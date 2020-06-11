«Мы вторглись на их территорию»: Казань атаковали агрессивные вороны

На фоне бескормицы и сезонного гнездования сильные птицы открыли охоту на горожан

Необычное и пугающее явление фиксируют читатели «Реального времени» и пользователи казанских соцсетей. Агрессивные вороны, сбиваясь в стаи, терроризируют прохожих, их питомцев и даже своих сородичей. Агрессивность пернатых в этом году буквально зашкаливает — устрашающе каркая, они пикируют на людей и животных, атакуют на площадках маленьких детей. Дошло даже до «шутинга»: выведенные из себя казанцы вышли на охоту на опасных птиц. В чем причины этого явления и как оно может быть связано с самоизоляцией, попыталось выяснить «Реальное время».

Агрессивные птицы терроризируют Казань

На агрессивное поведение ворон в последние месяцы в городе обратили внимание читатели «Реального времени»: сообщается, что птицы близко подлетают к жилью и пикируют на людей на улицах и остановках, иногда хватая их за одежду и сумки. Инциденты начались еще этой весной, кроме того, вороны активизировались с недавним установлением на улице теплой погоды.

Сообщения о нападениях ворон не только на людей, но и на животных можно найти в социальных сетях. В конце мая птицы атаковали котенка на дереве на улице Краснококшайской. Как писали очевидцы, птицы «20 минут его мутузили, так что летели веточки и клочки шерсти». Котенка в итоге удалось отбить и снять с дерева. Кроме того, в апреле вороны загнали в подъезд дома взрослую сову. Зафиксировано множество случаев нападения ворон на голубей — их более сильные пернатые атакуют прямо в воздухе.

«В этом году какая-то странная ситуация с воронами. Рядом с нашим складом завелась одна агрессивная птица — рабочие жалуются на то, что она атакует людей, просят приезжающих за товаром менеджеров быть аккуратными. Птица большая, чего от нее ждать — непонятно», — рассказывает один из читателей «Реального времени».

Зафиксировано множество случаев нападения ворон на голубей. Фото mail.ru

Казанские «стрелки» открыли охоту

Некоторых казанцев поведение ворон уже заставило взяться за оружие. Накануне в Казани пятью сутками ареста наказали за стрельбу из пневматического пистолета в нетрезвом виде бывшего помощника прокурора Советского района Казани Андрея Балеева. Стрелял он в окрестностях Приволжского районного суда и был задержан судебными приставами, услышавшими характерные хлопки. При этом ранее на территории суда в течение недели находили мертвых птиц. Впрочем, в протоколе это не фигурирует.

Интересно, что в январе 2019 года Балеев оказался в схожей ситуации — тогда, как сообщали СМИ, он отстреливал ворон с балкона собственного дома и даже убил нескольких птиц. Это стоило прокурорскому работнику должности, однако дело на него заведено не было.

Похожий случай произошел в марте этого года — тогда стрельбу по пернатым падальщикам открыл неизвестный мужчина во дворе дома по улице Мусина. Новость была еще более тревожной из-за того, что инцидент произошел возле детского садика, но в казанском УМВД тогда пояснили: неизвестный стрелял по воронам.

В январе 2019 года Балеев отстреливал ворон с балкона собственного дома и даже убил нескольких птиц. Фото evening-kazan.ru

Сезон ворон

Вороны по большей части городские птицы, и их жизнь связана с людьми: в частности, вороны питаются на городских свалках. Некоторые читатели предположили, что из-за самоизоляции и сокращения активности людей мусора стало меньше (например, меньше отходов выбрасывает общепит), и у ворон наступила бескормица.

Однако орнитологи указывают, что подобная агрессия, во-первых, имеет сезонный характер, а во-вторых, причиной ее является поведение людей. Дело в том, что сейчас у ворон вылупились птенцы, и птицы заботятся о защите потомства. На этот момент, в частности, указывает орнитолог из КФУ Ильгизар Рахимов — хотя и он столкнулся со случаями нападения ворон.

— Агрессия проявляется только в том случае, если люди проявляют некую беспечность. Ко мне обратилась женщина, которая рассказала, что стояла на остановке, и на нее налетели вороны. Если вороны пикируют,то это значит, что рядом находится гнездо или же слеток (молодая птица, которая только учится летать, — прим. ред.). И таких случаев очень много, — отмечает эксперт.

«Кормовая напряженность есть»

На кошек и сов вороны в принципе нападают очень часто. «Кошек они не любят, потому что те лазают по деревьям. Собаки раздражают в меньшей степени. Иногда у кошек и собак птицы целенаправленно что-то отбирают, совершая при этом настоящие спецоперации — одна отвлекает, вторая в это время забирает добычу».



— У птиц своя жизнь, они живут на Земле гораздо дольше, чем мы здесь как социальное явление. Мы вторглись на их территорию, и мы по большому счету их беспокоим, — добавил Рахимов.

Глава Союза охраны птиц России Владимир Романов подтверждает версию с защитой птенцов. «Ничего странного в этом нет, они просто охраняют свое потомство, это ежегодное явление», — отмечает он.



Вместе с тем Романов не исключает, что из-за режима самоизоляции у людей вороны действительно остались без корма — тут он проводит параллель с другими пернатыми.

— Если взять уток, то их появление на улицах города во время самоизоляции действительно было связано с тем, что они начали искать корм и достаточно далеко уходили от водоемов. Такая кормовая напряженность есть, хотя неизвестно, сказывалось ли это на агрессии, — подчеркивает эксперт.

К сожалению, единого действенного рецепта спасения от сильных, умных и озлобленных птиц не существует. Людям остается только дожидаться, пока пернатые успокоятся и поставят свое потомство на крыло. При этом ответная агрессия может только усилить боевой настрой ворон — эти птицы умеют не только драться с противником любого размера, но и мстить. Известны случаи, когда вороны намеренно портили имущество, например автомобили, своих двуногих обидчиков.

