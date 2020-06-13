Опрос предпринимателей: как изменятся арт-пространства после пандемии

Если помещение в собственности, то какое-то время надо подождать. Организаторы мероприятий вернутся, а коворкинги снова будут востребованы, хотя не так, как раньше. Тот, кто понял преимущества онлайн-работы, останется на удаленке. Например, я уже свернул несколько проектов и не буду арендовать под них офисы. Понял, как работать из дома.

А если коворкинг в аренде, то надо поговорить с собственником об отсрочке платежей. Арендодатель как предприниматель должен понять, что если его клиенты не зарабатывают, то и он не должен. Надо поделить риски. Тогда люди не съедут и будут работать после снятия всех ограничений.