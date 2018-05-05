Шарипов Ронис Накипович
Общая информация
Родился в с. Гороховое поле Сабинского района ТАССР.
Образование:
1990 г. — юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина.
Трудовая деятельность:
1999 — 2000 гг. — следователь, прокурор отдела Прокуратуры РТ, начальник управления Госкомимущества РТ.
2000 — 2001 гг. — заместитель главы администрации Пестречинского района РТ.
2001 — 2007 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор, генеральный директор ОАО «Казанский оптико-механический завод».
2007 — 2008 гг. — министр имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства правительства Амурской области.
2007 — 2009 гг. — советник генерального директора ОАО «Казанский оптико-механический завод».
2008 г. — первый заместитель председателя правительства Амурской области.
2009 г. — председатель Совета директоров ОАО «Казанский оптико-механический завод».
2009 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «Радиоприбор».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
С июня 2013 г. — генеральный директор АО НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко.
Член депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук.
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За укрепление боевого содружества» (2006 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 50
- Телефон: +7(843) 272-55-00
- Email: info@nposhimko.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018