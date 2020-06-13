Опрос предпринимателей: как изменятся арт-пространства после пандемии
Арт-пространства, на площадке которых проходили мастер-классы и лекции и действовал коворкинг, во время пандемии лишились не только посетителей, но и арендаторов. После отмены части ограничений ситуация не изменилась, и собственники такого бизнеса оказались на грани выживания. Впрочем, опрошенные «Реальным временем» предприниматели не считают ситуацию такой уж плачевной: по их мнению, через некоторое время посетители вернутся в арт-пространства и рабочие места в них вновь будут востребованы. Подробнее — в нашем еженедельном бизнес-задачнике.
Арт-пространство, в котором проводились лекции, мастер-классы и вечеринки и был организован коворкинг, оказалось на грани выживания. Арендодатели отменили свои мероприятия, а после снятия части ограничений не спешат возвращаться. Как следует поступить собственнику бизнеса, чтобы реанимировать это дело? Есть ли будущее у подобных площадок?
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Олег Скобельцын генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»
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Если помещение в собственности, то какое-то время надо подождать. Организаторы мероприятий вернутся, а коворкинги снова будут востребованы, хотя не так, как раньше. Тот, кто понял преимущества онлайн-работы, останется на удаленке. Например, я уже свернул несколько проектов и не буду арендовать под них офисы. Понял, как работать из дома.
А если коворкинг в аренде, то надо поговорить с собственником об отсрочке платежей. Арендодатель как предприниматель должен понять, что если его клиенты не зарабатывают, то и он не должен. Надо поделить риски. Тогда люди не съедут и будут работать после снятия всех ограничений.
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Рустем Фахретдинов директор «Скай Девелопмент»
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Арендатору надо садиться за стол переговоров с собственником здания, чтобы договориться о льготах по платежам. Судя по опыту, 90% людей слышат вас и готовы идти навстречу, особенно если речь идет о творческих личностях. Как собственник, я предложил бы арендатору за месяцы простоя заплатить только коммунальные услуги.
Еще один вариант — договариваться о долгосрочных перспективах. Когда рынок коммерческой недвижимости нормализуется, арендатору стоит предложить отсрочку платежа собственнику помещения. Арт-пространства не из тех сегментов коммерческой недвижимости, которые пользуются бешеным спросом. Не думаю, что если арендатор съедет, то собственник легко найдет нового. Как вариант, ему придется переформатировать помещение.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Будущее у таких площадок есть. Пандемия показала, что большая часть сотрудников может работать в удаленном режиме. И работники поняли, что не обязательно каждый день ходить в офис. Но оборудовать рабочее место дома сложно и иногда невозможно, потому что кроме ноутбука нужно печатающее устройство или другое оборудование, которое дома разместить сложно. К тому же не у всех есть возможность работать удаленно.
Во время адаптации рынка труда к новым условиям коворкинги точно будут востребованы. Владельцу бизнеса пока надо подождать и продвигать арт-пространство не столько для частных лиц, а ориентироваться на компании. Потребителями услуги могут быть не сами сотрудники, а HR-службы. Они могут посоветовать персоналу использовать коворкинг в качестве рабочего места.
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Гузель Хисматуллина директор компании TeamSoft
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Потребность в сообществах после пандемии не уменьшилась, а даже увеличилась. Но арт-пространству нужна диверсификация. Люди готовы собираться ради интересной цели. Например, можно организовать площадку для IT-специалистов, дизайнеров. Хотя лето — не сезон для подобных проектов. Поэтому я советую собственнику минимизировать расходы, чтобы переждать лето и подумать, каким образом к началу сезона изменить формат. Необязательно создавать коворкинг, надо исходить из потребностей общества.
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Марат Валиуллин директор «Первой упаковочной компании»
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Этот вопрос был актуален недели три назад, а сейчас режим самоизоляции отменяют. Собственнику бизнеса осталось немного потерпеть. Это время можно посвятить самообразованию. Также надо поддерживать хорошие связи с клиентами, помогать им советами. Они все равно вернутся в коворкинг, хотя и не все будут работать офлайн.
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Руслан Хабибрахманов директор АН «ФЛЭТ»
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Пока люди не готовы общаться на таких площадках. Они сокращают контакты, учитывая, что ситуация с коронавирусом нестабильна и многие это глубоко переживают. Если коворкинги делить под офисы, то это дорого, в аренду помещение тоже не сдашь. Сейчас коммерческая недвижимость чувствует себя не лучшим образом. За исключением помещений на первых линиях, где хороший трафик и живая торговля. Многие собственники в мае предложили арендаторам большие скидки. Если в феврале — марте 1 кв. м в проходном месте стоил 1 200 рублей, то сейчас его сдают за 800 рублей. Арендодатели вынуждены ставить рыночную цену, чтобы помещение не пустовало.
Что касается смены формата, то коворкинг-центр сложно перестроить. Даже если разделить его под офисы, то очередь не выстроится. Нужно время на восстановление. Это болезненно, но куда деваться?
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Рустем Гарифов генеральный директор «Уютный офис»
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Собственнику бизнеса следует заново понять, кто его целевая аудитория на сегодняшний день и что ей интересно. Может быть, создать в арт-пространстве условия, приближенные к домашней изоляции, так как не всем удобно работать из дома. Наверняка нужно будет предложить интересные цены, чтобы заинтересовать арендаторов. Возможно, будут пользоваться спросом тематические мероприятия, на которые можно привлечь интересных спикеров и участников. Спрос на коворкинг наверняка будет, только не на большие площади, а на горазменьшие.
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Мурат Ахмеров генеральный директор «А-Девелопмент»
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Я считаю, что спрос на арт-пространства вернется, но не раньше осени. Коворкинг можно переделать в офисы, сделать гибкие рабочие арендные места. В лофт-пространстве это будет особенно актуально. Правда, придется вложить инвестиции для смены формата.
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