флешмобу #ОкнаРоссии и #ФлагиРоссии. Фото Максима Платонова

Москва: флаг из цветов, рекорды на самоизоляции и концерт для волонтеров

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 от массовых мероприятий в столице России, как, впрочем, и по всей стране, решено отказаться — праздник уйдет в онлайн. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что «жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники», так как в ситуации с эпидемией все еще остается «большой риск».

В интернете запланированы десятки патриотических акций и флешмобов. Но неизменной осталась традиция украшать город в цвета флага России в преддверии праздника. В этом году на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах Москвы появилось более 700 праздничных плакатов. Также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Госдумы. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты. Специально к празднику подготовлены и поздравительные ролики, которые будут транслироваться на медиафасадах зданий. А на территории Парка Победы специалисты уже создали посвященный Дню России цветник «Флаг РФ».

Между тем ко Дню России многие столичные парки подготовили онлайн-программу. 12 июня на сайтах зон отдыха и в их официальных аккаунтах в соцсетях горожан ждут квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки. Парк Горького и «Цифровое деловое пространство» запустят челлендж #Время_открытий. Для участия в нем достаточно выложить фотографию на своей странице в «Инстаграме» с хештегом проекта и коротким рассказом о том, чему удалось научиться и какие рекорды были поставлены во время самоизоляции: кто-то прошел сотни километров, кто-то посетил десятки онлайн-мероприятий, кто-то выучил несколько языков, кто-то освоил нестандартные виды домашней уборки, кто-то занимался дрессурой домашнего питомца, а кому-то удалось запустить стартап или научиться готовить необычные блюда.

Побывать на лекциях о русском искусстве, узнать историю отечественного ракетостроения, послушать классическую музыку и принять участие в мастер-классах — все это можно сделать 12 июня не выходя из дома. В честь Дня России музеи и галереи столичного департамента культуры проведут множество мероприятий в онлайн-формате. Все они будут бесплатными, и лишь на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 от массовых мероприятий в столице России, как, впрочем, и по всей стране, решено отказаться. Фото pronedra.ru

Московская государственная консерватория имени Чайковского отмечает День России Всероссийским музыкальным фестивалем «Рожденные Россией». 12 июня в 18.00 впервые в рамках фестиваля в эфире пройдет марафон искусств «Взгляд в будущее», в котором зритель увидит видеовключения музыкальных приветствий артистов разных жанров и творческих коллективов. Среди них и Государственный камерный хор Республики Татарстан.

На Красной площади 12 июня пройдет праздничный концерт «Мы вместе!». На нем выступят Лев Лещенко, Николай Басков, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Леонид Агутин и другие исполнители. Зрителями будут только волонтеры, которые уже прошли тесты на коронавирус. В 22 часа не отменят и праздничный салют. Трансляции мероприятий запланированы в прямом эфире телеканала «Россия-1».

Санкт-Петербург: роговая музыка, татарский концерт и отмена разведения мостов

12 июня в рамках празднования Дня России на телеканале «Санкт-Петербург» и в социальных сетях будет показан гала-концерт #МЫРОССИЯ. Начало эфира — в 20.00. Действие онлайн-концерта развернется на территории Петропавловской крепости, он начнется с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. В программе концерта прозвучит роговая музыка, выступят молодые оперные певцы в сопровождении симфонического оркестра. На сцену поднимутся группа «Марсель», коллектив EtnoZapiL, Марк Тишман, заслуженный артист России Денис Майданов и многие другие.

Кроме того, в 15 часов в городе на Неве стартует еще один онлайн-концерт. Он будет посвящен Дню России, 100-летию образования ТАССР и 30-летию общественной организации татарских женщин «Ак калфак». Такой формат онлайн-выступлений артистов пройдет впервые в истории петербургской татарской общественности — в прямом эфире YouTube-канала Piter Tatar. Концерт откроет заслуженный артист РТ Альберт Жалилов. Также в программе — выступление популярного петербургского певца Динара Байтемирова, вокальные и танцевальные номера татарских самодеятельных творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Еще один интересный факт — празднование Дня России отменит традиционное разведение мостов в Петербурге. Переправы Северной столицы останутся сведенными в ночь на субботу, 13 июня.

С полной программой праздничных мероприятий в Петербурге можно ознакомиться здесь.

Башкортостан: патриотическое мэппинг-шоу и гимн России с балкона

12 июня на фасаде концертного зала «Башкортостан» покажут праздничную видеопроекцию. Патриотическое мэппинг-шоу «Россия», или «Празднуем вместе!», пройдет в республике впервые. Для реализации зрелищного проекта организаторы хотят преобразовать пространство фасада здания ГКЗ «Башкортостан» графическими 3D-эффектами.

В начале проекции зрители смогут посмотреть изображения государственных символов России, а также достопримечательностей страны, памятников ее славным сынам, монументально-патриотических сооружений, посвященных славным датам и самым ярким и известным представителям России. Проект также включает в себя объемные визуальные графические 3D-эффекты, демонстрацию государственной символики Башкортостана и символов национального достояния республики, таких как башкирский дикий мед, курай, заповедник Шульган-Таш, эпос «Урал-батыр», памятник Салавату Юлаеву.

Также в течение дня на официальных сайтах и в социальных сетях государственных театров и концертных организаций будет организован показ спектаклей, праздничных концертов, флешмобов. Кроме того, уфимцев приглашают присоединиться к исполнению гимна России из окон и балконов своих квартир. Для этого по городу будет установлена звукоусиливающая аппаратура.

Организаторы хотят преобразовать пространство фасада здания ГКЗ «Башкортостан» графическими 3D-эффектами. Фото gtrk.tv

Екатеринбург: световое шоу без зрителей

В Екатеринбурге на праздничный вечер запланировано световое шоу, однако зрителей на него не пустят. Пройдет оно с 22.45 до 23.00 на площади 1905 года и на Октябрьской площади. Увидеть шоу можно будет только в прямом эфире областного телевидения. Съемка будет вестись с высоты птичьего полета камерами, установленными на квадрокоптерах.

Все праздничные мероприятия в городе можно будет увидеть на специальном YouTube-канале, созданном департаментом информационной политики администрации Екатеринбурга.

Великий Новгород: пироги от мэра

Как и в других регионах, основные праздничные мероприятия в Великом Новгороде пройдут в формате онлайн, однако в ряде акций новгородцев приглашают принять участие лично.

В частности, речь идет об акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Предполагается, что участники этой акции в праздничный день испекут пирог и подарят его тем или тому, кто достоин благодарности. Старт этой акции в Великом Новгороде дал мэр города Сергей Бусурин 11 июня, поблагодарив за большую работу представителей общественных организаций.

Старт акции «Испеки пирог и скажи спасибо» в Великом Новгороде дал мэр города Сергей Бусурин. Фото novgorod-tv.ru

Ставрополье: герб из национальных сладостей

Панно в виде герба из национальных сладостей создадут в День России на Ставрополье. Сладкое панно составят 12 июня жители Георгиевска. Такой символической акцией ее организаторы продемонстрируют добрососедские отношения различных народов, живущих в Ставропольском крае. В гигантском панно будут собраны различные яства национальных кухонь казачества, диаспор и национальных автономий, проживающих в Георгиевском городском округе. Изюминкой пирога станет полуметровый двуглавый орел, которого испечет знаменитый пекарь Георгиевского хлебокомбината Зинаида Воробьева.

Кроме того, в преддверии Дня России на Ставрополье появились новые арт-объекты. В Пятигорске и Буденновске на здания и сооружения нанесли граффити, прославляющие врачей, которые трудятся в период пандемии, и волонтеров.

