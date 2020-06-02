Более половины семей к югу от Сахары не могут отправить детей в среднюю школу

Школьное образование воспринимается как само собой разумеющееся благо, но далеко не во всех странах это так. К примеру, в странах Африки, к югу от Сахары, в среднюю школу не поступают более половины детей из неблагополучных районов. В материале для The Conversation исследователь и демограф Бента Абуя на примере Кении рассказывает, как некоммерческие организации в этой стране борются за доступность образования для всех и что у них получается. Перевод любопытной статьи подготовило «Реальное время».

Широко известно, что образование является общественным благом, доступ к которому должен быть у каждого как право человека — независимо от пола, социально-экономического статуса, наличия инвалидности. Эта цель закреплена в пункте №4 Целей в области устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН в 2000 году.

Тем не менее право на образование детей не гарантировано, особенно для тех, кто живет в бедных семьях, где необходимо принимать решение о том, кто ходит в школу, а кто не ходит, тем более касается это девочек. Из-за гендерных норм в странах Африки к югу от Сахары девочки из каждой группы школьного возраста чаще исключаются из образовательного процесса, чем мальчики.

Одной из основных проблем для детей является окончание начальной школы и последующий переход в среднюю школу. Например, исследование, проведенное в 2010 году, показало, что коэффициент перехода для учащихся, проживающих в трущобах, составил 46% по сравнению с 72% учащихся из семей, живущих в более благополучных жилых районах.

Проект улучшил количественные показатели перехода из младшей школы в среднюю, повысил результаты экзаменов и вселил в молодежь уверенность. Фото misskoch.org

В 2013 году мы запустили программу «Продвижение результатов обучения и трансформационных изменений» (A LOT Change) в двух населенных пунктах с низким уровнем дохода: Корогочо и Вивандани. Мы сделали это в партнерстве с общественными группами, которые работают с мальчиками и девочками-подростками: «Мисс Кох Кения» и молодежная организация U-Tena.

В течение шести лет в рамках этой программы осуществлялась программа внеклассной поддержки и наставничества в привитии жизненных навыков, подросткам предоставлялись субсидии, родители получали рекомендации и консультации по воспитанию, а также сами помогали подросткам развивать лидерские навыки.

Мы обнаружили, что проект улучшил количественные показатели перехода из младшей школы в среднюю, повысил результаты экзаменов и вселил в молодежь уверенность. Это обнадеживает и представляет собой модель, которую можно повсеместно применять для улучшения результатов обучения и коэффициента перехода в среднюю школу для молодежи, проживающей в городских неформальных поселениях.

Программа

Эта программа была реализована в два этапа. Также существовала контрольная группа, которая позволила нам сравнить влияние на участников, оказанное программой.

Первый этап охватил 2 132 девушки в возрасте от 12 до 19 лет, их родителей и лидеров общин двух городских неформальных поселений. В группах были проведены внеклассные сессии поддержки. Это были одночасовые занятия, два раза в неделю, которые включали в себя уроки грамотности и счета. Поддержку оказывали наставники — молодые люди из сообщества, которые достигли уровня C+ или выше на экзаменах в конце средней школы.

Субсидии должны были помочь им покрыть некоторые расходы, связанные с поступлением в среднюю школу, а именно с покупкой таких предметов, как школьная форма. Фото SOO Kenya Popjam / Jamlab / CC BY-SA

Программой жизненных навыков также руководили наставники, которые ежемесячно по часу разговаривали с молодыми людьми о трудностях взросления в городских неформальных поселениях. Занятия охватывали такие темы, как человеческие ценности, самосознание, самооценка, отношения, профилактика ВИЧ/СПИД, наркомания и токсикомания, принципы эффективного общения и принятия решений, карьерные цели, сексуальное и репродуктивное здоровье.

Родителям также давались советы и консультации от наставников проекта с целью побудить их оказывать поддержку в обучении детей, которые рискуют не закончить начальную или среднюю школу или совсем не могут перейти в среднюю школу. Эти часовые сессии проводились один раз в месяц в течение первых трех месяцев и один раз в квартал в течение оставшейся части проекта.

Наконец, субсидии были предоставлены всем учащимся, перешедшим в среднюю школу и набравшим более 250 баллов при сдаче экзамена на получение сертификата начального образования (KCPE) в Кении. Это должно было помочь им покрыть некоторые расходы, связанные с поступлением в среднюю школу, а именно с покупкой таких предметов, как школьная форма.

Включая мальчиков

Когда первый этап проекта подошел к концу, данные показали, что программа должны быть чуть более ориентирована и на юношей. Выяснилось, что показатель перехода девочек в среднюю школу составлял 69,1% и был на 5% выше, чем среди мальчиков.

Мальчики будто остались не у дел. Если проект собирался быть действительно инклюзивным, было важно повысить показатель мальчиков. Условия жизни в трущобах одинаково влияют на девочек и мальчиков из бедных и неблагополучных семей.

Для решения этой проблемы на втором этапе мальчики были взяты как целевая группа, и в программу был добавлен компонент лидерских навыков. Эта фаза была ориентирована на 824 юношей в обоих населенных пунктах.

Наступает заключительный трехлетний этап программы — наблюдение за успехами девчонок и мальчишек из второго этапа. Фото ucpublicaffairs.com

Успехи

Когда мы оценили оба этапа, мы обнаружили, что со временем учащиеся получили лучшие оценки по счету и грамотности.

Что касается общего перехода в среднюю школу — между 2014 и 2015 годами — 68% девочек принимавших участие в программе перешли в среднюю школу. Этот коэффициент перехода был на 22% выше, чем раньше. Тем не менее это было все еще на 9% ниже, чем в среднем по стране.

Девочки из исследуемой группы также на 62% более вероятно захотели бы получить образование после окончания средней школы.

Еще мы обнаружили, что все студенты стали более уверенными в себе и способными высказываться за свои права.

В частности, было несколько аспектов программы, которые способствовали этим успехам.

Программа внеклассной поддержки предоставила молодым людям дополнительную помощь в выполнении домашних заданий, что им очень помогло.

Консультирование родителей позволило им участвовать в образовании своих детей — придало им позитивной мотивации и побудило их противостоять негативному влиянию сверстников.

Наконец, уроки лидерства привели к уверенности в себе — это заставило учеников подходить к обучению с большей решимостью добиться успеха.

Наконец, наступает заключительный трехлетний этап программы — наблюдение за успехами девчонок и мальчишек из второго этапа. Проект начался в апреле 2019 года и продлится до апреля 2022 года. Эта программа включает в себя наставничество в обретении жизненных навыков, профессиональную осведомленность, навыки социальной ответственности и гражданственности, поддержку родителей в обучении детей, поддержку в выполнении домашних заданий и цифровую грамотность.

Мы с нетерпением ждем того, чтобы увидеть, как заключительная часть программы продолжит способствовать включенности, объединению и равенству девочек и мальчиков в средней школе.